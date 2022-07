拜登延續消滅癌症使命，射月計畫2.0正式上路

【蔣士棋‧北美智權報編輯部】

縱使現在美國國內外紛擾不斷,美國總統拜登仍然沒有忘記4年前承受喪子之痛後,一手主推的癌症射月計畫。就在他上任滿一周年之際,整合了更多美國聯邦部門的力量,正式宣布重啟射月計畫,也提供癌症治療技術發明人更多專利上的誘因,相關領域的業者千萬不可錯過。

今年6月底,美國專利商標局(USPTO)宣布,再度延長「Patents 4 Patients」的專利申請通道,將期限從原本的6月底拉長到9月底。事實上,自從2016年6月USPTO正式開通「Patents 4 Patients」的癌症治療方法專利的加速審查機制後,不論這幾年來美國政權如何轉移,這個機制一直年年延續下去,至今幾乎成為美國專利申請實務中的常態了。

本刊前文(射月計畫的專利申請通道)曾經報導過,在美國前總統歐巴馬最後一年任期中,成立了由當時副總統拜登親自主導的「癌症射月計畫(Cancer Moonshot)」,致力於徹底消滅癌症。四年之後,拜登以總統的身分重返白宮,並在就任一周年時宣布重啟癌症射月計畫,還增加了兩個新的計畫目標:在未來25年內,把罹癌的死亡率降低50%;以及改善癌症病患及家屬的生活品質。

在宣布重啟癌症射月計畫時,拜登還透露,「老實說,延續這個計畫是我當初參選總統的主要原因。所以,不要懷疑,現在這就是白宮的總統級優先事項!」

上任一年後,拜登宣布重啟射月計畫

在過去四年內,射月計畫1.0已經累積了相當堅實的基礎。以專利為例,根據USPTO統計,到今年7月12日為止,共有875件專利申請案使用Patents 4 Patients的審查通道,並且在2018年底至2020年初達到申請高峰(圖1)。其中,被核准使用Patents 4 Patients的案件數量更高達800件。

圖2:2016年至今Patents 4 Patients審查通道申請數據(資料來源:https://www.uspto.gov/patents/initiatives/patent-application-initiatives/patents-4-patients)

在這800件申請案中,已經結案的案件數為735件,其中的獲證率更高達96%(圖2)。此外,根據USPTO自己的統計,從申請人在EFS-Web系統提出Patents 4 Patients的申請,到USPTO發出第一通實質審查的通知書(FAOM)之間,只需花費31天,顯見審查速度之快與獲證率之高都優於一般審查程序。

圖3:2016年至今Patents 4 Patients審查結果比率(資料來源:https://www.uspto.gov/patents/initiatives/patent-application-initiatives/patents-4-patients)

在新版的射月計畫中,除了目標更為宏大,也顧及到過去兩年新冠肺炎疫情的影響。根據估算,疫情期間全美國減少了1千萬人次的癌症掃瞄檢查,成為早期發現癌症的一大阻礙。所以,今年特別把增加癌症檢查頻率以及提高早期檢測技術列為重要策略之一。換句話說,1.0版的射月計畫可能著重技術的突破,但在2.0版當中,除了繼續追求技術突破外,更要建立全面的癌症檢測、治療、照護體系。

射月計畫2.0 目標與組織編制都更加宏大

因此,白宮特別為射月計畫成立了專屬的抗癌內閣(Caner Cabinet),將所有相關的聯邦部會納入其中。除了USPTO以外,還包括主管醫療保險和醫療補助的美國聯邦醫療保險和補助服務中心(CMS),一方面加強癌症檢測的醫療補助,另一方面改善癌症病患的照護方式並降低照護成本;疾病管制局(CDC)則是提供了為期5年、總金額達11億美元的計畫,用於補助全美國醫療機構進行癌症的治療、預防研究。連退伍軍人部以及國防部也被要求,讓下轄的所有醫院全力支持癌症治療的藥物試驗。很明顯地,拜登已經把射月計畫當作總統任內最重要的政績之一。

在種種新舉措中,最值得專利界注意的,還是USPTO的新動向。除了延長Patents 4 Patients的加速審查機制,USPTO這次也對外透露了風聲,考慮在日後將免疫療法以外的癌症治療方法,也納入加速審查的範圍中,已經開始徵詢公眾意見。

這4年來,Patents 4 Patients的加速審查唯一的限制,就是申請人必須在請求項內納入至少一個免疫療法,意味著採用一般藥物或者化學療法的發明人完全無法受益;但眾所周知的是,免疫療法雖然副作用較小,療效也相當顯著,但高昂的價格往往令病患卻步。因此,若能將價格較低廉的傳統療法也納入專利獎勵範圍中,必然能提高研究機構參與的興趣,讓更多癌症患者接受治療,進而達成消滅癌症的最終目標,值得有興趣的業者好好參考。

資料來源:

Patents 4 Patients, USPTO

Fact Sheet: President Biden Reignites Cancer Moonshot to End Cancer as We Know It, White House, 2022/02/02

FACT SHEET: President Biden Appoints Cancer Panel Members and Cancer Cabinet Unveils Priority Actions, White House, 2022/07/13

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

【詳細內容請見《北美智權報》313期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】