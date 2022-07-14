智財銀行IP Bank浴火鳳凰華麗轉身：未來可期

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

回顧10年前2012年8月1日筆者一篇題為《沒錢沒人沒公信力 智財銀行下一步怎麼走？ － 看看高智IV怎麼玩 答案呼之欲出》的文章， 文末筆者提到「高智成立於2000年，到了2004年、2005年左右才出現大量收購的專利，即是說歷經至少4年才小有成果；創智現在才成立半年，至於是否能順利營運，也許等個2~3年再來檢視會比較準吧。」 想不到一轉眼10年過去，常被稱為智財銀行、IP Bank的創智智權已不可同日而語。然而，創智不是因為過去10年努力耕耘而茁壯成長的，其如浴火鳳凰般華麗轉身的關鍵契機是去年底的全新改組，由工研院100%獨資變成由工研院、聯發科及華邦共同持股。至此，創智智權已是有錢、有人，至於公信力的部分，廠商對工研院、聯發科及華邦的組合已是充滿信心，再加上台積電TSMC也派員擔任監察人，公信力更是無容置疑，未來發展值得期待！

改組後的創智智權由工研院法務長王鵬瑜擔任董事長，聯發科集團辦公室副總經理林美惠擔任總經理；副總經理有2位，分別是聯發科智慧財產權處處長劉彥顯和工研院技轉法律中心組長彭彥婷，全部都是身經百戰的戰將；當然也包括監察人 — 台積電副法務長陳碧莉。

專利池服務

雖然創智智權一般被稱為智財銀行，也就是IP Bank，但事實上，它的業務只集中在專利部分，其他智慧財產權像是商標、著作權都不涉及。劉彥顯指出，創智智權主要業務分2部分，一部分是專利池 (patent pool)，另一部分是服務。就專利池的部分，目前工研院、聯發科及宏碁已入池，也歡迎其他貢獻者投入。相對於10年前草創階段時大廠投入意願不大，筆者認為聯發科和宏碁起了領頭羊的作用，相信越來越多大廠會有意願成為貢獻者。

如果投入專利池，貢獻者要負責專利維護費，且要承諾一年內不轉讓這些專利。創智於專利在池期間成為入池專利買賣 (及專屬授權) 之獨家代理人，專利貢獻者須承諾不擅自將已入池專利售予第三者，除非有公司合併或產品線售出之情事。不過，專利所有人仍保留其他基於專利權可行使之權利，不與專利入池一事有所牴觸，唯在合約有效期間不得隨意終止專利入池。貢獻專利者可定期取得分潤回饋；至於分潤規則會定期檢視，主要考量專利權人貢獻符合IP Bank會員需求的程度及專利品質。IP Bank就成功銷售 (專屬授權) 的入池專利，會向專利所有人收取交易金額30%的服務報酬。

就專利品質的部分，要入池的專利都要經過評估，創智會酌收評估費用，並可拒絕過低等級的專利加入，以維護專利池品質。目前專利池規劃三大等級 (特A級、A級、B級) ，給予貢獻者不同的分潤點數，並定期檢視等級評估。此外，就不同的技術領域，目前已規劃六大技術領 域（網路與通訊、多媒體影音/影像處理、晶片半導體設計製造、計算機系統、綜合應用、及淨零排放），並視發展持續評估新增技術領域。

只要加入成為專利池會員，都擁有挑選這些專利的權利。對會員來說，這些都是公司專利資產的後盾，不用花錢投資把所有專利生產出來（含研發、撰寫、申請及維護費用）。重點是成為會員費用遠低於公司要去申請這些專利，且專利是現成的，只需等到真正要應用時才和專利權人談買斷的動作。此外，會員也可以透過創智去得到一些IP服務，例如專利無效、授權談判的一些輔助等等。

要給專利律師1000萬還是給專利蟑螂100萬？

曾有國內資通訊大廠的智權法務負責人表示，遇到專利蟑螂時的最大糾結是究竟要給專利律師1000萬還是給專利蟑螂100萬？如果100萬可以和解，乍看之下是付100萬比較划得來，然而，最怕的是後續會有很多個來要100萬的；因此，很多大廠都會選擇正面還擊。

然而，現在在專利律師與專利蟑螂之外，有了加入IP Bank專利池這個第3選擇。尤其是針對專利蟑螂，他們手上的專利品質參差不齊，如果利用IPR去舉發他們的專利，成功機率會很高，且時程較短。如果成為IP Bank專利池的會員，便可以享有他們的專利侵權分析、專利有效性分析及前案檢索服務（依會員等級不同服務內容不一），能快速找到其專利的痛點進行舉發，並將之無效。當然，進行專利舉發仍需仰賴專利律師，但有IP Bank協助，時程會縮短很多。要知律師是以小時計費的，因此整體費用也會節省很多。退一步說，如果對方不是NPE或專利蟑螂，要找專利來反訴的話，IP Bank專利池就是很好的資源，松騰的案子就是一個好例子。

值得一提的是，創智智權的定位是「台灣IP Bank」，即做為台灣廠商進軍國際市場的後盾 (IP授權金談判、 訴訟、打進重要產業供應鏈、專利技術作價等等)，也就是說台廠齊心一致攘外；因此，條約明訂不能用專利池的專利來內鬥 （也就是說台灣廠商不能拿專利池的專利來互告），所以不管是專利貢獻者或是會員，都可以放心投入其中。

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