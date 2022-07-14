榮景之下，雲端服務產業將迎來新一波淘汰賽

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在傳統概念中，資料中心往往只是擺滿了伺服器的「機房」，但在運算能力逐年提升之後，產業界對於雲端服務的需求只會愈來愈高。未來，隨著邊緣運算市場逐漸成熟，AI演算技術也更加精進後，資料中心產業更將呈現出一番新風貌。

今年以來，科技製造業遭遇到了後疫情時代的第一波逆風，包括筆電、平板等消費性產品，台灣廠商的出貨量比起前兩年都呈現明顯衰退，例如筆電在連續兩年超過20%的成長之後，資策會市場情報中心（MIC）預估，今年的出貨量有10%的衰退，平板、桌機的前景，也同樣不樂觀（圖1）。換句話說，新冠肺炎疫情帶來的資訊硬體商機，已經在今年正式結束。

圖1：2018~2022年各類資訊硬體產品出貨量成長率（2022年為預估值） （資料來源：資策會MIC，2022年6月）

資料中心榮景才正要開始

唯一還值得期待的產品類別只剩下伺服器。MIC預估，2022年時，台灣伺服器產品的出貨量成長率將逼近10%，創下近5年來的紀錄。MIC產業顧問兼主任林伯齊指出，「伺服器產業是受到雲端服務業者擴建資料中心的需求帶動，使得出貨量維持正成長。」

雲端服務產業三巨頭（Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud Platform）投資的力道愈來愈強，使得資料中心產業的前景可說是一片光明。MIC預估，未來兩年內，全球超大型資料中心的建置總量，將從現在的850座增加到1025座；最直接受惠的就是上游伺服器產業，可望在2026年以前維持4%~5%間的年出貨量成長。

圖2：2013~2024年全球超大型資料中心建置數量 （資料來源：資策會MIC，2022年6月）

這股強勁的成長力道究竟從何而來？MIC產業顧問兼組長魏傳虔認為，由於資料跨境傳輸規範日趨嚴格（可參考前文：數位發展部成立在即，最大挑戰在哪裡？），歐洲國家興起主權雲概念，使得當地廠商開始自建資料中心，以及中國大陸在「東數西算」政策的引導下，整個中國大西部將投入建置資料中心（可參考前文：2022中國科技產業新政觀察），推動了資料中心產業在全球遍地開花。

長遠來看，「也別忘了，5G的節點跟使用人數目前也還在初期階段，」魏傳虔提醒，在2024年之後，5G的應用將足以進入到關鍵場域並大規模採行，屆時對於高速運算、AI分析的需求也會比現在更大，意味著高階資料中心的需求只增不減。

挑戰1：提升資料中心能源效率

資料中心得以順利運作的前提，是穩定、充足的電力供應，這也是中國在天然能源充沛的大西部建置資料中心的主要原因；此外，全球主要科技大廠也愈發重視淨零碳排議題，所以降低資料中心的能源損耗和碳排放量就成為當前最重要的目標。

魏傳虔觀察，三大雲端廠商中，AWS和微軟已經宣布將在2025年達到100%使用再生能源，至於Google則是和社群平台龍頭Meta（Facebook母公司）宣告，所有的資料中心將100使用綠電。在實際做法上，魏傳虔指出，這些廠商一方面利用AI技術找出能源損耗的痛點，例如Meta就開發了應用軟體，讓伺服器在離峰時間降低運算活動來減少能耗。

下一步，淨零碳排更將成為資料中心的賣點。例如台灣微軟就在6月底推出微軟永續雲（Microsoft Cloud for Sustainability），協助企業從日常營運數據中紀錄碳足跡並進行分析，並且自動生成符合國際要求的報告，藉此強化企業在永續議題上的競爭力。其他像是AWS、Google也有協助企業和政府以數據進行碳盤查、擬定氣候行動戰略的事業規劃。

圖3：台灣微軟推出永續雲，加速2050淨碳。 （來源：https://news.microsoft.com/zh-tw/cloud-for-sustainability-ict/）

挑戰2：搶攻邊緣運算市場

在講求高頻寬、低遲延的5G時代，最重要的企業端應用就是邊緣運算，三大雲端業者早已默默跟各國電信業者合作，除了AWS直接推出私有5G網路服務外，微軟跟Google也與AT&T、NTT、Verizon合作，佈建中小型的資料中心。

魏傳虔指出，邊緣運算與雲端運算的主要差異，在於前者的位置必須更貼近用戶，在地理、氣候、供電等條件上，往往沒有大型資料中心來得理想；此外，邊緣運算中心與雲端之間在資料傳輸和運算分析的分工也必須更加精細。「小型的AI訓練可以由邊緣伺服器協助，至於大型訓練就交給資料中心，訓練出來的模型再由雲端交給使用者，」他認為，從雲端、邊緣運算到終端裝置都必須導入AI處理晶片，才能讓分工更有效率。這也是為什麼從AWS、Google到Intel、NVIDIA等科技巨擘，都把伺服器AI處理器視為兵家必爭之地。

因此，經過這幾年來的演進，資料中心不再只是存取資料的庫房，而是能即使給出反饋、協助企業進行決策的軍師。雲端產業下一波的競爭，將聚焦在多層次運算資源的分配還有AI的應用能力上；不論過去的成績多麼顯赫，如果跟不上市場需求以及技術發展的速度，終究會敗下陣來。

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