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碳有價時代來臨！碳排放量將影響企業獲利能力

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

全球已有超過137個國家、5,230家企業加入全球淨零陣線，碳排放已成為經濟貿易的重要議題，隨著「碳有價」的時代來臨，不僅國際碳價在近兩年迎來高峰，碳定價未來也將持續上升，在2030年前須達到每公噸50~100美元的水準，將直接衝擊高碳排產業的獲利能力。而在低碳轉型的大趨勢下，首當其衝的將是促使企業達成淨零目標的金融業……

全球各國淨零排放承諾，助長了碳有價的趨勢，2022年全球訂定的碳價機制數量成長至68個，另外尚有3個機制正在規劃中，共管制全球約23%的溫室氣體排排放。中國及韓國以碳交易市場為主，日本則導入碳稅系統，亞洲其他國家則考慮施行碳稅；歐洲與加拿大採取碳交易制度（ETS）與碳稅制度並行。

歐盟將採「碳邊境調整制度」，碳排放成為經濟貿易重要議題

歐洲各國面臨嚴重碳洩漏，導致大量「高碳足跡」產品輸入，現有的碳交易體制無法反應歐盟國際貿易活動所產生的碳足跡。據統計，歐洲進口產品的碳排占歐洲總碳排比例高達20%，因此在2021年7月，歐盟公布「碳邊境調整制度」（CBAM），促使貿易夥伴國負擔與歐盟境內產業相同的碳成本，避免其產業外移至其他碳管制較為寬鬆的國家或區域，以維護歐盟境內產業競爭力。歐盟預計在2022年完成相關立法程序，包括內部成員國的立法程序細節，以及歐盟與國際貿易夥伴的執行細節討論。

按照「碳邊境調整制度」的時程規劃，第一階段（2023-2025年）僅須申報碳含量，無需繳交費用，意即進口受CBAM管制的五大碳密集產品的進口商須開始履行報告義務，初期進口商僅需申報其進口產品的碳排放量，試運行時期尚無須支付費用，直到2026年碳有價正式實施後，進口商必須向歐盟購買「CBAM憑證」，以繳交進口產品碳排放量的費用，憑證價格將依據歐盟排放交易（ETS）每週碳權拍賣的平均收盤價格計算；如果進口商能夠提供來自生產商的相關資訊，證明進口產品在生產過程中已經支付了碳價，則可以減免相應的金額。

歐盟將實施的「碳邊境調整制度」，促使全球各國開始檢討自身的碳邊境及碳定價制度。KPMG安侯永續發展顧問公司副總經理狄佳瑩表示，溫室氣體排放已不再僅是環保議題，碳排放成為經濟貿易重要議題，產品生產過程中的碳排放量，未來將關乎企業國際貿易競爭力。狄佳瑩舉例，加拿大正在研議碳邊境調整制度，今年8月加拿大政府啟動碳邊境調整（BCAs）諮詢，目前討論可能的做法有兩種：針對進口商品來自碳訂價較低或沒有碳定價的國家，需要支付與國內商品相同的碳成本；或是向加拿大出口商提供退稅，使國內生產商品可和其他來自碳訂價較低、或沒有碳定價國家的商品競爭。美國民主黨則提議碳關稅並獲白宮支持，擬於2024年開始實施在石油、天然氣、媒、鋁、鋼鐵、水泥等高碳排產品。

圖一、歐盟碳交易體制演變 （圖片來源：KPMG）
圖一、歐盟碳交易體制演變 （圖片來源：KPMG）

狄佳瑩指出，碳邊境稅將對於廠商出口競爭力的產生直接衝擊，直接出口產品至歐盟的製造商短期內就會受到立即影響，CBAM新法規實施後，台灣廠商必須申報營運範疇的碳排量，造成碳專業事務需求增加，除了營運成本增加，還要支付進口商轉嫁的碳成本，產品成本也會隨之上升。

碳有價時代來臨，排碳付費衝擊企業獲利力

無論是碳稅或是碳交易制度，今年度實施碳有價制度的國家成長至68個，且依據世界銀行最新的報告顯示，近兩年的國際碳價都迎來高峰，為實現全球氣候目標，許多國家也宣布未來將更積極調增價格，可預期碳定價未來將持續上升，在2030年前須達到每公噸50~100美元的水準，這將直接衝擊高碳排產業的獲利能力。狄佳瑩提醒，企業需重新檢視成本結構並及早規劃因應策略，確保未來的獲利能力。

在各方利害關係人關注與期待下，越來越多公司響應淨零承諾、加上產業間供應鏈上下游的減碳要求，國際品牌紛紛建立積極的氣候承諾，如微軟期望在2030年前達到負碳排、蘋果於2030年前供應鏈與產品達到碳中和等永續承諾，身為全球供應鏈重要一環的台灣企業，勢必須與國際品牌客戶站在同一陣線，能搶先回應國際客戶的減碳需求，就有機會拿到訂單、開拓國際市場；反之，若無法助攻國際品牌達成永續承諾，也將會面臨接不到品牌客戶訂單的壓力。

圖二、國際品牌的永續承諾 （圖片來源：Source: 各業者/KPMG）
圖二、國際品牌的永續承諾 （圖片來源：Source: 各業者/KPMG）

台灣最快2024年擬開始徵收碳費

因應國際淨零以及碳有價趨勢，各國政府都在快速布局氣候相關法規。台灣監管機關各項配套規範也相繼出爐，今年3月金管會發布《上市櫃公司永續發展路徑圖》，明定上市櫃公司溫室氣體盤查揭露與查證規範，並按資本額自2023年起分四階段推動，2027年全體上市櫃公司完成溫室氣體盤查、2029年完成查證。正在制定中的《氣候變遷因應法》也正式納入2050年淨零目標，台灣最快將在2024年開始徵收碳費、2050年將淨零碳排納入法規。因此，狄佳瑩建議，企業需密切觀察營運所在國家的相關法規發展，將相關政策納入決策、風險控管考量，才能減緩相關政策對企業的衝擊。

圖三、《氣候變遷因應法》修法重點方向 （圖片來源：KPMG）
圖三、《氣候變遷因應法》修法重點方向 （圖片來源：KPMG）

金融業首當其衝

狄佳瑩認為，金融業在低碳轉型趨勢下首當其衝，因為受到主管機關高度監理及利害關係人關注，被視為促使企業達成淨零目標的重要媒介，需逐步掌握並降低投融資標的的碳排放量。

全球金融業在《格拉斯哥氣候峰會》COP26上承諾，將把碳排放納入決策考量，表明碳排放將從金融決策的邊緣選項升級為基本選項。格拉斯哥淨零金融聯盟（GFANZ）成員包括450多家銀行、保險公司、投資者、證券交易所、評級公司和指數供應商，資產總計高達130兆美元。GFANZ聯盟將協助全球「最晚」在2050年之前達到淨零排放的目標，並在2030年前實現減排50%，於2050年前投入100兆美元，為推動轉型、企業碳減排、激勵有助於抗衡氣候變化的行業實現增長提供資金，且每年報告進展情況，企業的碳排放量將成為金融業的壓力。

金融業面對此一壓力，未來將對企業提出減碳目標的要求，藉由科學方法及權重計算方式，計算在全球碳預算的情境下，特定產業、特定公司合理的排放（減碳）額度。因此，未來企業越綠、減碳目標與成效越積極，便越容易自資本市場取得金流支持，甚至可能取得更好的條件降低資金成本；相反地，若高碳排企業未見轉型，未來將成為金融機構的擱淺資產，甚至在資本市場中失去盟友。

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