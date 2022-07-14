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《IP小辭典》商標識別性

聯合新聞網／ 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

「識別性」為商標指示商品或服務來源，並與他人的商品或服務相區別的特性。商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，即不具商標功能，自然不得核准註冊。因此，識別性為商標取得註冊的積極要件，然而識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化。此外，商標識別性，既具有指向某一商品或服務來源的特性，在賦予某一特定廠商專用的同時，自應考量是否因此限制競爭同業使用的自由，避免有影響市場公平競爭的情形。

標識是否具有指示及區別來源的功能，首要取決於消費者對標識的整體表現形式所賦予的印象，可藉由商標所表現的外觀形式、所傳達的概念及圖樣本身意涵，是否形成具識別來源功能的商業印象為判斷。據TIPO《商標識別性審查基準》，識別性的判斷，除考量相關消費者的認知外，應進一步考量商標與指定商品或服務間的關係，不能脫離指定商品或服務單獨為之。

TIPO《商標識別性審查基準》指出，商標識別性有先天與後天之分，前者指商標本身所固有，無須經由使用取得的識別能力；後天識別性則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，因此時該標識除原來的原始意涵外，尚產生識別商品或服務來源的新意義，所以後天識別性又稱為第二意義。

具先天識別性標識

標識用於特定商品或服務被認為具有先天識別性，是因為對消費者而言，該標識具有指示商品或服務來源的功能，而非傳達商品或服務本身或其內容的相關資訊。從競爭者的角度，如果一個標識不是其他善意的競爭同業在一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，則該標識具有先天識別性。具有先天識別性的商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性。

  1. 獨創性標識：「獨創性標識」指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙、事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源。因其為全新的創思，對消費者而言，僅具指示及區別來源的功能，並未傳達任何商品或服務的相關資訊，故其識別性最強。

    2. 核准案例：

    • 「GOOGLE」使用於搜尋引擎服務。
    • 「普騰」使用於電視機、音響商品。

  2. 任意性標識：「任意性標識」指由現有的詞彙、事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識。

    3. 核准案例：

    • 「蘋果APPLE」使用於電腦、資料處理器商品。
    • 「向日葵」使用於太陽能收集器商品。
    • 「春天」使用於餐廳、旅館服務。

  3. 暗示性標識：「暗示性標識」指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識。暗示性的描述與商品或服務的直接描述不同，通常已賦予相當創意或設計意匠，消費者需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性。

    4. 核准案例：

    • 「快譯通」使用於電子辭典商品。
    • 「一匙靈」使用於洗衣粉商品。
    • 「足爽」使用於香港腳藥膏商品。

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