下半年美國經濟前景：最艱難狀況之後 未來只會逐漸轉好

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

2022年，美國物價進入40多年來的高水位，消費者物價指數（CPI）年增8.6％，大幅超越美國聯準會（FED）能接受的2.5%溫和通貨膨脹，事實上，美國聯準會原本預期通貨膨脹在2022年第二季就能出現降溫了，因為消費者物價指數的基期在2021年第2季以後就大幅提升，所以按照當時的經濟環境去綜合判斷，美國的貨幣政策雖然需要從極寬鬆貨幣政策，轉為較鷹派的貨幣政策，但是美國經濟受到的負面衝擊仍然相對小。

可惜世事難以預料，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭在今年第1季爆發，由於兩國都是原物料的產國，加上俄羅斯供應全球大量原油與天然氣，於是許多原物料、原油和天然氣價格大幅飆漲，直到6月以後才明顯下跌，原油即使到了7月，依然維持在100美元以上，而且中國突然因為新冠肺炎疫情再度爆發，不得不進入封城，全球供應鏈變得更混亂，結果，原先預期的美國通貨膨脹沒有降溫，甚至過完上半年，通貨膨脹依然高檔，甚至第三季也難以驟降，最多是緩和下降，要等到進入第四季，美國通貨膨脹才會明顯降溫。

圖1：2021年至今美國消費者物價指數年增率（%） （資料來源：蔡佑駿製圖）

應對高通膨，FED除了鷹派政策別無他法

戰爭和疫情，都是FED事前無法預測的，但既然意外出現了，總是要拿出具體政策去面對。中國的疫情，FED是無解的，俄羅斯侵略戰爭，FED也是無解的，所以FED的唯一手段，只剩下最為鷹派的貨幣政策，企圖把需求降溫。按照供給需求原則，需求降溫，價格自然就會降下來，然後通貨膨脹就能持平或緩慢降溫，撐到第四季，明顯達到通貨膨脹緩和的目標。

作者認為FED的策略仍然是很合理的應變，在局勢驟變的現況裡，截至2022年上半年結束，作者依然認為，美國經濟在下半年的年成長不至於衰退，季成長可能會衰退一或兩個季度，美國的社會，也可以經得起FED的超鷹派貨幣政策。

根據FED到2022年第一季的統計數據，美國家庭持有的現金資產約17.9兆美元，大幅超出2020年第一季的13.7兆美元，就算扣掉通貨膨脹的影響，美國家庭的現金資產依然是史無前例的大幅增加，而且現金資產增加的情況，遍及各種收入與人口階層。

圖2：1980年至今美國個人負債佔可支配所得比重（%） （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

根據FED到2022年第一季的統計數據，美國家庭持有的現金資產約17.9兆美元，大幅超出2020年第一季的13.7兆美元，就算扣掉通貨膨脹的影響，美國家庭的現金資產依然是史無前例的大幅增加，而且現金資產增加的情況，遍及各種收入與人口階層。

圖3：美國初領失業救濟金人數（千人） （資料來源：蔡佑駿製圖）

加上史上超低水位的初領失業救濟金人數，面對FED的超鷹派貨幣政策，2022年上半年結束，初領失業救濟金人數仍控制在25萬以上，失業率3.6%，美國家庭面對高通貨膨脹和鷹派貨幣政策的環境，依然可以穩定的進行民間消費，從統計數據來看，美國個人扣除通貨膨脹後的實質個人消費支出，在2022年5月仍然有2.1%的年增率成長，美國人的消費動能仍然相當穩定。

圖4：2018年至今扣除通貨膨脹後的美國實質個人消費支出年增率 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

而且按照現有的綜合經濟數據，加上民間對於FED超鷹派貨幣政策的應對方式，市場端會變得保守採購，上半年結束，大部分的金屬期貨、原物料期貨（玉米價格下跌仍然相對小），價格已經出現明顯跌勢，天然氣價格也進入跌勢，僅剩下布蘭特（Brent）原油與西德州（WTI）原油價格仍然維持在100美元以上。

國際能源與大宗物資價格，已經出現跌勢

事實上，俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已經一季的時間，但是全球液態能源的實際供需並沒有失衡，甚至，液態能源的供給，還稍微大於需求，只是在戰爭的市場預期下，原油價格反映市場情緒，持續維持高檔，但大部分原物料、金屬、天然氣價格大跌的結果，經過一季的時間遞延，通貨膨脹高機率就會明顯緩解，國際油價如果沒有持續創高，那麼通貨膨脹也不容易持續再創高，只要通貨膨脹降溫，FED的鷹派貨幣政策就會緩和，美國消費會再度回溫，企業生產端也會脫離低迷期，最快第4季就能預期出現。

表1：2019年至今全球液態能源的消費與供給 （資料來源：https://tradingeconomics.com/）

當然戰爭和疫情的意外也可以再度出現影響，不過人類社會面對第一次的意外衝擊，通常會快速應變，找到應對方式，然後降低負面衝擊，也許未來幾個月又再度出現第二度的「意外」，作者相信，美國社會的應變能力有前次的經驗，後續的應變能力會更增強，中國的封城暫時也結束了，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，終究也會結束，因為兩國下半年很可能就會耗盡自家的物資，不得不結束戰爭，第1季末的戰爭和疫情，已經是負面衝擊極大的意外，接下來若還有「意外」，也不太可能會有更大的衝擊了，而且隨著人類社會逐漸進入與新冠肺炎疫情共存的趨勢，全球旅遊和娛樂業，在2022年下半年會逐漸回溫。

也許復甦速度還是緩慢，但至少最艱難時期已過，後續局勢只會更好，所以作者對於美國下半年的經濟成長前景，並不看淡，第3季仍然會是面對高度通貨膨脹的艱難時期，但第4季以後會逐漸好轉的。

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