電子菸是違法產品無法受商標保護？2022年第九巡迴法院AK Futures v. Boyd Street案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

美國允許販售電子菸相關產品，而電子菸液體中的成分非常多元。美國的AK Futures公司生產銷售的電子菸液體，含有一種從工業大麻提取的delta-8四氫大麻酚成分，並設計了「Cake」系列商標。2021年其發現有其他公司銷售Cake系列的仿冒品，故提出侵權訴訟。但被告主張，原告的產品是非法產品，故無法取得商標權益。第九巡迴法院在2022年5月判決，原告的產品很有可能合法，故維持一審的初步禁制令。

美國2018年工業大麻合法化

美國國會在2018年通過了《2018年農業法案》（Farm Act），將持有、種植工業大麻（Hemp，又稱漢麻）合法化。工業大麻和大麻（Marijuana）都屬於「大麻屬」下面的「sativa種」（Cannabis sativa L.），但兩者難以區分。

《2018年農業法案》以植物中含有的delta-9四氫大麻酚（簡稱delta-9 THC）的量作為區分，其規定所謂的工業大麻，指任何在「大麻屬sativa種」下的任何植物，只要其 delta-9 THC 濃度不超過以乾重計 0.3% 以上即屬之。

傳統大麻主要產生迷幻麻醉效果的成分是delta-9 THC。而delta-8四氫大麻酚（簡稱delta-8 THC）也是一種從工業大麻和大麻中提取的成分。delta-8 THC和delta-9 THC同樣具有精神活性，會讓人產生興奮感，但delta-8 THC效力要低得多。美國FDA指出，在大麻屬植物中delta-8 THC的量不多，因此濃縮的delta-8 THC通常來自於工業大麻中的大麻二酚(CBD)轉化而來。

不過，因《2018年農業法案》沒有提到任何關於delta-8 THC的問題，因而產生了爭議。

AK Futures公司的電子菸液體含有delta-8 THC

本案原告AK Futures公司，是一家電子菸製造商。其對所生產的delta-8四氫大麻酚（簡稱delta-8 THC）的電子菸產品，註冊了「Cake」的系列商標。

AK Futures公司生產含有delta-8 THC的調味電子菸液體，將其描述為「一種工業大麻衍生產品，其精神活性 delta-9 THC化合物的含量低於0.3%」。據該公司稱，其產品帶有一個二維碼，可以驗證「電子液體中THC的百分比（小於 0.3%）」。

AK Futures公司設計Cake商標並申請註冊

2020年10月，AK Futures公司設計了一個蛋糕logo圖，大致是一個二層蛋糕圖，中間有一個大大的C字，以行銷自家的delta-8 THC產品。該公司將這個蛋糕圖向美國著作權局申請註冊，另外也向專利商標局申請6個商標，其中2個申請案是使用這個蛋糕圖，另外4個申請案則是只有「Cake」的文字商標。

表一、AK Futures申請中的商標 （資料來源：美國專利商標局）

這些商標申請案，指定使用於電子菸液體、盛裝菸液的菸彈（Cartridge）和輸送系統。Cake名稱和蛋糕的logo圖出現在這些設備的包裝上。AK Futures公司宣稱，其Cake系列產品非常暢銷，在九個月內就創造6千萬美元獲利。

被告Boyd Street公司銷售Cake系列仿冒品

本案被告Boyd Street公司，是洛杉磯市中心的一家煙製品批發商。AK Futures在2021年夏天得知，Boyd Street公司銷售仿冒的Cake系列的電子菸相關產品。但Boyd Street並非AK Futures公司授權的經銷商。因此，AK Futures公司派出調查員，去Boyd Street商店購買了爭議產品，確實發現被告店內賣的產品，與原告的產品包裝高度近似，但也有一些不同，故認定為仿冒品。

圖一、Cake系列產品的照片 （圖片來源：https://hemplivingwholesale.com/shop/cake-delta-8-disposable-1-5g-device-strawberry-sour-diesel-5pk-display-msrp-44-95）

原告提起訴訟並請求下達初步禁制令

AK Futures公司在加州中區地區法院提起訴訟，主張被告構成侵害著作權、違反聯邦不公平競爭法、聯邦商標法中未註冊商標保護之不實標示（15 U.S.C. § 1125(a)），並請求法院下達初步禁制令。地區法院同意下達禁制令，禁止被告生產、銷售使用類似原告二商標的產品。

Boyd Street對初步禁制令上訴到第九巡迴法院

被告上訴的主要理由，是聯邦法院禁止持有和銷售delta-8 THC，故屬違法產品，原告AK Futures公司無法對違法產品主張有效的商標權。

原告AK Futures公司則主張，《2018年農業法案》已經將delta-8 THC合法化，因而，含有該成分的產品也是合法的。

未註冊商標必須屬合法使用才有優先權

本案中，原告AK Futures公司的6個商標尚在申請中，屬於未註冊商標。但美國聯邦商標法第1125條(a)可保護未註冊商標。原告必須證明，對未註冊商擁有有效的、受保護的商標權益，而要擁有未註冊商標之權益，原告必須是第一個在商業上使用該標誌之人，且該使用必須合法。

本案的關鍵在於，原告AK Futures公司的使用該未註冊商標示是否合法？必須是合法的商業上使用，才會取得商標的優先性權利（priority）。

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