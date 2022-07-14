2022 全球及台灣通訊產業：5G成長速度成觀察重點

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

資策會產業情報研究所（MIC）於6月中下旬舉行了《35th MIC FORUM Spring韌力》線上研討會，於「通訊產業發展暨關鍵議題」部分，MIC預估2022年全球通訊產業將達7,248億美元（約21兆新台幣），成長1.2%，展望2022年整體台灣通訊產業，預計達4.45兆新台幣，較2021年成長5.8%。MIC資深產業顧問張奇指出，台灣通訊產業占全球比重持續上升，於2014、2018與2022年分別約占14%、16%與18%，平均每4年市占成長2%。此外，預估2022台灣5G產業成長20.3%，達2.4兆新台幣，占台灣整體通訊產業達55%。

5G設備及用戶市場

據GSA (Global mobile Suppliers Association)統計數據顯示，今年5月分業者發布的5G 設備數量達到1,400款，與前一個月分相比增長了1.9%，與去年同期比較，從873款上升至1,400款，成長高達60%。其中 1,062款是已商用的設備，占所有已發布5G設備的 75.8%，從今年初開始提升了23.9%。

在GSA確認的1,400款已發布的5G設備中，手機為最大宗，占55%（見圖1），詳細項目如下：

735款手機，其中至少690款是現在市售產品

214款固定無線進接終端設備 (CPE)，其中至少120款是現在市售產品

175 款模組

86款工業或企業路由器、閘道器或數據機

55款電池供電的無線上網熱點

34款平板電腦

28款筆記型電腦

11款車用路由器、數據機或無線上網熱點

8款USB終端、隨身碟或數據機

54款其他設備，包括無人機、頭戴式顯示器、機器人、電視、相機、小型基地台、中繼器……等等

圖1. 截至2022年5月為止已公布的5G設備類別 （圖片來源：5G Market Snapshot，End June 2022，© 2022 Global mobile Suppliers Association）

就用戶市場的部分，GSA統計數據指出，截至2021 年第4季度末為止，全球共有 68.3億 LTE 用戶，在2021年一年當中共增加了7億8千9百萬LTE 用戶，同比增長 13.04%；於2021底占全球行動通訊用戶數 67.1%。此外，5G用戶數於2021 年第4季度增長19.1%，達5億2千1百萬，占全球行動通訊市場5.1%。

依據最新數據分析，Omdia市場調研公司預計到 2026 年底全球行動通訊用戶數將達約120.8億。另一方面，Omdia預估LTE用戶數將於2022年底達到頂峰 (約70億)，到2023年初會開始成長緩慢，用戶漸漸轉移至5G。

此外，於2021年底至2026年底期間，GSM用戶的市占率將從11.3%降至3.7%，而W-CDMA的市占將從15.2%下降到 6.9%%。Omdia預測5G到2026年市占將達39.4% (即全球用戶數47.6億)。雖然LTE於2026年於市場仍占主導地位，但預測市占會從2021年的67.7%下降至 49.9%。

圖2. 預估於2026年底時不同行動通訊技術之市占率 （資料來源：Omdia provided to GSA: March 2022）

圖3. 預估2021~2026期間不同行動通訊技術用戶數之變化 （資料來源：Omdia provided to GSA: March 2022 其他 (Other) 包括analogue、CDMA、iDen、TD-SCDMA 及US TDMA）

智慧型手機市場觀察

觀測全球智慧型手機市場，資策會MIC預估，2022年全球手機市場成長約1%，出貨下修至13.7億台，主要與封城效應、供應縮減與中國大陸需求疲軟等變數發酵，陸系三大品牌下調全年出貨目標有關。由於手機關鍵零組件無明顯升級，以及消費需求停滯，全球5G手機出貨下修至約7.1億台，不過品牌廠仍持續著力5G產品線，預估滲透率仍可達52.2%。

5G手機占台灣5G整體產業比重相當高，MIC資深產業顧問張奇表示，2022年5G iPhone出貨年增長約20%，將大幅挹注台灣5G手機產值，達2.7兆新台幣。MIC指出，2022年有兩大觀測重點，一是疫情風險帶動產地移轉加速，印度製造力道加大，台廠面臨擴大印度產能壓力；二是碳中和催生充電介面統一，台廠供應鏈有望受惠於接口整合。

觀測全球與台灣5G產業發展，MIC預估2022年全球成長29%，而台灣5G占全球比重17.6%，年成長20.3%，達2.4兆新台幣。張奇表示，未來需觀察中國大陸封城，造成5G晶片、零組件、終端產品的運輸受阻是否獲得緩解。此外，5G產業有三大發展關鍵觀測重點：(1) 美國650億美元的8年寬頻網路基礎建設，以及陸系設備替換政策，台廠將有望在其中扮演腳色；(2) Open RAN於多國持續拓展布建；(3) 電信業者的行動通訊營收多數成長，特別是美中皆成長約8%，歐洲成長約3%。

通訊產業整體脈動

展望2022年電信網路（網通設備），台灣產業占全球比重16.8%，年成長7.5%，達9,525億新台幣。資策會MIC指出，雖然零組件晶片供貨吃緊，出貨議題已大幅改善，系統組裝部分，主要網通業者2021與2020年存貨相比成長近1.5倍，因此去庫存將是各家業者2022年的重要課題。觀測未來產業發展，繼美國與英國之後，更多國家如義大利、澳洲也推出全國或偏鄉地區網路基礎建設升級計畫，將帶動10G光纖FTTH、5G 固定接取上網FWA設備，以及低軌衛星LEO網路設備出貨。除此，Wi-Fi 6/6E新產品的拓市有利於網通廠營收，上游廠商也高度期望，已有大廠開始布局2023年Wi-Fi 7。

資策會MIC表示，疫情以來台廠受惠於各國WFH的寬頻裝置需求，陸續接獲包含傳統數據機、新一代Wi-Fi 6/6E路由器、5G FWA與低軌衛星LEO產品的國際大廠訂單，因此2020與2021年營收接連成長，然而可觀察到主要廠商毛利率有衰退現象，主要是上游零組件漲價、備料存貨增加與海空運成本竄升等供應鏈干擾因素導致，進入2022年又遭逢俄烏戰爭、中國大陸封城管控與全球通膨影響，皆可能左右台廠獲利表現。

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