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2022年車用半導體市場動向

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Wikipedia）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

電動車產業興起加上疫情引發的晶片荒，讓車用半導體的產業動向備受注目。車用半導體短缺一路從2020年延續到今（2022）年，原因是傳統8吋或6吋廠傳統製程供應不足。整車廠和晶片廠商先前認為，雖然今年車用半導體短缺供不應求的情況將趨緩，但晶片短缺預估恐怕要到2023年才能紓解，然而下半年消費型應用的晶圓需求不斷下修，8吋晶圓出現砍單潮，消費者晶片產能釋出，車用電子而言是利多，缺貨緊張可望獲得紓解。

從傳統燃油車進入電動車時代，最大的差異是車用晶片的製程分配，傳統整車廠燃油車的車用晶片製程70%為40~45奈米、25%為45奈米以上；新興整車廠電動車車用晶片製程45%為40~45奈米、5%為45奈米以上。

資策會產業情報研究所（MIC）近期舉行線上研討會分享「淨零碳排下，電動車產業發展趨勢」，資策會產業情報所資深產業分析師何心宇分析，車用晶片主要是40奈米以上的成熟製程，由於成熟製程的晶片產能有限，供需緊張才會導致晶片價格暴漲。

供需失衡的車用半導體市場

在車用半導體方面，車用微控制器（MCU）產品交貨持續緊張，交貨周數持續增加或是維持緊缺，其中汽車MCU交貨緊張程度最為嚴重，在MIC今年對於廠商的調查中，意法半導體（ST）跟恩智浦半導體（NXP）都認為，汽車MCU交貨緊缺會持續到2022年Q2。至於汽車類比和電源產品交期全部都在40周以上，最高恐達到52周，交貨緊張持續高漲。功率元件IGBT、MOSFET 和SiC元件交貨週期持續緊張，電動車對第三代半導體需求的提升，SiC/Ga奈米OSFET 交期也保持在42周以上。

圖一、各廠商對車用晶片短缺看法 （資料來源：Roland Berger、各廠商，MIC整理，2022年6月）
圖一、各廠商對車用晶片短缺看法 （資料來源：Roland Berger、各廠商，MIC整理，2022年6月）

MIC在今年上半年對於汽車相關產業進行調查時，業者表示車用電子供不應求，缺貨情況要等到2023年才能緩解，不過產業諮詢機構集邦科技（TrendForce）在7月表示，今年下半年消費型應用的需求不斷下修，晶圓代工廠浮現砍單浪潮，消費者晶片的產能釋出，對缺貨已久的車用電子而言是利多，缺貨緊張可望提前紓解。

2022年4月，全球轎客車主要市場銷量皆大降，原材料成本影響總成本持續加劇，另外中國大陸防疫封控措施及俄烏戰爭讓市場銷售雪上加霜。不確定因素希望在2022年底逐步緩解，過去幾年的汽車供不應需求積累，有助銷量於2023年起全面復甦。

何心宇指出，全球車用半導體在疫情前出貨量穩定維持在400億個， 2021年全球轎客車產量遠低於過往產量之際，半導體出貨量、成長率均遠大於過往，2021年全球車用半導體出貨量超過524億個，成長率近三成，主要是因為囤貨預期心態、電動車和燃油車的半導體採用量提升，車用半導體成長遠高於過往是可預期的，過去幾年積累的汽車供不應求，有助消彌囤貨供過於求的隱憂。

圖二、全球車用半導體出貨量 （單位：百萬個） （資料來源：LMC Automotive、CPCA、WSTS、IC Insights，MIC整理，2022年6月）
圖二、全球車用半導體出貨量 （單位：百萬個） （資料來源：LMC Automotive、CPCA、WSTS、IC Insights，MIC整理，2022年6月）

在市場需求方面，全球客轎車原本預估應該在今年可以達到8,285萬輛，但受到俄烏戰爭影響而出現下修，加上新冠疫情在亞洲區域影響持續發酵，可能要等到2023年才能回到2019年疫情前全球客轎車產量的水準。何心宇表示，儘管如此，2021年車用半導體的出貨量，相較2020年成長達30%，且出貨量遠高於疫情前，除了囤貨的心態，還有電動車對於半導體的需求大、燃油汽車的座艙晶片需求也大，預計2022年車用半導體成長率應可達到30%成長率，但2023年是否能繼續維持仍有待觀察，因為物價上漲導致消費者可支配所得下降，是否會影響到汽車的消費，將成為車用半導體需求最大的變數；可以確定的是2023年電動車對於功率的需求將會越來越大。

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