功能性胺基酸藥物化學構造的顯而易見性：Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies. (Fed. Cir. 2019)

【郭廷濠╱專利師】

醫藥是許多人日常所必須使用到的,例如有著癲癇症的患者,每天都需要定時服用治療癲癇症的藥物,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中,功能性胺基酸藥物的化學構造更鮮有人探討,因此,本文藉由Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies. (Fed. Cir. 2019) 案件來探討功能性胺基酸藥物化學構造的顯而易見性,並於文末一併附上我國專利師考試的相關情報。

案件背景

本案的案件背景為被告邁蘭 (Mylan) 學名藥廠提起多方複審程序 (Inter Partes Review,IPR),挑戰RCT (Research Corporation Technologies) 藥廠的美國再領證專利第38,551號 (RE'551專利,以下稱為系爭專利) 的可專利性,並揭露了先前技術做為證據,然而專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board,PTAB)認為系爭專利具非顯而易見性,故系爭專利有效,被告邁蘭學名藥廠因而向上訴法院提起上訴。

癲癇症與其治療藥物

癲癇症(epilepsy),是指由某些疾病或病變造成腦細胞異常性、陣發性的放電,使患者產生各種症狀與腦波變化。臨床上呈現之症狀稱為「發作(seizure)」,多次的發作則稱為「癲癇症」。

目前癲癇症的藥物主要是以離子通道阻斷劑或γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)類為主,前者例如lacosamide、phenytoin與carbazepine等,後者則例如gabapentin。其中,lacosamide主要與鈉離子通道相關,其構造為一種功能性胺基酸(functionalized amino acids)。

胺基酸與本案系爭專利構造lacosamide

胺基酸為構成蛋白質的基本單元,蛋白質則是生物體中重要的活性分子。胺基酸有許多種類,大多具有共同基本構造 (圖1),即中心碳原子,中心碳原子上有一個胺基(-NH2)、一個羧基(-COOH)、一個氫原子(-H)與一個任意基團 (-R)。因為任意基團的差異會使胺基酸種類不同,習慣上我們會以三字縮寫或一字縮寫來簡化。例如:當任意基團為-CH(CH3)-CH2-CH3時,稱異白胺酸 (Isoleucine,Ile,I,圖2);當任意基團為-CH2-[C6H5]時,稱苯丙胺酸 (Phenylalanine,Phe,F,圖3);當任意基團為-CH2-[C6H4]-OH時,稱酪胺酸 (Tyrosine,Tyr,Y,圖4)。

圖1. 胺基酸共同基本構造圖 (圖片來源:維基百科) 圖2. 異白胺酸構造圖 (圖片來源:維基百科) 圖3.苯丙胺酸構造圖 (圖片來源:維基百科) 圖4. 酪胺酸構造圖 (圖片來源:維基百科)

本案系爭專利名稱為一種抗癲癇症之鏡像異構性 (enantiomeric) 胺基酸衍生物。申請專利範圍總共有13項,並以申請專利範圍第1項具代表性,而申請專利範圍第8項則為本案的主要化學構造。申請專利範圍第1項與第8項列出如下:

1. A compound in the R configuration having the formula: (圖5) wherein Ar is phenyl which is unsubstituted or substituted with at least one halo group; Q is lower alkoxy, and Q1 is methyl.

8. The compound according to claim 1 which is (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

申請專利範圍第8項中僅有一特定構造(R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide,該構造稱為(R組態) lacosamide,lacosamide為一種功能性胺基酸,構造與前述的胺基酸相似,但因為被修飾(或稱修改) 過,所以,與基本的胺基酸構造略有差異 (圖6)。lacosamide用於治療癲癇症,相關產品為VIMPAT®,2009年時於美國由食品藥物管理局 (FDA) 核准上市。

圖5. 申請專利範圍第1項構造 (圖片來源:RE'551專利說明書) 圖6. lacosamide構造圖 (圖片來源:Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies案判決書)

