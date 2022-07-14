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功能性胺基酸藥物化學構造的顯而易見性：Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies. (Fed. Cir. 2019)

聯合新聞網／ 北美智權報

【郭廷濠╱專利師】

醫藥是許多人日常所必須使用到的，例如有著癲癇症的患者，每天都需要定時服用治療癲癇症的藥物，但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何，更不用說進一步了解其中的化學構造。然而，醫藥的化學構造是病症療效的來源，也多半是專利權所層層保護的部分，而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知，醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中，功能性胺基酸藥物的化學構造更鮮有人探討，因此，本文藉由Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies. (Fed. Cir. 2019) 案件來探討功能性胺基酸藥物化學構造的顯而易見性，並於文末一併附上我國專利師考試的相關情報。

案件背景

本案的案件背景為被告邁蘭 (Mylan) 學名藥廠提起多方複審程序 (Inter Partes Review，IPR)，挑戰RCT (Research Corporation Technologies) 藥廠的美國再領證專利第38,551號 (RE'551專利，以下稱為系爭專利) 的可專利性，並揭露了先前技術做為證據，然而專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)認為系爭專利具非顯而易見性，故系爭專利有效，被告邁蘭學名藥廠因而向上訴法院提起上訴。

癲癇症與其治療藥物

癲癇症(epilepsy)，是指由某些疾病或病變造成腦細胞異常性、陣發性的放電，使患者產生各種症狀與腦波變化。臨床上呈現之症狀稱為「發作(seizure)」，多次的發作則稱為「癲癇症」。

目前癲癇症的藥物主要是以離子通道阻斷劑或γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid，GABA)類為主，前者例如lacosamide、phenytoin與carbazepine等，後者則例如gabapentin。其中，lacosamide主要與鈉離子通道相關，其構造為一種功能性胺基酸(functionalized amino acids)。

胺基酸與本案系爭專利構造lacosamide

胺基酸為構成蛋白質的基本單元，蛋白質則是生物體中重要的活性分子。胺基酸有許多種類，大多具有共同基本構造 (圖1)，即中心碳原子，中心碳原子上有一個胺基(-NH2)、一個羧基(-COOH)、一個氫原子(-H)與一個任意基團 (-R)。因為任意基團的差異會使胺基酸種類不同，習慣上我們會以三字縮寫或一字縮寫來簡化。例如：當任意基團為-CH(CH3)-CH2-CH3時，稱異白胺酸 (Isoleucine，Ile，I，圖2)；當任意基團為-CH2-[C6H5]時，稱苯丙胺酸 (Phenylalanine，Phe，F，圖3)；當任意基團為-CH2-[C6H4]-OH時，稱酪胺酸 (Tyrosine，Tyr，Y，圖4)。

圖1. 胺基酸共同基本構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖1. 胺基酸共同基本構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖2. 異白胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖2. 異白胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖3.苯丙胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖3.苯丙胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖4. 酪胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）
圖4. 酪胺酸構造圖 （圖片來源：維基百科）

本案系爭專利名稱為一種抗癲癇症之鏡像異構性 (enantiomeric) 胺基酸衍生物。申請專利範圍總共有13項，並以申請專利範圍第1項具代表性，而申請專利範圍第8項則為本案的主要化學構造。申請專利範圍第1項與第8項列出如下：

1. A compound in the R configuration having the formula: (圖5) wherein Ar is phenyl which is unsubstituted or substituted with at least one halo group; Q is lower alkoxy, and Q1 is methyl.

8. The compound according to claim 1 which is (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

申請專利範圍第8項中僅有一特定構造(R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide，該構造稱為(R組態) lacosamide，lacosamide為一種功能性胺基酸，構造與前述的胺基酸相似，但因為被修飾(或稱修改) 過，所以，與基本的胺基酸構造略有差異 (圖6)。lacosamide用於治療癲癇症，相關產品為VIMPAT®，2009年時於美國由食品藥物管理局 (FDA) 核准上市。

圖5. 申請專利範圍第1項構造 （圖片來源：RE'551專利說明書）
圖5. 申請專利範圍第1項構造 （圖片來源：RE'551專利說明書）
圖6. lacosamide構造圖 （圖片來源：Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies案判決書）
圖6. lacosamide構造圖 （圖片來源：Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Research Corporation Technologies案判決書）

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