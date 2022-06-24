單一顏色商標：智慧財產法院判決偉嘉紫色案

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

同一標識在不同國家註冊是否獲准，往往受制於各國商標審查法制及實務差異而有不同結果。惟核駁與否，其實某程度也透露出主管機關與法院評價證據時所抱持之觀點。

本案原告美商瑪斯公司（Mars, Incorporated）於2009年以單一紫色（色號為Pantone 248C，如下圖所示，後稱系爭標識）向智慧財產局（TIPO）註冊商標，並指定使用於當時商品及服務分類表之第31類「貓及小貓用飼料及非醫用飼料添加物」商品，惟經智慧局以欠缺先天及後天識別性為由核駁。原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

本案系爭標識

系爭標識不具先天識別性

法院首先表示，單一顏色在消費者認知中多屬裝飾性質，故通常不具先天識別性。至於 顏色組合，若在顏色之選擇或比例配置上有獨特性，自然較可能具先天識別性 ，但相較於一般圖形設計，往往仍須證明獲得後天識別性。

原告雖聲稱，系爭標識係其與Pantone,Inc.共同調製之特別顏色並取名為「WHISKAS Purple（偉嘉的紫色）」，且其貓食產品不分類別、口味或型態，均採用系爭標識作為外包裝之識別顏色，以此證明該標識並無指示產品特性、功用、性質之要素而屬於任意性商標。

然法院認為，紫色係常見顏色且經常作為外包裝底色或背景色，縱使存在各種紫色，但在一般觀念中，仍認為均係紫色而不會詳查其間差異，故不具先天識別性。況且，原告承認由於輸出紙質及機器不同，或多或少會產生些微色差， 該色差是否影響系爭標識之獨特性或能否以資與其他紫色區辨，不無疑問 。再者，在實際使用上，產品包裝除系爭標識之顏色外，尚搭配其他顏色，且將「WHISKAS」、「偉嘉」等商標置於包裝中央，足使消費者認知「WHISKAS」、「偉嘉」方為識別來源之標識，相形之下，系爭標識反倒成為裝飾圖案或底色設計。

系爭標識亦不具後天識別性

為證明系爭標識之後天識別性，原告提出多項事證，包括：

長期嚴格要求所有貓食產品包裝、網頁背景及海報廣告統一採用系爭標識，並佐以「WHISKAS」、「偉嘉」、美國短毛銀色虎斑貓形象等重要標識。 每年支出鉅額經費製作電視廣告，且其所顯示之商品、整體色調、文字顏色均使用系爭標識，並以系爭標識之顏色作為廣告結尾。同時，各種宣傳與商業活動（包括官方網站、廣告海報及文宣、貨架、車廂廣告、促銷活動簡介等）亦大量使用系爭標識，其中，當眾多貓食產品展示於同一貨架時，系爭標識可形成整區塊之視覺效果。 2002至2009年間，相關商品之總銷售金額高達6億多元，市場占有率為全國第一；此外，其銷售通路遍及全國寵物用品店、量販店與超商。 系爭標識已於多國註冊商標。

法院指出， 相較於顏色組合，單一顏色通常也較不易透過使用而獲得後天識別性 ，除非可證明該顏色用於特定商品或服務 係屬極為例外或非比尋常 之情形。儘管顏色之使用量及期間長短、銷售情況、廣告支出、消費者調查報告等，皆是判斷識別性的考量因素，但若能於廣告行銷時特別強調顏色，教育消費者將該顏色作為指示來源之標識，將更有助於證明識別性，例如「請認明這個特殊顏色」、「尋找某色的盒子」等。

惟觀察原告提交之資料，除部分未標示日期外，使用上多將銀色虎斑貓圖形、紫色貓形外框圖形、白色「WHISKAS」或「偉嘉」中外文字置於系爭標識上一併使用，況且，該等文字標記有代表註冊商標之Ⓡ符號，賦予消費者「文字為識別商品來源之標識而顏色為背景或底色」之印象。至於銷售金額、銷售通路、市占率調查報告等資料，均以「WHISKAS」或「偉嘉」作為品牌對象，無法得知是否包含系爭標識。

縱使原告強調外包裝長期持續採用系爭標識之顏色，但法院認為，業者行銷產品時多有使用固定顏色之包裝以增加美觀的情形，再加上原告於產品包裝、網頁背景及海報廣告並未特別強調特定之顏色（教育並強化消費者認知），亦未舉證若剔除前述中外文字或與貓相關之圖形後，消費者仍能僅憑單一之紫色而認知為原告貓食產品。綜合而論，原告就後天識別性之舉證尚不充分。

其他國家怎麼看——以澳洲為例

儘管原告聲稱系爭標識已在歐盟、英國、荷比盧、法國、德國、義大利、紐西蘭、南非等國獲准註冊，毫不意外，本案法院以屬地主義原則與各國商標審查法制不同為由拒絕援引。其後，澳洲法院與俄羅斯法院對「WHISKAS Purple」註冊爭議之決定也是肯否不一。

以2010年澳洲聯邦法院判決為例，有兩點判斷即與本案判決相當不同：

證據顯示，Mars Inc已廣泛宣傳「WHISKAS Purple」與Whiskas之關聯性。該顏色係Mars Inc精心挑選且專為Whiskas創造強大品牌識別之標識，鑑於Whiskas貓食產品包裝以此作為主要顏色，因而在超市等場所展示時，能夠產生更強的貨架阻隔效果（shelf-blocking effect）。 儘管先前曾有廠商在寵物糧食包裝上使用紫色，但並未證明為商標使用。再者，「WHISKAS Purple」註冊並不會禁止競爭者將紫色或粉紫色作為描述性、非商標使用，例如以此顏色表明特定產品種類。

另外，值得一提的是，儘管「WHISKAS Purple」在歐盟獲准註冊（No.005646815），但Mars Inc實際上提交申請的標識並非單一顏色而是顏色組合，亦即紫色（Pantone 248C）加白色（如下所示），且被認定為具先天識別性——此點也呼應了本案法院的看法：顏色選擇或比例配置有獨特性的顏色組合，較可能具先天識別性。

Mars Inc.在歐盟註冊的「WHISKAS Purple」商標

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》311期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】