2022中國科技產業新政觀察

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

中國的「十四五規劃」是從2021年至2025年的國家規劃，也是中國制定國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃。資策會產業情報研究所（MIC）認為，「十四五規劃」主要在因應美中科技戰，對台灣產業影響最大的在三個方面，也就是半導體產業、5G新基建和數位經濟。

資策會產業情報研究所（MIC）資深研究總監陳子昂指出，中國經歷美中科技戰「卡脖子」的困境後 ，「十四五規劃」首次提出「安全可靠」的產業鏈供應鏈，除了產業基礎發展，還強調經濟和安全並重。隨著中國企圖打造強化自主可控的產業鏈，影響兩岸產業競合態勢的，莫過於半導體、5G、智慧物聯（AIoT）等產業。

此外，「數位經濟」及「數位中國」也被列為關鍵目標，且重要性大躍昇，數位經濟是「十四五規劃」新增指標，核心產業占中國GDP的比重將從2020年的7.8%2025年的10%，並將「數位中國」列入「十四五規劃」的第五篇章。

中國繼續全力發展半導體產業

中國每年半導體約創下17~18%成長率，近幾年以IC設計表現最亮眼，已由2012年「大封測、小製造、小設計」結構，持續朝「大設計、中製造、中封測」的方向發展，其中又以設計業發展最迅猛，2021年IC設計產值已達44%，但因中國半導體製造環節仍受技術限制，仍仰賴政府以政策、需求鼓勵本土半導體在製造環節的投資。

圖一、2019~2021年中國半導體產業產值 （資料來源：中國工信部， MIC整理，2022年6月）

另一方面，中國是晶圓製造產能增長最快的地區，在提高晶片自製率的目標下，擴建IDM廠與記憶體廠產能，使中國產能成為全球之冠，並壓縮台灣晶圓製造產能由2019年的20%下降至18.7%。不過陳子昂認為，中國晶圓製造產能大幅成長，但成效未顯。統計中國前五大晶圓代工廠為中芯國際、華虹集團、晶合集成、三安集成、奧芯半導體，排名前兩大的中芯國際和華虹集團，2021年全球市占率分別為第四和第五，去年更創下25.45%及40.74%的高營收成長率。

中國「新基建」帶動5G產業

2022年中國已有30個省（區、市）的政府工作報告，明確提出新基建投資計畫，新型基礎設施建設聚焦數位化及聯網化，強調 5G基礎建設 、 人工智慧 、 工業互聯網 、 大數據中心 、 特高壓建設 、 新能源車充電樁 、 城際高速鐵路軌道交通 等七大領域應用，預期「新基建」在十四五時期的投資規模，可能超過人民幣15兆。

中國擁有驚人的5G市場，累計2021年中國建成的5G基地台數量，達到139.6萬台，佔世界5G基地台總數之70%、2021年中國5G終端連接數已超過3.1億，占全球總數超過八成。中國工信部重點推動5G和千兆網路建設，2022年將累積建設超過200萬台的5G基地台，5G終端連接數達6億。

不過，中國的5G手機成長已放緩，2021年出貨量達2.66億台、成長率63.5%，今年受經濟下滑和疫情影響消費意願下，1~4月5G手機出貨量6,847萬部，年衰退達到25.0%。目前中國5G手機用戶數已達3.55億戶，5G應用案例累計超過2萬個，5G手機市場出貨量占手機總出貨量的81%。

陳子昂指出，台廠在中國5G產業鏈中，主要供應著上游硬體零組件與晶片，以及部分網通設備，例如用戶終端設備與小型基地台等，中國5G產業快速成長將吸引台廠供應鏈，台廠為中國通訊產業的零組件與晶片關鍵夥伴，如能掌握代工技術與市場經驗，可望在中國5G產業鏈佔有一席之地。

中國加快發展建設「數字中國」

由於中國的資料中心過度集中於東部地區，因此中國預計啟動「東數西算」，從全中國角度一體化布局、優化資源配置，提升資源使用效率。2022年2月，中國國家發展和改革委員會（發改委）等四部委聯合印發文件，在京津冀、長三角等8個國家算力樞紐節點，與10個國家數據中心集群，建設國家算力樞紐節點，正式全面啟動「東數西算」工程，將構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，優化數據中心建設布局。

圖二、中國啟動「東數西算」示意圖 （資料來源：發改委、MIC整理，2022年6月）

陳子昂指出，「東數西算」有兩個主要KPI，首先是「上架率」（機架已放入伺服器比率）)，中國資料中心總體上架率為50%左右，東部上架率達60% 以上、西部上架率僅30%左右，「東數西算」要達成不低於65%的平均上架率；第二個指標是「PUE」（電力使用效率），目前全球平均PUE約1.67，中國平均PUE則約1.54-1.63，「東數西算」計畫將PUE控制在1.25內。「東數西算」預期將帶動四大成效，除了有效減少數據延遲、降低長途通訊的費用，還能保障資料中心能源供給，預計每年帶動投資超過人民幣4,000億。

未來兩岸半導體競爭大於合作

展望未來五到十年，隨著地緣政治風險加劇，台商宜採左右逢源策略，因應半導體供應鏈區域化趨勢，台灣半導體業者應積極布局供應鏈的全球化，像是台積電除了去美國、日本投資，也有進軍歐盟等規劃。半導體產業會是美中台角力的重點，美中科技戰持續延燒，台美半導體則式攜手合作，陳子昂認為，中國全力發展半導體產業，尤其是力求從IC設計突圍，「未來兩岸競爭關係將大於合作」。

5G方面，中國是全球最大5G市場，相關商機非常龐大，台商勢必得打入大陸5G供應鏈，讓兩岸供應鏈整合。最後，未來十年數位轉型重要，台灣會在今年成立數位發展部，中國則是走向「數字中國」帶動數位建設與智慧應用，陳子昂提醒，雖然商機很大，台商仍要留意中國對於產業監管的各種措施所帶來的變數。

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