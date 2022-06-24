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意者從速 USPTO新專利加速審查辦法：氣候變遷緩和試辦計畫

聯合新聞網／ 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

USPTO為加快乾淨及綠色能源技術發展，針對這類有助減少溫室氣體排放、緩和氣候變遷衝擊的產品製程，公告新的加速審查辦法：氣候變遷緩和試辦計畫（Climate Change Mitigation Pilot Program）。試行期間最長一年，名額最多為1000件。

USPTO局長Kathi Vidal 2022年5月24日出席美國能源高等研究計劃署（Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)）能源創新高峰會，公開致詞時表示，USPTO為加快乾淨及綠色能源技術發展，針對這類有助減少溫室氣體排放、緩和氣候變遷衝擊的產品製程，特別設計了新的加速審查辦法：氣候變遷緩和試辦計畫（Climate Change Mitigation Pilot Program）。根據Vidal說法，去年USPTO受理的這類申請案約4萬件，占全年USPTO受理新申請案量的近7%。美國《聯邦公報》已於2022年6月3日刊出此一辦法的生效日期、適用要件等細節。

期間及名額

這項辦法自2022年6月3日起生效，結束日暫定為2023年6月5日，但USPTO另設有1000件名額上限，若名額在2023年6月4日或該日前用完，將提前結束試行。目前USPTO官網已可找到這項辦法的相關網頁，未來也會公布所收申請件數及准予加入的案件量，以供公眾參考。

適用客體

申請人毋須繳額外規費或提交審查支持文件等附件，但申請案需符合以下全部要件：

  1. 需為非Reissue的美國發明正式案，利用Patent Center平台提交DOCX格式的新案說明書、摘要及請求項，且有ADS提示全部發明人法定姓名及通訊地址；

  2. 可主張美國暫時案或外國先申請案優先權，無數量限制。但若主張先申請美國正式案或指定美國PCT案優先權，優先權案最多只能有一件；

  3. 所請發明可用以減少溫室氣體排放，屬規定CPC技術類別。審查官來電要求選組時，需無異議選組，且限選擇本項辦法適格發明。回覆非終局OA時可提修正刪除請求項，但務須保留至少一項本項辦法適格發明的相關請求項；

  4. 申請案繫屬於USPTO程序期間，所提或經修正後的請求項，獨立項最多3項，總項數最多20項，無多重附屬項。審查官可拒絕接受會導致請求項數違反這項要件的修正；

  5. （任一共同）發明人最多只有另四件申請案依本項辦法獲加速審查資格；

  6. 不得請求不公開，若先前曾於新案送件時併提不公開請求，應撤回不公開請求；

  7. 申請日或PCT美國國家階段進入日起30天內，需藉Patent Center遞交規定請求書PTO/SB/457。這一制式表格除載入本項辦法適用要件，並聲明申請案符合各項參加要件、同意接受全部參加規定，並聲明申請人相信加快其申請案審查可能於氣候環境有益；

  8. 申請案尚未寄發1st OA（含選組通知）。

審查規定

USPTO將等申請案已達可實審狀態，才審核案件狀況是否滿足參加本項辦法所有要件，若是，可登錄Special Status。除特殊程序（例：被要求保密、進入Derivation程序、加提37 CFR 1.81-1.183）期間的例外情況，申請案依本項辦法登錄Special Status後，直到官方製發第一次實審報告（first action on the merits (FAOM)），享有實審加速審查優惠。

若未符合全部要件，官方將通知申請人，一般給一次補正機會，可在通知寄發日起30天或一個月（取較長期限）內附PTO/SB/457表再提請求，這一期限不得引用37 CFR 1.136(a)繳費延長。但若不合格項目包括未於申請日或PCT美國國家階段進入日起30天內提出參加請求、主張複數件先申請美國正式案或指定美國PCT案優先權、所請發明與減少溫室氣體排放無關，即無補正機會。

審查官認為所請發明不符合發明單一性時，將先電話要求選組，申請人需無異議電話選組，且限選擇本項辦法適格發明。未同意於電話中無異議選組（審查官提出電話面詢要求，但申請人未在5個工作天內回應，視同申請人拒絕於電話中無異議選組），審查官將改發文字選組通知，同時申請案也會喪失Special Status加急資格。

進入加急軌道後，申請人無法主動請求撤銷Special Status，但可考慮讓申請案廢案，以間接達成同樣效果。而和其他加速審查辦法一樣的是，一申請案依本項辦法獲登錄Special Status後，其子案不當然繼承母案的加速審查資格，如子案也希望取得相同效果，需滿足辦法各項要件主動再向USPTO遞件申請。

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


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