快訊

網傳鄭文燦接總統府秘書長、林佳龍任副閣揆 總統府回應了

國民姐夫怎麼了？具俊曄頂「哭臉」示愛大S：到死都愛

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

《IP小辭典》專利權受侵害的民事救濟

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

侵害發明專利權之行為除罪化後，侵害他人專利權已經沒有刑事責任，只有民事責任。當專利權受侵害時，根據「侵害發生之前」以及「侵害發生之後」，專利權人得依據專利法請求民事相關救濟。

侵害發生前之請求權

專利權人對於尚未發生實際侵害，但已經完成侵害準備的行為者，得請求該完成準備行為之人，防止發生侵害專利之行為，以加強專利權保護。例如，行為人已購置機器、原料，準備進行製造、販賣具有發明專利的物品，上述預備行為很可能進一步將成侵害專利權的行為，專利權人此時無須等待專利權遭受實際侵害，始請求加害人除去其侵害，只要能證明有侵害可能性之行為，專利權人即可制止此等預備行為的進行，以防止將來實際的侵害行為發生。

侵害發生後之請求權

一、侵害排除請求權：

對於專利權的侵害行為已經實際發生，而且侵害行為現在依然持續存在，專利權人得請求侵權行為人排除其侵害，亦即要求侵權行為人立刻終止其侵害專利權之行為。例如，未得專利權人同意而製造之發明專利物品，已流入市面販賣，專利權人得請求該侵權行為人立刻停止製造及販賣該物品。

二、銷燬請求權：

侵害行為發生後，專利法因應專利侵權事件的特殊性，對於侵害人所製造的侵權物品，以及製造侵權物品所使用的原料或器具，如果不做適當的處置，專利權人的權利隨時會有再受侵害的可能性。因此，為了避免專利權侵害持續與擴大，專利權人對於侵害專利權之物品，或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為必要之處置。

三、損害賠償請求權：

一旦專利權遭受侵害並有實際損害發生者，專利權人自得向侵權行為人請求損害賠償。若欲行使損害賠償請求權，須符合另一特別要件，即專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未加標示者，不得請求侵害賠償。但如侵權行為人明知或有事實足證其可得知為專利物品者，仍然繼續製造、販賣或使用或為上述目的而進口者，均應負損害賠償責任。

表一、專利法相關法條 （資料來源：智慧財產局）
表一、專利法相關法條 （資料來源：智慧財產局）

延伸閱讀：《IP小辭典》專利權侵害

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡


【詳細內容請見《北美智權報》311期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

延伸閱讀

《2022年全球5G專利報告》Top10專利權人揭曉

台灣下半年經濟展望：抑制物價上漲 提升民間消費是首要之務

林義傑公司告網友侵權又一樁 檢認罪嫌不足不起訴

Steam出手？戰術FPS《Ready or Not》整組消失 夜店大屠殺更新商標侵權

相關新聞

單一顏色商標：智慧財產法院判決偉嘉紫色案

同一標識在不同國家註冊是否獲准，往往受制於各國商標審查法制及實務差異而有不同結果。惟核駁與否，其實某程度也透露出主管機關與法院評價證據時所抱持之觀點。

專利入門者應知道的國際優先權知識

當先前技術文獻的數量越多，則所請發明越容易不具備新穎性或進步性。因此，應儘速將完成的發明向智財局提出專利申請案。然而，對於外籍專利申請人，因為國際專利申請的決策時間、專利申請文件翻譯的時間或專利代理人作業的時間等因素，其在我國的專利申請日勢必會晚於其在該國的專利申請日。其將面對兩個申請日之間所產生的技術文獻，而這技術文獻有可能時其發明本身，例如其在該國的專利申請案在台灣專利申請日前即被該國公告其專利申請內容。

2022中國科技產業新政觀察

中國的「十四五規劃」是從2021年至2025年的國家規劃，也是中國制定國民經濟和社會發展的第十四個五年規劃。資策會產業情報研究所（MIC）認為，「十四五規劃」主要在因應美中科技戰，對台灣產業影響最大的在三個方面，也就是半導體產業、5G新基建和數位經濟。

意者從速 USPTO新專利加速審查辦法：氣候變遷緩和試辦計畫

USPTO為加快乾淨及綠色能源技術發展，針對這類有助減少溫室氣體排放、緩和氣候變遷衝擊的產品製程，公告新的加速審查辦法：氣候變遷緩和試辦計畫（Climate Change Mitigation Pilot Program）。試行期間最長一年，名額最多為1000件。

PTAB指定一項PGR決定作為設計專利功能性審查的指導性原則（一）

2020年6月11日，美國專利審判和上訴委員會（PTAB）指定一個對有關設計專利功能性審查的決定為信息性決定（informative decisions）提供指導性原則。PTAB的先例性決定對所有委員會小組都具有約束力。信息性決定雖不具有約束力，但它們確實為委員會提供了關於經常性問題的規範、對委員會第一印象問題的指導、關於委員會規則和實務的指導，以及對在許多情況下通過分析經常性問題可能產生的問題的指導性原則。

技轉補助不是唯一 政府機構應從自身出發提升新創能力

我國政府過去技術創新多透過技術移轉 ( technology transfer ) 與技術補助 （grant）為主，然而，當前的新興技術一來為軟體導向，二來具備開放之性質；例如企業能透過開源軟體（Open Source）客製化發展自身所需技術。雖然部份硬體技術仍仰賴政府研發單位提供，但當前企業自身研發能力已大幅提升、同時新創也開始扮演技術驅動的角色時。因此，政府的定位需調整，展開自身變革，從支援者變成創新者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。