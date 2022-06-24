《IP小辭典》專利權受侵害的民事救濟

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

侵害發明專利權之行為除罪化後，侵害他人專利權已經沒有刑事責任，只有民事責任。當專利權受侵害時，根據「侵害發生之前」以及「侵害發生之後」，專利權人得依據專利法請求民事相關救濟。

侵害發生前之請求權

專利權人對於尚未發生實際侵害，但已經完成侵害準備的行為者，得請求該完成準備行為之人，防止發生侵害專利之行為，以加強專利權保護。例如，行為人已購置機器、原料，準備進行製造、販賣具有發明專利的物品，上述預備行為很可能進一步將成侵害專利權的行為，專利權人此時無須等待專利權遭受實際侵害，始請求加害人除去其侵害，只要能證明有侵害可能性之行為，專利權人即可制止此等預備行為的進行，以防止將來實際的侵害行為發生。

侵害發生後之請求權

一、侵害排除請求權：

對於專利權的侵害行為已經實際發生，而且侵害行為現在依然持續存在，專利權人得請求侵權行為人排除其侵害，亦即要求侵權行為人立刻終止其侵害專利權之行為。例如，未得專利權人同意而製造之發明專利物品，已流入市面販賣，專利權人得請求該侵權行為人立刻停止製造及販賣該物品。

二、銷燬請求權：

侵害行為發生後，專利法因應專利侵權事件的特殊性，對於侵害人所製造的侵權物品，以及製造侵權物品所使用的原料或器具，如果不做適當的處置，專利權人的權利隨時會有再受侵害的可能性。因此，為了避免專利權侵害持續與擴大，專利權人對於侵害專利權之物品，或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為必要之處置。

三、損害賠償請求權：

一旦專利權遭受侵害並有實際損害發生者，專利權人自得向侵權行為人請求損害賠償。若欲行使損害賠償請求權，須符合另一特別要件，即專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未加標示者，不得請求侵害賠償。但如侵權行為人明知或有事實足證其可得知為專利物品者，仍然繼續製造、販賣或使用或為上述目的而進口者，均應負損害賠償責任。

表一、專利法相關法條 （資料來源：智慧財產局）

延伸閱讀：《IP小辭典》專利權侵害

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡





【詳細內容請見《北美智權報》311期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】