2022年美國專利訴訟調查

LexisNexis旗下的Lex Machina於2022年5月分發表了2022年美國專利訴訟報告 (下稱《報告》),《報告》聚焦聯邦地方法院、聯邦上訴法院以及專利審理暨訴願委員會 (PTAB) 的變化趨勢,將2019 年至2021年這3年期間的資料加以比較。《報告》涵蓋從2012至2021年在美國聯邦地院提起的46,230起專利案件,以及從2012至2021年向聯邦上訴法院提出上訴的 4,443 起專利案件。值得一提的是,《報告》還首次納入了Lex Machina針對聯邦上訴訴訟全新推出的 Legal Analytics。

近3年 (2019~2021) 美國專利訴訟重點趨勢

以下為近3年間 (2019~2021) 美國專利訴訟趨勢的重點介紹,讀者如有需要可以閱讀完整報告以進一步了解詳細(文末有線上閱讀連結)。

聯邦地方法院的重要資訊

過去3年的專利案件量以及因專利案件而產生的聯邦上訴案件量保持相對穩定,而 ANDA (簡易新藥申請程序) 案件量則是持續下降。 專利案件量越來越向排名前3的法院集中,從2019年的47% 上升至2021年的57%。 Albright法官在2021年被指派審理的專利案件數量占總數23%。 在2019至2021年提起的專利訴訟中,WSOU Investments LLC和Samsung分別是排名第一的原告和被告。 Rabicoff Law在2019至2021年代理原告的專利案件數量最多的律所,而The Chong Law Firm則是在2021 年代理原告的專利案件數量最多的律所。 Fish & Richardson 為在2019、2020及2021年代理被告案件數量最多的律所。 在2019至2021年審結的聯邦專利上訴案件中,最終有34%被撤銷。

PTAB 的重要資訊

2020至 2021年間的聯邦 PTAB 訴願案件量下降了 40%。 在2019至2021年間審結的聯邦 PTAB 訴願案件中有 23% 最終被撤銷。 在2019至2021年間提起的PTAB訴願案件中,Samsung 是最活躍的訴願人。 Fish & Richardson律所在2019、2020及2021年代理當事人的訴願案件數量最多。

美國聯邦地方法院訴訟趨勢

過去10年間,專利案件量於2013和 2015年達到頂峰,主要是由於在1年內提起至少10起專利案件(不包括ANDA案件)的原告(下稱「高頻原告」)提起了大量案件。2013年提起的專利案件數量最多,達6,106起,其次是2015年的5,825 起。自2016年起,每年提起的專利案件數量保持相對穩定,每年均低於5,000起。疫情期間的專利案件量保持穩定,去年提起了4,063起,比2020年只多了61起 (圖1)。

圖1. 2012年~2021年專利案件量

最活躍的聯邦地方法院

排名前5的聯邦地院在最近3年間保持不變,只有排名順序和每個法院受理的專利案件所占的比例有所變化。德克薩斯西區聯邦地院 (Western District of Texas) 在2020年已超過德拉瓦聯邦地方法院 (District of Delaware) ,成為排名第一的專利訴訟法院。德克薩斯東區聯邦地院 (Eastern District of Texas) 和加州北區聯邦地院 (Northern District of California) 分別穩居第3和第4。過去3年在排名前3的聯邦地院受理的專利案件總量比例從2019年的47%上升至2021年的57%。這種巨大變化的原因之一是Albright法官號召各方共同努力吸引專利案件,使得向德克薩斯西區聯邦地院提起的專利案件量不斷增加。

表1. 2019年至2021年期間最活躍的聯邦地院(按案件量)

最活躍的法官

Albright 法官繼2020年躍居最活躍的專利訴訟法官榜首後,2021年不僅繼續蟬聯榜首,案件量也進一步增加。Albright 法官在2021年審理了932起案件,在當年受理的所有專利案件中占23%,在德克薩斯西區聯邦地院受理的案件中占 96%。Albright 在過去三年審理的案件量超過了其後兩名聯邦地方法院法官的總和。

根據Albright法官針對專利訴訟的本地規則 ,大多數案件的專利保護客體適格性問題被推遲到簡易判決或權利要求解釋之後再行裁定,同時也促進了快速判案的進程 。除此之外,Albright 法官明確地鼓勵在德克薩斯西區聯邦地方法院受理專利案件,這很可能促使他成為活躍度最高的法官。





