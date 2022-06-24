《2022年全球5G專利報告》Top10專利權人揭曉

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

中國信息通信研究院發佈《2022年全球5G專利活動報告》，截至 2021年12月 31日，全球聲明的5G標準必要專利超過 6.49萬件、有效全球專利族超過 4.61 萬項。在全球TOP 10專利權人方面，華為全球有效5G專利族數量占比為14%，排名第一；高通排在第二位占比9.8％；三星以些微差距排在第三位、占比為 9.1％。排名第四至第十位的公司依次是LG、中興、諾基亞、愛立信、大唐、OPPO 和夏普。

全球5G標準必要專利超過6.49 萬件

2017年，3GP 啟動5G標準第一個版本的制定工作，隨著5G標準化工作的推進，各企業和科研組織逐步向歐洲電信標準協會（ETSI）專利資料庫提交和聲明自己認定的5G標準必要專利。截至2021年12月31 日，全球聲明的5G標準必要專利超過6.49 萬件，其中，在德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index）中檢索到的專利將近5.97 萬件，經INPADOC 同族擴展的有效全球專利族超過4.61 萬項。

從聲明趨勢來看，2017年為5G 標準制定的元年，5G標準必要專利的聲明量處於較低水準。2018年企業聲明的5G標準必要專利數量將近2017年的三倍。隨著5G Rel-15、Rel-16 標準版本的凍結以及Rel-17標準版本制定工作的持續推進，2019年至2021年的5G標準必要專利的年度聲明量超過萬件，並呈現持續成長的態勢。

雖然業界很早開始了5G 標準的預研工作，但超過60%的5G 有效全球專利族在2016年後申請，這與 3GPP從2016年全面開展5G技術研究有關。2017年的有效全球專利族數量最多，其次是2018 年和2019年。優先權年為2020年和2021年的有效全球專利族數量較少，與部分專利申請尚未達到18個月公開期有關。而在德溫特世界專利索引檢索到的全部專利中，45%的專利處於「授權」狀態，37%的專利處於「公開」狀態，18%的專利已經處於「失效」狀態。

圖一、5G 有效全球專利族的優先權年趨勢分佈 （圖片來源：中國信息通信研究院）

《2022年全球5G專利活動報告》以ETSI專利資料庫中的5G 聲明專利作為基礎資料來源，通過對5G標準必要專利聲明情況進行多維度統計分析，綜合考量了5G全球基礎設施市場規模以及PCT 專利申請情況，並將中美歐三方專利族作為評價5G創新活動的指標之一。

5G全球專利TOP10專利權人

在ETSI進行5G專利聲明的產業主體中，排名前十位企業的有效全球專利族數量，超過全部專利族數量的70%，顯示了全球5G創新活動的主要趨勢。

在有效5G全球專利族中，華為以占比14%排名榜首；高通排在第二位，其占比為 9.8%；三星排在第三位，占比為 9.1%；而排名第四至第十位的企業依次是LG（8.3%）、中興（8.3%）、諾基亞（7.6%）、愛立信（7.2%）、大唐（4.9%）、OPPO（4.5%）和夏普（3.4%） （詳見表一）。值得注意的是，全球各國家的運營商，普遍較少出現在5G專利聲明活動行列，但這並不代表運營商並未持有5G標準必要專利。

表一、排名前十位企業的有效5G全球專利族占比情況 （資料來源：《2022年全球5G專利活動報告》）

在5G 有效全球專利族中，授權專利族的占比達到67.1%。授權專利族排名前十位的企業依次是華為（17%）、三星（10.1%）、高 通（9.8%）、LG（9.5%）、諾基亞（8.8%）、中興（7.3%）、愛立信（5.8%）、大唐（4.6%）、OPPO（4.4%）和夏普（3.5%）。

表二、排名前十位企業的有效5G全球授權專利族占比情況 （資料來源：《2022年全球5G專利活動報告》）

在授權專利族中，具有經中國國家知識產權局、美國專利商標局、歐洲專利局、日本專利局或韓國專利局（簡稱「IP5 局」）任一局授權的專利族占比高達98.6%，只有不到2%的授權專利不在中美歐日韓五局獲得授權。華為在IP5 局授權專利族占比最高，達到17.2%；三星排名第（9.6%）、諾基亞（8.8%）、中興（7.4%）、愛立信（5.7%）、大 唐（4.6%）、OPPO（4.2%）和夏普（3.5%）。

表三、有效5G全球專利族排名前十位企業的IP5 任一授權族占比情況 （資料來源：《2022年全球5G專利活動報告》）

美中歐專利局5G申請最活耀

5G專利申請活動最為活躍的三局分別是美國專利商標局、中國國家知識產權局和歐洲專利局。華為、高通、三星、LG 和諾基亞在美國專利商標局授權專利族占比最高；華為、中興、高通、大唐和諾基亞在中國國家知識產權局授權專利族占比最高；華為、諾基亞、高通、三星和愛立信在歐洲專利局授權專利族占比最高。

圖二、有效5G全球專利族排名前十位企業的多國授權族占比情況 （圖片來源：中國信息通信研究院）

根據美國諮詢公司MarketResearch的研究顯示，至2026 年中美歐將擁有全球最大的5G基礎設施市場規模；其中，中國的5G基礎設施市場規模排名第一位，遠超分列第二位的美國和第三位的歐洲。在PCT 專利申請進入國家/地區方面，世界智慧財產權組織（WIPO）發佈的2021年PCT年度報告顯示，2019年進入美國的PCT 專利申請數量最多，約有16.42萬件，排名第一位；進入歐洲的PCT專利申請量排在第二位，共有約10.57萬件；進入中國的PCT 專利申請量排名第三位，共約8.92萬件。





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