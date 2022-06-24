台灣下半年經濟展望：抑制物價上漲 提升民間消費是首要之務

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

今年上半年受到俄烏戰爭、本土疫情嚴峻、美國加速升息等因素影響，台灣的經濟前景顯得詭譎多變。縱使主計總處尚未公布上半年的完整經濟數據，在6月中的理監事會議後，中央銀行已經下調了今年度的經濟成長預測，顯示對未來的擔憂。

在三月底時，央行對台灣年度經濟成長率以及CPI年增率的預估分別為4.05%以及2.37%，在國內主要研究機構中相對樂觀；不過，在最新的預測裡，經濟成長率預測被下修至3.75%，CPI年增率卻拉高到2.83%。在一降一升之後，央行的態度已轉為明顯悲觀。

表1：台灣主要研究機構對經濟成長率與CPI年增率預測 （資料來源：中央銀行）

回顧上半年的經濟表現，央行總裁楊金龍不諱言，4月中開始台灣的新冠肺炎確診案例急速攀升，造成民眾自發性減少外食、旅遊等實體消費行為，再加上物價也在上半年明顯上漲，抑制了民間消費成長，使得第2季的經濟成長放緩。事實上，根據中央大學發布的消費者信心指數調查，今年5月份的台灣消費者信心指數只有67.81，比去年三級警戒期間的70.48更低（圖1）。

物價高漲，消費者信心指數創一年來新低

因此，台灣下半年經濟能否回穩的關鍵，就是民間消費何時恢復。央行認為，若台灣的疫情能在下半年減輕，政府也針對內需型服務業推出振興方案，將有助於民眾進行實體消費，再加上去年第3季基期較低，台灣今年第3季的民間消費就能繳出亮眼成績──當然，前提是屆時的物價水準能回落到可控範圍內。

圖1：2020年至今台灣消費者信心指數變化 （資料來源：中央銀行）

從今年3月央行調升政策利率整整一碼開始，台灣已經正式進入升息循環。這一次，雖然央行升息的幅度僅有半碼，卻把更少動用、影響範圍更廣的台幣存款準備率上調一碼。至此，為了迎戰通膨，央行已經把所有政策工具都推上第一線了。

存款準備率與政策利率（重貼現率）並不相同。後者是銀行業向央行融通資金時使用的利率標準，而實務上銀行的資金來源還包括同業拆借、客戶存款等等，並不限於向央行融通，所以重貼現率多半被視為貨幣政策的風向球，實際運用上還是以貨幣供需為主；至於存款準備率則是央行為了避免民眾在銀行領不到錢發生擠兌，要求銀行業不得貸放民眾存款的一定比例，動用情形相當罕見，如台灣前一次調整存款準備率，還得追溯到2008年的金融海嘯時期。

壓抑通膨，央行罕見調升存款準備率

因此，如果說政策利率的作用是對金融市場的利率水準進行調整，存款準備率就是直接影響銀行可放貸資金的整體數量。楊金龍估計，這次存款準備率調升一碼，將產生銀行體系將吸納1200億元資金的效果；雖然比起動輒上兆的銀行資產微乎其微，但若把銀行間循環存貸的乘數效果考量進去，威力絕對不亞於政策利率。例如金融業最基礎的資金指標：隔夜拆款利率，在央行這一波升息、升準後，就從0.181%跳升至0.305左右%

現在，抑制物價唯一的變數只剩匯率了。回顧上半年，台幣雖然呈現貶值走勢，但與鄰近亞洲國家相比，貶值幅度並不明顯，所以楊金龍認為由新台幣貶值造成的輸入性通膨影響有限；只不過，如果美國在下半年持續升息、縮表的政策路徑，勢必會讓新台幣的貶值力道加大，屆時國際油價、大宗物資價格若無法回穩，輸入性通膨恐怕將無法避免。





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