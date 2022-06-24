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111年專利師考試情報與參考書介紹

聯合新聞網／ 北美智權報

【郭廷濠╱專利師】

111年專利師專門職業及技術人員高等考試預計將於8月19日至8月21日舉行，這約兩個月的準備期間，也是決定日後得否上榜的關鍵期。各路的專利從業人員無不磨拳擦掌，準備在這場考試中大顯身手。

「工欲善其事，必先利其器」，這兩個月準備期間所使用的書籍，也影響著考場上得分的多寡。過往，市面上鮮有專為專利師考試而出的書籍，更甭論專利師考科的題解書，然而，目前坊間有一本為這場專利師考試量身打造的題解書籍《專利師歷屆試題詳解 (含生物技術)（110～107年）》，在這場「錙銖必較」的考試中，希冀本文介紹的題解書，能助考生在考試中脫穎而出。

目前的專利師考試為期三天，其中，考試科目有共同考試科目與選試科目。

共同的考試科目有專利法規、專利行政與救濟法規、普通物理與普通化學、專利審查基準與實務、專利代理實務。選試科目則有專業英文或專業日文、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構。以筆者為例，筆者當年的選試科目是選擇專業英文與生物技術來應試。

（圖片來源：高點網路書局）
（圖片來源：高點網路書局）
考試科目的作答方式分採純測驗題 (日程表中標示※者)、純申論題 (日程表中無標示者) 與測驗題申論題混合式 (日程表中標示◎者)。故對照日程表可知，專利法規、專利行政與救濟法規、專利審查基準與實務、專業英文或專業日文採測驗題申論題混合式；專利代理實務、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構採純申論題；普通物理與普通化學則採純測驗題。故對照日程表可知，專利法規、專利行政與救濟法規、專利審查基準與實務、專業英文或專業日文採測驗題申論題混合式；專利代理實務、工程力學或生物技術或電子學或物理化學或工業設計或計算機結構採純申論題；普通物理與普通化學則採純測驗題。

圖1. 111年專利師專門職業及技術人員高等考試日程表 （圖片來源：考選部）
圖1. 111年專利師專門職業及技術人員高等考試日程表 （圖片來源：考選部）

歷屆試題練習不可少

第一屆的專利師考試是在97年時舉行的，至今已是111年，已超過10年以上，所累積的歷屆試題量已相當豐富，足以作為日後考試出題方向的參考。歷屆試題的題目與解答可於考選部考畢試題查詢平臺下載 (網址：wwwq.moex.gov.tw)。

歷屆試題練習：申論題部分

因此，在專利師考試中，歷屆試題的練習絕對不可少。除了讓考生能夠知道過往專利師考試的考試重點外，更有可能於當次考試中，就以歷屆試題做新包裝出題，換湯不換藥的登場；在考古題的部分若未能順利掌握，則上榜可能性也會因此降低。例如：「專利行政與救濟法規」中，占分比例高的申論題部分：107年的第1大題第2小題、108年的第1大題第1小題、及109年的第1大題第1小題，皆是以本題應提起何種行政救濟來命題，若未能順利得分，著實可惜。

考選部考畢試題查詢平臺雖有提供歷屆試題，惟申論題部分並無提供相對應的解答。因此，《專利師歷屆試題詳解(含生物技術)（110～107年）》中提供了近年考古題練習及各科目申論題部分的詳細擬答，使考生能夠知悉如何下筆外，更能從中汲取精華，應用於考試中。

歷屆試題練習：選擇題部分

選擇題部分的占分比例雖然沒有申論題高，但仍是不能輕易流失掉的分數，且命題上也有相當程度的歷屆試題再出現，例如：「專利法規」中的選擇題部分：109年的第17題、108年的第14題、及108年的第15題，皆是測驗有關專利權專屬授權與非專屬授權的掌握程度。

考選部考畢試題查詢平臺雖有提供選擇題部分的解答，惟僅提供簡答，若不能知悉出題者所欲測驗的概念，則考生可能淪為單純的選項背誦。《專利師歷屆試題詳解(含生物技術)（110～107年）》一書為使考生能夠深入理解，並能於考試中舉一反三，在選擇題部分除了提供解答說明之外，更附上相關的「考題延伸」、「補充說明」與「法條補充」。

「考題延伸」能讓考生於同一題中獲得其他曾考過的歷屆試題考試重點、「補充說明」是將同一題出題者未提及的部分做出完整說明、「法條補充」則是方便考生於同一題中，直接參照相關條文，省去反找查詢的時間。藉由與以往市面上考試書籍的不同編撰模式，希冀考生能於考試時迅速答題得分。


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