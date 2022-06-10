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2021全球商標申請概況：中國冠絕全球、英國增長最多、元宇宙、NFT潛力無窮

聯合新聞網／ 北美智權報

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2021年，中國持續蟬聯商標註冊申請最大國，占全球提交的所有申請近70%，數量超過900萬件，為排名第2的美國15倍之多；美國於2021年商標申請量約64萬件，僅占全球5%。值得注意的是，科技革命在2020年代正加速上演中，從量子電腦、人工智慧 (AI)；到自動駕駛汽車、區塊鏈……等等技術，已漸漸融入我們的生活中；另一方面，加密貨幣的日漸普及、元宇宙的興起、以及非同質化代幣 (NFT) 的崛起，提供了所未有的機遇和挑戰。事實上，這些新興技術的演進已經開始對智慧財產權 (IP) 的創建、管理和保護方式產生影響，當然也包括商標註冊的申請。

科睿唯安（Clarivate）日前發佈了名為《把握日新月異的商標環境：從智慧財產情報的視角發現趨勢、挑戰和機遇》（Traversing the evolving trademark landscape: Discover trends, challenges and opportunities through the lens of IP intelligence） 的研究報告（下稱《報告》）；《報告》發現，虛擬世界的技術進步，包括加密貨幣的出現、元宇宙的興起和NFT的崛起，種種助力推動了尼斯分類 (Nice Classification) 中第9類（科學、電腦軟體和電腦週邊設備等）的商標申請數量，從2011年第3位上升到2021年底的第2位。

科睿唯安指出，自2018年8月第一件美國NFT商標申請提交以來，相關商標申請活動增長了90倍，2021年虛擬商品或服務的相關商標申請增加了2.5倍；從Louis Vuitton、Dolce & Gabbana到Coca-Cola，甚至澳洲網球公開賽（Australian Open）等品牌都嘗試使用NFT作為商業手段。就2022年前2個月，美國的NFT商標申請量即暴增近7倍。此外，元宇宙熱潮也推動了使用「Meta」一詞的商標申請，以及涉及「虛擬商品／服務」的商標申請數量大幅增加。

中國商標註冊申請量冠絕全球　英國成長最快，韓國表現優秀

圖1顯示，從2011至2021年的11年間，全球商標申請註冊量持續成長，2021年逼近1,400萬件。然而，在近1,400萬件申請案中，中國CNIPA撐起了一片天，占70%，數量超過900萬件；其次是美國（5%）、印度（3%）、巴西（3%）及韓國（2%）（圖2）。

圖1. 2011~2021年全球商標申請註冊趨勢 （資料來源： CompuMark SAEGIS; 數目指國家商標申請，不包括通過 WIPＯ提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。）
圖1. 2011~2021年全球商標申請註冊趨勢 （資料來源： CompuMark SAEGIS; 數目指國家商標申請，不包括通過 WIPＯ提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。）

圖2. 2021年全球商標申請註冊數及地理分佈 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標申請，不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。 其他 (Other) 指所有其他註冊機構／國家。）
圖2. 2021年全球商標申請註冊數及地理分佈 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標申請，不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。 其他 (Other) 指所有其他註冊機構／國家。）

《報告》指出，美國USPTO 2021年商標申請於年初時態勢強勁，並創全年歷史新高，但全年申請數量卻逐月下降。另外，2021年所有於USPTO提交的商標註冊申請中，中國占28%，比前一年增加了4%；相反的，來自美國本土的商標註冊申請數量於去年下降了3%。

此外，英國UKIPO是世界上增長最快的主要商標註冊申請機構，2020年增長31%，2021年增長38%。而身為世界五大智慧財產局之一的韓國KIPO，商標註冊申請數量持續上升，2019年至2021年間，申請數量呈兩位數的同比增長。

表1. 2021年跨多個機構申請商標註冊的前10大申請人 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標申請數，不包括本地通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的指定。）
表1. 2021年跨多個機構申請商標註冊的前10大申請人 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標申請數，不包括本地通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的指定。）

部分國家申請活動之獨特趨勢

  • 中國大陸

    • 《報告》指出，2021年是十多年來中國CNIPA的年度申請量首次未能實現兩位數增長的一年。其中，國內申請人占CNIPA商標申請活動總數約97%，然而，去年自第二季度以來，申請數量一直穩步下降。與其他主要註冊申請國家相比，伴隨中國在疫情方面的清零策略而來的，是嚴格的邊境封閉和地方限制，這可能會抑制商標註冊申請量的增長。

    雖然成長不如過往，但從全球的表現來看，中國在商標註冊申請的表現仍是相當亮眼的，中國企業持續在多個註冊管道的申請活動中占據主導地位，有小米、騰訊、阿里巴巴、華為和浙江吉利等5家企業進入2021年前10大申請人之列（詳見表1）。

    如果從尼斯分類 (Nice class) 來看，第35類於2021年在中國占主導地位，與全球趨勢相似。有趣的是，第33類（不含啤酒的酒精飲料）增長了34%，第32類（啤酒和非酒精飲料）增長13%，顯示中國的飲料產業市場有顯著的成長。

  • 美國

    • 根據科睿唯安的商標研究數據，美國本土申請人於2021年USPTO 商標申請中仍屬最大宗，占62%，但來自中國申請人的比例正在增加。去年中國占USPTO所有商標申請量的 28% ，同比增長4%。值得一提的是，去年，申請人為美國地址的商標申請量下降了3%，而這部分的下降其實與中國有關。《報告》分析2021年上半年在USPTO被駁回的美國商標申請案，發現有許多是於2020年使用美國地址提交的申請案，被駁回的原因是申請人似乎位於中國。

  • 英國

    • 2021年1月1日，英國UKIPO在英國商標註冊的記錄上添加了超過150萬個 「複製」 (cloned )的商標註冊。這對英國商標註冊申請來說是一個里程碑，也是自第一個商標註冊申請在英國提交145 年以來，註冊量首度翻了3倍，從745,00件躍升至超過 225萬件。此一里程碑也標誌著過渡期的結束，英國已正式脫歐 (Brexit)。

    近年來，UKIPO一直是全球成長最快的主要商標註冊申請機構，2020年成長了31%，2021年成長38% (圖3)。然而，《報告》認為在經過5年前所未有的成長後，UKIPO商標註冊量於2022年很可能會出現下滑，因為其商標註冊申請應已達成熟階段。

    圖3. 2010-2021年英國UKIPO商標申請註冊數 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標註冊申請，不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。）
    圖3. 2010-2021年英國UKIPO商標申請註冊數 （資料來源：CompuMark SAEGIS；數目指國家商標註冊申請，不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。）

  • 韓國

    • 韓國KIPO身為世界5大 IPO之一，其商標註冊申請一直在持續增長，2019年至2021年期間的申請量同比增長了兩位數。韓國的商標註冊申請超過90%是由韓國本國申請人提交的，而這些本國申請人也肩負起KIPO自2010年以來商標註冊申請的全部增長，其中包括LG、三星和 SK集團等知名品牌。


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