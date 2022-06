2021全球商標申請概況：中國冠絕全球、英國增長最多、元宇宙、NFT潛力無窮

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

2021年,中國持續蟬聯商標註冊申請最大國,占全球提交的所有申請近70%,數量超過900萬件,為排名第2的美國15倍之多;美國於2021年商標申請量約64萬件,僅占全球5%。值得注意的是,科技革命在2020年代正加速上演中,從量子電腦、人工智慧 (AI);到自動駕駛汽車、區塊鏈……等等技術,已漸漸融入我們的生活中;另一方面,加密貨幣的日漸普及、元宇宙的興起、以及非同質化代幣 (NFT) 的崛起,提供了所未有的機遇和挑戰。事實上,這些新興技術的演進已經開始對智慧財產權 (IP) 的創建、管理和保護方式產生影響,當然也包括商標註冊的申請。

科睿唯安(Clarivate)日前發佈了名為《把握日新月異的商標環境:從智慧財產情報的視角發現趨勢、挑戰和機遇》(Traversing the evolving trademark landscape: Discover trends, challenges and opportunities through the lens of IP intelligence) 的研究報告(下稱《報告》);《報告》發現,虛擬世界的技術進步,包括加密貨幣的出現、元宇宙的興起和NFT的崛起,種種助力推動了尼斯分類 (Nice Classification) 中第9類(科學、電腦軟體和電腦週邊設備等)的商標申請數量,從2011年第3位上升到2021年底的第2位。

科睿唯安指出,自2018年8月第一件美國NFT商標申請提交以來,相關商標申請活動增長了90倍,2021年虛擬商品或服務的相關商標申請增加了2.5倍;從Louis Vuitton、Dolce & Gabbana到Coca-Cola,甚至澳洲網球公開賽(Australian Open)等品牌都嘗試使用NFT作為商業手段。就2022年前2個月,美國的NFT商標申請量即暴增近7倍。此外,元宇宙熱潮也推動了使用「Meta」一詞的商標申請,以及涉及「虛擬商品/服務」的商標申請數量大幅增加。

中國商標註冊申請量冠絕全球 英國成長最快,韓國表現優秀

圖1顯示,從2011至2021年的11年間,全球商標申請註冊量持續成長,2021年逼近1,400萬件。然而,在近1,400萬件申請案中,中國CNIPA撐起了一片天,占70%,數量超過900萬件;其次是美國(5%)、印度(3%)、巴西(3%)及韓國(2%)(圖2)。

圖1. 2011~2021年全球商標申請註冊趨勢 (資料來源: CompuMark SAEGIS; 數目指國家商標申請,不包括通過 WIPO提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。)

圖2. 2021年全球商標申請註冊數及地理分佈 (資料來源:CompuMark SAEGIS;數目指國家商標申請,不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。 其他 (Other) 指所有其他註冊機構/國家。)

《報告》指出,美國USPTO 2021年商標申請於年初時態勢強勁,並創全年歷史新高,但全年申請數量卻逐月下降。另外,2021年所有於USPTO提交的商標註冊申請中,中國占28%,比前一年增加了4%;相反的,來自美國本土的商標註冊申請數量於去年下降了3%。

此外,英國UKIPO是世界上增長最快的主要商標註冊申請機構,2020年增長31%,2021年增長38%。而身為世界五大智慧財產局之一的韓國KIPO,商標註冊申請數量持續上升,2019年至2021年間,申請數量呈兩位數的同比增長。

表1. 2021年跨多個機構申請商標註冊的前10大申請人 (資料來源:CompuMark SAEGIS;數目指國家商標申請數,不包括本地通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的指定。)

部分國家申請活動之獨特趨勢

中國大陸

《報告》指出,2021年是十多年來中國CNIPA的年度申請量首次未能實現兩位數增長的一年。其中,國內申請人占CNIPA商標申請活動總數約97%,然而,去年自第二季度以來,申請數量一直穩步下降。與其他主要註冊申請國家相比,伴隨中國在疫情方面的清零策略而來的,是嚴格的邊境封閉和地方限制,這可能會抑制商標註冊申請量的增長。 雖然成長不如過往,但從全球的表現來看,中國在商標註冊申請的表現仍是相當亮眼的,中國企業持續在多個註冊管道的申請活動中占據主導地位,有小米、騰訊、阿里巴巴、華為和浙江吉利等5家企業進入2021年前10大申請人之列(詳見表1)。 如果從尼斯分類 (Nice class) 來看,第35類於2021年在中國占主導地位,與全球趨勢相似。有趣的是,第33類(不含啤酒的酒精飲料)增長了34%,第32類(啤酒和非酒精飲料)增長13%,顯示中國的飲料產業市場有顯著的成長。 美國

根據科睿唯安的商標研究數據,美國本土申請人於2021年USPTO 商標申請中仍屬最大宗,占62%,但來自中國申請人的比例正在增加。去年中國占USPTO所有商標申請量的 28% ,同比增長4%。值得一提的是,去年,申請人為美國地址的商標申請量下降了3%,而這部分的下降其實與中國有關。《報告》分析2021年上半年在USPTO被駁回的美國商標申請案,發現有許多是於2020年使用美國地址提交的申請案,被駁回的原因是申請人似乎位於中國。 英國

2021年1月1日,英國UKIPO在英國商標註冊的記錄上添加了超過150萬個 「複製」 (cloned )的商標註冊。這對英國商標註冊申請來說是一個里程碑,也是自第一個商標註冊申請在英國提交145 年以來,註冊量首度翻了3倍,從745,00件躍升至超過 225萬件。此一里程碑也標誌著過渡期的結束,英國已正式脫歐 (Brexit)。 近年來,UKIPO一直是全球成長最快的主要商標註冊申請機構,2020年成長了31%,2021年成長38% (圖3)。然而,《報告》認為在經過5年前所未有的成長後,UKIPO商標註冊量於2022年很可能會出現下滑,因為其商標註冊申請應已達成熟階段。 圖3. 2010-2021年英國UKIPO商標申請註冊數 (資料來源:CompuMark SAEGIS;數目指國家商標註冊申請,不包括通過 WIPO 提交的國際馬德里體系註冊的本地指定。) 韓國 韓國KIPO身為世界5大 IPO之一,其商標註冊申請一直在持續增長,2019年至2021年期間的申請量同比增長了兩位數。韓國的商標註冊申請超過90%是由韓國本國申請人提交的,而這些本國申請人也肩負起KIPO自2010年以來商標註冊申請的全部增長,其中包括LG、三星和 SK集團等知名品牌。





