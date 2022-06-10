退場條例／加速私立大學消亡？教育券為改善教育品質最終良方！

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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自「私立高級中等以上學校退場條例」（下稱《私校退場條例》）草案於2022年4月22日經立法院三讀通過，並於同年5月11日正式公布施行後，似乎加快了私立高中以上學校 (特別是私立大專院校) 的退場速度。

誠然，在少子化的嚴重衝擊下，學校招生不足已成常態，特別是後段班的私立學校。在粥少僧多、學校供過於求的情況下，為了維護學生受教及教職員工的權益，完備的退場機制當然不可或缺；然而，為什麼退場機制要針對私立學校？是不是有偏見歧視的成分？看來政府的前設是私立學校就是比公立學校糟，所以在供過於求的情況下，「應該」要淘汰「過剩」的私立學校。然而，私立學校一定就比公立學校差嗎？難道公立學校就沒有品質差的嗎？品質差的公立學校就不需要退場？

《私校退場條例》的制定，無疑是將數目越來越少的學生往公立學校集中，這對仍然存活的私立學校公平嗎？對學生們公平嗎？當年廣設大學是政府的政策、將現有職校與專科大量升格為技術學院甚至是大學也是政府的政策，現在面對《私校退場條例》，私校猶如衛生紙一樣用完即棄，這樣符合公平正義嗎？

也許是受《私校退場條例》出爐的影響，最近私立大學退場速度似乎有加快的趨勢，繼蘭陽技術學院宣佈停招後，南開科技大學也發布新聞稿，表示正與暨南大學商討兩學校之間的整併事宜。審視《私校退場條例》，與過往條例比較，其中一個顯著的差異是縮短了停招停辦的時程。從過往條文：「當預警學校被列為專案輔導學生2年後仍未解除者，教育部得下令停招或停辦，停辦3年後，教育部得解散學校法人」，到《私校退場條例》的條文：「當預警學校被列為專案輔導學生2年後仍未解除者，教育部應下令停招或停辦，停辦2個月後，學校法人主管機關應令其解散」，不僅解散時程從3年縮短至2個月，用詞也從無強制性的「得」修正成強制性的「應」。明顯看出加速解決私立學校的決心。

圖1.《私立高級中等以上學校退場條例》縮短了私立學校退場流程 （圖片來源：教育部懶人包：私立高級中等以上學校退場條例 (草案)，行政院第3727次會議， 報告人：教育部技術及職業教育司司長楊玉惠，109年11月19日）

是教育部該放手的時候了！

針對有關當局對私立學校的態度與政策，許多私立大學校長認為相當不公平。針對少子化導致學生來源減少，有私立大學校長認為，公私立大學應同步減招，而不是將學生從私立大學往公立大學移動，這點筆者非常認同，畢竟公立大學也是良莠不齊，為什麼品質不好的公立大學及科系沒有減招及預警的制度？要知道「公立」並不是品質的保證，如果單是針對私立學校，不僅對辦學者有失公允，同時也剝奪了學生選擇的機會。

此外，也有大學校長認為公立大學的學費至少要調漲一倍，與私立大學看齊，如此一來才能站在平等的地位競爭；此外，教育部也應放手，讓學費自由化，使各校能因應自身情況訂定收費標準。對此，筆者不能完全苟同。筆者同意教育部應該放手，讓學費自由化，因為教育本身是一種產業，在一定程度上應該讓市場機制來決定其運轉方式，而不是由國家高壓管治；然而，筆者不同意公立大學將學費調高至私立大學一樣，因為這只是假象的齊頭平等，不僅苦了學生及家長，而公立大學獲得的政府支援及經費仍然比私立大學多很多，與公平競爭還有很大一段距離。

如果要公立與私立大學達到公平競爭，筆者認為引入「教育券」制度是唯一解方。

教育券：公私立學校立足點平等的唯一解方

教育券制度是美國經濟學家Milton Friedman提倡的一種政府教育補貼制度。與直接給公立學校發放教育經費不同，教育券制度是由政府向家長發放教育代金券。主要目的在於，在維持政府對教育補貼的同時，在教育體系中引入市場競爭機制，提升教育質量，給家長及學生更多選擇。

政府向家長發放的教育券金額等於政府每年津貼個別學生的金額，由家長自由選擇合乎指定要求的公立或私立學校，家長用教育券繳納全部或一部分學費，學校有權收取教育券以外的額外費用，有關費用由自由市場機制決定。而學校收到教育券後，再憑券向政府兌換現金（兌現方式類似振興經濟消費券）。

在美國引入教育券制度之前，兒童如果想接受政府補貼只能選擇就近的公立學校就讀，即使該校的教育質量很差也沒辦法，因為如果上私立學校即無法接受任何政府補貼（這種情況和台灣是一樣的）。在引入教育券制度後，家長不管把孩子送到公立學校或私立學校，都能享受每年數千美元的教育補貼。學生有了更好的選擇，而好的學校由於學生來源廣而收入高，規模會逐漸擴大，不好的學校則會由於缺乏學生來源，最終因經營不善而被淘汰。

其實，教育券在台灣並不是陌生的產物，由地方政府各自規劃執行的《發放幼兒教育券實施方案》便行之有年，所以有關單位應對教育券的規劃很有經驗，在領取資格上，只要規劃好年齡限制，其他細節部分問題不大。

一份十多年前的研究報告指出，根據粗略估計，公立大學學生每人每年獲得納稅人挹注大約20萬的教育經費，私立大學學生則只獲得大約2萬元的經費補助，如以此數據舉例，即一名公立大學學生及一名私立大學學生2人一年共獲得教育經費22萬，但分配並不平均，前者占了9成多。如2人一年總額22萬教育經費以教育券方式發放，即每生一年可以獲得11萬的教育券 (一學期5.5萬)，讓學生自行選擇要唸公立大學還是私立大學，這才可以稱得上是公平的立足點。

教育券引入市場競爭的方式，在優勝劣敗的前提下，也提升了教育品質；然而，教育券分散了公立教育系統的資源，也變相打破了公立學校教師的鐵飯碗，預期這也是最大阻力所在。總的來說，教育券制度對學生及家長來說可以說是百利而無一害，教育是百年大計，為了台灣的未來、台灣的年輕世代，就算有再大阻力，政府也應全力推動！





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