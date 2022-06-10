國際金融學院借鑒 看新加坡如何培養財富管理人才

【蘇翰揚╱產業分析師】

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我國在多年前即希望成為亞洲資產管理中心，當前在時機成熟下成立國際金融學院，希冀能培育出跨國資產管理與金融科技人才，並以政大為主要人才訓練中心。放眼亞洲，新加坡的WMI金融人才培訓機構由官方支持，透過淡馬錫與GIC共同成立，其完善的訓練機制，搭配新加坡全球金融中心的地位，在資產管理與私人銀行的培訓上提供強大實務培訓與國際視野，參考WMI在資產管理人才培訓上的做法，或許能在我國政府於人才建立上提供相關靈感。

2022年5月，國際金融學院正式在政大揭牌，為讓台灣年輕人才能與國際金融接軌，以《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》為基底，學院以「國際資產管理」、「金融創新與商品」、「ESG責任投資與普惠金融」、「金融法遵與監理」為課程四大主軸，透過雙語教學，同時兼顧理論與實務，整合國發會、金融總會、金融研訓院與數家金控的資源，目標為將台灣打造成亞洲一流資產管理中心與企業資金調度中心。

確實，香港的金融地位因反送中事件逐漸削弱後，許多國際金融白領紛紛往新加坡移動，由於人才遷移尚需時間，因此台灣除積極吸引外國人才外，如何從自身產業需求培養國際金融人才也是刻不容緩的課題。參考鄰國新加坡在國際資產管理人才的做法 — 2003年即成立的WMI財富管理中心（Wealth Management Institute，WMI），目標在於培育服務高淨值資產人士的私人銀行家與資產管理專家，或許能供我國政府參考。

從董事會結構與經營團隊挖掘重視程度與實務深度

WMI財富管理中心於2003年由新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）與淡馬錫控股（Temasek Holdings）聯合成立，該機構定位為亞洲資產管理的卓越中心（Center of Excellence，CoE），集合實務訓練、智庫研究、國際業師於一身。雖然許多國家，特別是歐美，在金融人才質與量訓練上超過星國，但身為全球金融中心的一員，我們可以看到新加坡是以「整體力量、單點打擊」的方式將資源最大效益化，這從WMI的董事會成員可窺見一二。

在成員背景部分，除了GIC董事長Lim Chow Kiat與淡馬錫財務長Png Chin Yee外，其餘人選皆為國際大型資產管理業者全球/亞洲區投資長。例如來自瑞士的瑞士銀行（UBS）與英國的施羅德（Schroder）皆為全球資產管理產業的翹楚，UBS更是私人銀行領域的百年企業。攤開這些領導者的資歷，在資產管理領域皆有二、三十年的經驗，對產業發展的掌握與國際連結相當熟稔，由於資產管理產業不能閉門造車，私人銀行業務也隨著財富管理需求變化動態調整，由這些資深人士運用全球經驗來引導WMI發展最適合不過，「找對人」一直都是新加坡的強項。

建立連結緊密的亞洲家族辦公室網絡

除了強悍的董事會與管理團隊外，金融業最重視的其中一項為「全球連結」，而亞洲家族辦公室網絡（Global-Asia Family Office Circle，GFO Circle）則是WMI最具價值的部分，該平台直接連結新加坡與亞洲的高淨值資產人士，由於許多高淨值資產人士為成功創業家或是投資家，一方面透過這些連結提供WMI學員更深度了解這些潛在客戶的資產需求（信託、稅負、家族辦公室）；另一方面從更高的層次看，由於新加坡在招商上政策相當親民，透過這樣連結來吸引這些客戶旗下企業來星國佈局，增加外國投資金額FDI；最後，資金流入新加坡除有助該國金融業發展外，也能吸引更多跨國人才與資金進駐，讓資產管理產業供應鏈更完善，形成正向循環。

圖１. 當前許多亞洲高淨值資產家族積極佈局資產配置 （資料來源：Kordant Philanthropy Advisors）

GFO Circle雖由WMI主導，但從周邊協作單位也能了解其規模與重要性：新加坡管理大學的家族傳研究中心（SMU Business Families Institute）整合華人與全球家族企業發展的研究，提供家族企業在股權規劃、企業發展策略、資產傳承的洞見；來自美國的米爾肯研究所（Milken Institute）為全球頂尖智庫，強調金融資本與社會資本（Social Capital）的累積連結重要性，設立家族資產管理研究項目，整合全球大型資產管理機構、家族辦公室、投資銀行、退休基金、主權基金的投資長共同參與，總資產合計達22兆美元，同時在洛杉磯、紐約、新加坡，與英國展開全球研究；家族企業網絡（Family Business Network）集結各種家族企業業主，目前已有來自全球65國、4,000家企業的17,000位的成員，由於家族企業間隱密性與排他性相當強，這樣的機構能使不同家族間在資產規劃與企業傳承上做更深入交流。





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