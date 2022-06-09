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美國專利進步性面面觀 ─ Trustees of Columbia University in the City of New York v. Illumina, Inc.

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay.com）
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【喻韜／北美智權　專利工程研究員】

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美國專利實務下，反向教示已有完整的法理，主要有兩個分析方向：首先，先前技術中較佳或優選實施例之存在，並不構成對較廣之揭露內容或較不理想之實施例的反向教示；再者，單純揭露替代技術方案，而無「批評、詆毀或以其他方式阻攔」的話，揭露替代技術方案亦不構成反向教示。

技術背景

聚合酶連鎖反應 (polymer chain reaction)，即近來全民耳熟能詳PCR，其技術之根本是利用特殊的DNA聚合酶 (具耐受溫度變化能力者)，將原本發生在細胞內部的DNA複製系統搬移到試管之中，供給DNA之單體，即去氧核糖核苷酸 ，再利用特殊的反應條件 (溫度變化循環促使雙股DNA分離與重新配對) 加速DNA的複製 (見圖1)。這項技術堪稱現代分子生物學技術的一大基石，該技術已被廣泛應用於基因選殖、基因表現分析、基因分型、基因定序和基因突變等領域。

圖1. DNA的複製 （資料來源：維基百科）
圖1. DNA的複製 （資料來源：維基百科）

就基因定序來說，在第一代的雙去氧鏈終止法中，利用雙去氧核苷酸 (ddNTP) 在3'端因為不具備 -OH基 (或 -OR 基，R為H之等效基團)，導致該ddNTP併入聚合體後無法接受下一個核苷酸單體併入。以圖1為例，若第一列右上方之ddTTP併入聚合體後，因其3'端因為不具備 -OH基，聚合體將無法合併下一個核苷酸單體而延長，反應會中止在圖1的第二列。不論是第三列的錯誤併入 (第四列)，或是DNA聚合酶校對能力引發的重新正確併入 (第五列) 都不會發生。

該ddNTP還帶有放射性同位素或螢光標記基團 (見圖2 )，該不能延長的單股聚合體之後與其他長短不一之不能延長的單股聚合體一起進行電泳以決定待測序列。以圖3為例，其序列應為5'-ATGCTTCGGAT-3'。

圖2. 具標記基團之ddNTP (以ddATP為例) （資料來源：維基百科）
圖2. 具標記基團之ddNTP (以ddATP為例) （資料來源：維基百科）

圖3. 電泳定序 （資料來源：維基百科）
圖3. 電泳定序 （資料來源：維基百科）

在90年代末期，學界開發出第二代DNA定序技術，根據對於細節的定義不同，分類上可能有三到五種。但其中的邊合成邊定序法 (Sequence by Synthesis，SBS) 無疑是其中的霸主。

SBS也是利用PCR的原理，但對所使用之去氧核糖核苷酸進行了修飾 (見圖4)，其中的Tag部分為螢光標記基團 (對四種不同的去氧核糖核苷酸以不同的色光匹配)、Y是可切斷的linker，-OR基團的部分則能夠發揮類同於前述ddNTP之「3'端因為不具備 -OH基」的中止併入單股聚合體的效果，然而，此處所選用之 -OR基團可以透過化學反應轉變成 –OH，以恢復其接受下一去氧核糖核苷酸併入。

圖4. 修飾的去氧核糖核苷酸 （資料來源：摘錄自本案判決）
圖4. 修飾的去氧核糖核苷酸 （資料來源：摘錄自本案判決）

該修飾的去氧核糖核苷酸被併入延長的單股聚合體後，反應即被中止。此時，偵測Tag所發出的色光，即可知道併入的去氧核糖核苷酸是A、T、C、G中的哪一種，紀錄後即可切斷Y處、釋放Tag，並將-OR基團恢復成 -OH，於是單股聚合體又可以再接受下一個修飾的去氧核糖核苷酸併入。重複上述步驟即可以得到不同的色光紀錄，進而達成定序 (見圖5)。

圖5. SBS流程示意圖 （資料來源：喻韜製圖）
圖5. SBS流程示意圖 （資料來源：喻韜製圖）


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