簡介中國《餐飲行業商標註冊申請與使用指引》 (試行)

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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中國餐飲行業市場相當龐大，市場主體數量也相當多，因此，商標註冊和使用的需求旺盛。為普及商標法律知識、針對近期出現的有關餐飲行業商標註冊申請和使用環節出現的問題、解釋和說明常見的誤認、缺乏顯著特徵以及含地名標誌等問題、引導相關市場主體規範提交商標註冊申請、合理行使商標專用權，以及維護公平公正的餐飲行業市場秩序，中國國家知識產權局 (CNIPA) 特根據中國商標法及其實施條例和《商標審查審理指南》，並結合餐飲行業特點，制定《餐飲行業商標註冊申請與使用指引》 (試行)，已於4月26日正式公布。

《餐飲行業商標註冊申請與使用指引》 (試行) （下稱《指引》）的制定目標主要有二：

引導商標申請「註冊有德」：引導相關市場主體申請註冊商標時要遵循誠實信用原則，避免使用容易導致誤認的標誌，並應選取具有較強顯著特徵的標誌申請註冊商標。同時，在使用含地名的標誌申請註冊時，還應當遵循必要性和真實性的原則。 引導商標使用「行權有界」：通過列出規範使用註冊商標以及正當合理行使商標專用權的注意事項，引導商標專用權人遵循權利不得濫用原則，不得禁止他人正當使用商標中包含的餐飲行業通用名稱、地名等公共資源。同時，引導其他市場主體正當使用相關標誌，避免產生商標侵權糾紛。

《指引》所稱餐飲行業相關商品或服務主要涉及中國《類似商品和服務區分表》中第二十九類、第三十類、第三十一類、第三十二類、第三十三類、第四十類、第四十三類等中與餐飲相關的商品或服務專案。而《指引》所稱之地名是指被相關公眾識別為具有地理描述性、且容易被認為是表明所指定的商品或服務來源的標誌，不限於商標法第十條第二款所規定的縣級以上行政區劃地名和公眾知曉的外國地名。

易產生誤認的餐飲行業標誌常見情形

根據中國商標法第十條第一款第七項的立法意旨，誤認是指標志對其指定商品或服務的品質等特點或者來源作出了超過其固有程度或與事實不符的表示，容易使公眾產生錯誤的認識。常見情形包括以下幾類：

標誌容易使公眾對餐飲類商品或服務的質量及品質等特點產生誤認：標誌中包含「有機」、「 ORGANIC」、「 環保」、「 天然」、「 NATURAL」、「 無污染」、「 POLLUTION-FREE」、「 極品」、「 第一」、「 高級」、「HIGH QUALITY」、「 國宴」、「 國飲」、「 國品」、「 國廚」、「 國菜」 等描述餐飲行業商品或服務品質字樣；或者標誌中包含多顆連續規律排列的五角星、鑽石圖樣，容易使公眾對餐飲服務的品質等級等特點產生誤認。像是在非有機水果商品上申請包含「有機」字樣的商標。 標誌容易使公眾對餐飲類商品的功能、用途等特點產生誤解：標誌中包含「排毒」、「降脂」、「祛濕」、「明目」、「清咽」、「代謝修復」等描述餐飲類商品的功能、用途的字樣，容易使公眾對餐飲類商品的功能、用途等特點產生誤認。例如在「壽司」商品上申請「朵鶴·排毒」商標。 標誌容易使公眾對餐飲類商品的種類、主要原料、成分等特點產生誤認：標誌中包含餐飲類商品通用名稱，容易使公眾對商品的種類、主要原料、成分等特點產生誤認。例如，在牛肉食品商品上申請「李四羊肉」商標；在麵包、披薩等商品上申請「張三蛋糕」商標等。 標誌容易使公眾對餐飲類商品的重量、價格、生產時間、工藝、技術等特點產生誤認：例如在醪糟商品上申請包含「當天生產」字樣的商標；在水果乾商品上申請「立興凍乾」商標。 標誌容易使公眾對餐飲服務的內容、性質等特點產生誤認：標誌中包含餐飲行業通用名稱，但指定在與餐飲行業非相關的服務專案上，容易使公眾對服務專案的內容等特點產生誤認。例如在養老院服務專案上申請「張三麻辣燙」商標；在動物寄養服務專案上申請「李四涮肉」商標。 標誌含地名容易導致公眾對餐飲類商品或服務的產地產生誤認：市場主體在商品或服務上使用地名應主要是為描述商品或服務與地名所指區域範圍存在聯繫，且該聯繫是客觀真實的。若標誌僅由地名構成或者包含地名， 申請人並非來自該地名所指地域範圍，指定使用在餐飲行業相關商品或服務上，則易使公眾對產品或服務的產地產生誤認。





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