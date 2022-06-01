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新加坡知識產權優速計畫SG IP FAST

聯合新聞網／ 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

新加坡重新規畫「新加坡知識產權優速計畫」（SG IP FAST），發明及商標案最快可望在半年內授權註冊，設計案甚至最短只需一個月即可在新加坡取得所需保護。

新加坡政府宣布整合各項智財權加急辦法，重新規畫「新加坡知識產權優速計畫」（SG IP FAST Programme；SG IP FAST），作為新加坡知識產權局IPOS發明、商標、設計各類申請案統一適用的加速審查方案，同時實施時間延長至2024年4月30日。依新加坡官方公告，經實審後沒有重大問題瑕疵需修正回應的申請案，發明及商標案最快可望在半年內授權註冊，設計案甚至最短只需一個月即可取得所需保護。

SG IP FAST

新加坡長年經營東協區域樞紐的位置，並放眼國際積極打入世界舞台，過去五年IPOS受理案件量成長33%。如今各國逐漸解封進入後疫情時代，面對節節攀升的申請案量，如何讓企業的產品服務及早進入市場、拉高競爭優勢？如何維持其全球無形資產（intangible assets；IA）與智慧財產權（intellectual property；IP）中心地位？新加坡官方認為，速審速結是一大關鍵，也因此有了此次SG IP FAST的辦法調整。

ASPEC

快速取得新加坡發明專利的另一個好處是，申請人將有機會藉ASPEC或Global PPH讓其東協鄰國，乃至世界其他主要專利局的對應案一併取得加急資格。

當中的ASPEC，其實是東協九國的檢索審查工作成果共享計畫，除新加坡外，其他成員包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南。規則與PPH頗多雷同，基礎案的核准結果於對應案受理局僅為參考依據，對應案受理局檢索實審不受基礎案核准結果拘束。而2019年在既有的ASPEC框架下，又新增兩個子項目：一是ASPEC AIM（ASPEC Acceleration for Industry 4.0 Infrastructure and Manufacturing），專為工業4.0相關發明設計；一是PCT-ASPEC，納入成員國專利局在PCT國際階段的可專利性實質比對意見。


【詳細內容請見《北美智權報》309期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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