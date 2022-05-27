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《IP小辭典》專利權侵害

聯合新聞網／ 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

自2003年3月31日起，侵害他人專利權已經沒有刑事責任，只有民事責任。一般人在專利申請人未取得專利權之前，去製造此物品者，並不負侵權責任。但如屬發明專利申請案，而有專利法第41條所定情事，專利權人於公告後得請求適當之補償金。

侵害專利權的法律責任

自從專利法將侵害發明專利權之行為除罪化後，侵害他人專利權已經沒有刑事責任，因此若專利權受到侵害，專利權人只能提起民事救濟。侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償；但不得超過已證明損害額之三倍。

根據專利法第41條規定，發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

若專利權受侵害，專利權人得請求損害賠償，並得就下列三款擇一計算其損害（專利法第97條）：

  1. 依民法第216條規定，但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害；
  2. 依侵害人因侵害行為所得之利益；
  3. 依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

主張專利權被侵害的期限

一般人在專利申請人未取得專利權之前去製造該物品，並不負侵權責任，但若是申請案公開後，發明人以書面通知，於通知後仍繼續為商業實施者，或是明知已公開，於公告前仍繼續為商業實施者，專利權人於公告後得請求適當之補償金。

依據專利法第96條規定，因專利權受侵害所生的請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，兩年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。對於侵權與否的判斷，是由專利權人提起民事訴訟後，將由民事法院進行認定，智慧局無法協助確認有無侵害專利權。


【詳細內容請見《北美智權報》309期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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