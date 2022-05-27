回應外界期望 USPTO新局長端出了哪些政策？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

上任至今才一個多月，USPTO新任局長Kathi Vidal已經推出了不少政策。乍看之下，像是設計專利法條文的公眾意見調查或者專利審查員的在職訓練都算不上大事，但背後代表的卻是USPTO對於新興科技應用以及提升專利品質等議題的解決方案。這也讓外界期待，這位新局長未來還會有那些新點子。

本刊在前文（USPTO新局長終於上任，三大難題該如何面對？）曾經分析過，業界對於美國專利商標局近年的表現有不少批評，不過Kathi Vidal在上任之後，也明快地做出許多讓人眼睛一亮的決定，也讓人開始期待這位新局長在逐漸熟悉業務後，還會有什麼大刀闊斧的改革。

4月21日，USPTO公布了對於美國專利法第171條（35 U.S.C. § 17）中，「製品（article of manufacture）」要件的公眾意見調查結果。一般而言，政府機關向公眾徵詢對於新政策方向的意見，在各個國家都相當平常，但這項調查特別之處，在於它的目的是回應近年來虛擬實境（VR）、全息投影（Holograms）、擴充實境（AR）等新興技術的應用與保護問題，而且早在2020年12月就已經啟動公眾徵詢，也就是相隔了16個月，也就是Kathi Vidal上任之後才端出結論。

新局長上任後，USPTO開始積極面對元宇宙的設計專利議題

在元宇宙（metaverse）成為科技業新顯學後，VR、AR等電腦視覺技術的應用必然百花齊放，但這些應用多半是「憑空」顯現，不可能附著在任何實體物品上，若要以設計專利的形式加以保護，很可能與現行法中的製品要件，這也是USPTO啟動公眾意見調查的主因。當然，調查意見的結果正反並陳，有的認為應該依字面意義從嚴限制設計專利範圍，也有人認為可以適度放寬製品的意義，但真正的重點在於，這代表USPTO終於正面回應了這個議題，也已經準備好進入下一階段的法規調整。Kathi Vidal也在公布調查結果的同時，宣布將重新審視電腦生成圖像（CGI）的設計專利審查指引、MPEP中關於設計專利的審查基準，其他相關法律也會一併加以檢討。

圖1：4月底時，USPTO發布了設計專利中製品條款的公眾意見調查結論，作為後續修法基礎 （資料來源：https://www.uspto.gov）

至於另一個難題：PTAB程序的透明度，Kathi Vidal也做出了回應。從去年開始，因應美國聯邦最高法院在Anthrex案當中，認為PTAB所屬的行政專利法官（APJ）仍為USPTO局長下轄行政官員的判決結果，USPTO被迫在相關立法程序完成前，先建立一套對於PTAB最終書面裁決（Final Written Decision）的局長覆核（Director Review）的過渡程序。對此，原本USPTO僅在網站上公告了此一過渡程序的作業辦法，但在Kathi Vidal上任後，又增加了對於申請局長覆核案件的准駁、審查進度等資訊。

改善PTAB透明度，USPTO將建立局長覆核的正式程序

雖然這只是小幅度的改善，卻也提高了整個程序的透明度。Kathi Vidal也宣示，接下來USPTO將致力於建立局長覆核的正式程序，以滿足外界對於PTAB的要求。

不過，對於外界同樣詬病已久的專利品質低落問題，就需要長時間的改進。事實上，就連美國聯邦政府內部，也出現過類似的聲音。早在去年9月，美國食品藥物管理局（US FDA）曾經致函給當時代行USPTO局長職務的Andrew Hirshfeld，提出了四項對USPTO的觀察與建議，包括加強雙方在行政工作上的連結、專利制度可能遭到不當濫用、專利審查員需要充足時間與資源、以及對於PTAB的深入了解等。然而，或許由於當時Andrew Hirshfeld僅是看守性質，無法進行大規模的政策擬定，這件事情也就延宕至今。

Kathi Vidal後出現轉機。在5月初的PPAC會議上，她宣布將於發明人組織（IPO）以及美國智慧財產權法律協會（AIPLA）合作，為專利審查員提供在職教育。「我們的審查員大多不了解專利核准之後產生的後續效應；他們不清楚後續發生的有效性挑戰或者侵權訴訟，更不用說這些專利核准後在市場上創造的價值，」Kathi Vidal解釋，引進這些外部機構的目的，是讓USPTO的專利審查員可以真正了解他們的工作對整個產業環境的意義。「這項訓練會聚焦在他們的專利審查紀錄在專利核准後如何被使用，還有這些紀錄對發明人、實施者、法官、律師的重要性，最終目的是讓專利權範圍的明確性能夠提升。」

不可諱言地，Kathi Vidal上任至今的種種動作，大部分還在彌補USPTO局長一職長時間出缺造成的遲延；對於提升專利品質這個大哉問，也只能先從加強教育訓練下手。然而，更棘手的修法還有審查人力不足等議題，也會漸漸浮現，就看產業界能有多少耐心，等這位新局長進入狀況了。





【詳細內容請見《北美智權報》309期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】