我國政府可以從《新加坡智財戰略 2030》學到什麼？

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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新加坡政府和新加坡智慧財產局 (Intellectual Property Office of Singapore, IPOS)於2021年4 月26日的世界智慧財產權日活動上公佈《新加坡智慧財產權戰略2030》(Singapore IP Strategy 2030, SIPS 2030)。《SIPS 2030》是一個為期 10 年的藍圖，旨在將新加坡打造成為全球無形資產（Intangible Assets, IA）和智慧財產權（ Intellectual Property, IP）的樞紐地位 (A Global Hub for IA / IP)。《SIPS 2030》有三個主要目標，分別是 (1) 加強新加坡作為 IA/IP 全球樞紐的地位、(2) 利用 IA/IP吸引和發展創新型企業，以及(3)在IA/IP領域發展良好的工作機會和有價值的職能。

《SIPS 2030》可以說是從新加坡2013年《IP Hub Master Plan》的延續，剛好台灣也在2013年的時候正式推出《國家智財戰略綱領》，不曉得是功成身退還是無疾而終，後者已經沒有人再提起。然而，在審視《SIPS 2030》的同時，筆者稍為翩閱了一下9年前的《國家智財戰略綱領》，再比對一下兩國2020年的智財權數據，發現了新加坡在打造創新及IP環境方面的成功密碼，有不少是值得我國政府參考學習的。

筆者先簡介一下《SIPS 2030》，然後比較新加坡與台灣2020年的智財權數據，再探討兩個政策的差異，提供台灣政府可以借鏡的地方。

《SIPS 2030》劃重點

(一) 加強新加坡作為全球 IA/IP樞紐的地位。

重點包括增強IA / IP申請和管理系統，並預期新加坡將繼續維持成為東協（ASEAN）和連接世界的節點地位，及進一步增強其解決 IA / IP爭議的能力。為了打造新加坡成為全球 IA/IP樞紐，星國政府擬出了以下執行細節：

▇ 加強 IA / IP 制度

《SIPS 2030》的制定宗旨是確保新加坡的 1A / IP制度和法律能在快速的技術變革和數位化過程中保持相互的關聯性，並有利於商業活動的開展。

為了達成此一目標，《SIPS 2030》有許多支持技術進步相關政策，包括：

大數據：新加坡將在即將出台的著作權法案中引入電腦數據分析的例外情況，允許將受著作權保護的作品用於文本和數據挖掘、數據分析和機器學習等目的。IPOS 還將繼續研究大數據的重要性和考慮是否需要進一步修改新加坡的IA / IP相關法律。 營業秘密：IPOS 已著手進行相關研究，以確保保護營業秘密的政策是最新的、對創新企業是有利的；同時也會尋求可以確保新加坡企業能夠有效保護和使用其營業秘密的途徑。 人工智慧Al與智慧財產權政策之間的接口：IPOS 正檢視當地的IA / IP制度，以確保其支持人工智慧技術的開發和使用。IPOS在檢視時會考慮智慧財產權中越來越多的重要概念會隨著人工智慧技術的發展而陸續出現。

同一時間，《SIPS 2030》計劃藉由過數位化改進IA/IP遞交和管理系統。

IPOS正在開發新一代的IP遞交系統，該系統在使用上更簡易和更直觀，在遞交過程中提供必要的協助。新平台預計於 2022 年年中推出。 IPOS正在研究其他管理 IA 的方法，像是數位時間標記(time stamping) 服務、WIPO PROOF，將於2020 年中旬推出。

▇ 將新加坡定位為東協的節點

《SIPS 2030》強調，東協有望在2030年成為世界第四大經濟體。由於智慧財產權具有地域性，而智慧財產權保護是廠商投資時的一個關鍵的考量因素，因為可以向外國投資者保證他們的創意在海外得到充分保護。因此新加坡希望可以加深其在東協的經濟整合，並在東協智慧財產權部分有更多的交互操作。

為此，新加坡採取了以下措施：

專利審查高速路 (PPH)，協助企業使用其來自其他專利局較早的專利檢索和審查報告來加快在另一個司法管轄區的專利審查； 與柬埔寨和老撾的專利重新註冊計劃，以及與柬埔寨的設計認可計劃； 自由貿易協議，像是區域全面經濟夥伴關係，含智慧財產權部分； 身為智慧財產權合作的東協工作小組，作為東協智慧財產權領頭羊，強化區域的智慧財產權框架。

▇ 解決國際智慧財產權紛爭

培訓和專業發展：IPOS積極與各法學院合作，將智慧財產權內容納入教學課程；此外，IPOS 同時探索與培訓可以開發專業智慧財產權課程的導師，讓專業人士可以選擇學習新技能，並建立解決智慧財產權爭議的專家人才庫。 培養專家證人：專家證據在智慧財產權糾紛中占很重要地位，因此新加坡正積極建立和維持一個涵蓋廣泛技術領域的人才專家庫。 國際行銷：為了在國際市場上行銷新加坡的智慧財產權爭議解決服務，新加坡將開發一個資訊入口網站，以整合相關資訊和資源連結，並將通過 WIPO Lex-Judgments 數據庫等各種平台，讓國際社會更容易取得新加坡智財法院的判決。新加坡還將舉辦外展和活動，以推廣其作為智慧財產權爭議解決中心的地位。





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