紫杉醇類藥物化學構造的顯而易見性：Sanofi-Aventis U.S., LLC v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2019)

醫藥是許多人日常所必須使用到的,例如:有著前列腺癌的患者,都需要定時使用治療癌症的藥物,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中,前列腺癌藥物的化學構造更鮮有人探討,因此,本文藉由Sanofi-Aventis U.S., LLC v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2019)案件來探討前列腺癌藥物化學構造的顯而易見性。

本案的案件背景為被告瑞迪博士 (Dr. Reddy's Laboratories) 公司因為向FDA提出了Jevtana®的學名藥許可之簡易新藥上市程序,原告Sanofi -Aventis藥廠於是向美國紐澤西州(the District of New Jersey)的地方法院提出專利侵權訴訟,主張被告瑞迪博士公司侵害了系爭專利。被告瑞迪博士公司提出許多的主張,其中的一項為系爭專利 ('170專利) 的申請專利範圍第1項及第2項具有顯而易見性,但地方法院認為系爭專利的申請專利範圍第1項及第2項有效,被告瑞迪博士公司不服,因此提出上訴。

前列腺癌與其治療藥物

前列腺是男性特有的構造,位於恥骨聯合 (symphysis pubis) 的後面,膀胱的下方。前列腺可細分為三個區域,中央區 (central zone)、內移形區 (transition zone) 與周邊區域 (peripheral zone) (詳見圖1)。而前列腺癌,顧名思義就是前列腺的癌症,前列腺癌常見的型態是腺癌,最常發生於前列腺的周邊區域。

目前治療前列腺癌的藥物主要是以雄性激素或雄性激素的接受器 (androgen receptor) 為主,例如flutamide、bicalutamide與nilutamide等,在臨床上用於前列腺癌的治療,都是屬於可以抑制雄性激素接受器的藥物。但是,前列腺癌有著嚴重的抗藥性,也就是說,治療後常見到前列腺癌再次復發,且會變得比之前更難治療。

Paclitaxel、docetaxel與cabazitaxel屬於一種紫杉醇類 (一種植物) 的相關藥物 (taxane drug),可用來治療癌症,作用方式是以抑制癌症細胞生長週期,減少癌症細胞有絲分裂來達到治療的效果。其中,特別的是cabazitaxel可以用於治療有抗藥性的前列腺癌。

圖1. 前列腺構造圖 (圖片來源:https://www.surgery.cuhk.edu.hk/shho-urology-centre/health-benign-prostatic-hyperplasia.asp)

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭專利有兩件,美國專利5,847,170號以及8,927,592號('170專利與'592專利)。Sanofi -Aventis藥廠是此專利的專利權人。主要的藥物化學構造爭議發生於'170專利,該專利之申請專利範圍總共有22項,其中的第1項及第2項與本案有關,列出如下:

1. 4.alph a.-Acetoxy-2.alpha.-benzoyloxy-5.beta.,20-epoxy-1.beta.-hydroxy-7.beta.,10. beta.-dimethoxy-9-oxo-11-taxen-13.alpha.-yl(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylami no-2-hydroxy-3-phenylpropionate (圖2).

2. A pharmaceutical composition comprising at least the product according to claim 1 in combination with one or more pharmaceutically acceptable diluents or adjuvants and optionally one or more compatible and pharmacologically active compounds.

申請專利範圍第1項是紫杉醇類藥物cabazitaxel的化學構造 (圖2)。申請專利範圍第2項則是使用申請專利範圍第1項的cabazitaxel作為醫藥組成。Cabazitaxel的相關產品為Jevtana®,於2010年在美國由食品藥物管理局 (FDA) 核准上市。

目前市面上的紫杉醇類藥物並不多,1992年時最早由FDA核准的紫杉醇類藥物為paclitaxel (圖3),1996年出現第二個FDA核准的紫杉醇類藥物docetaxel (圖4),接著經過近14年後才有cabazitaxel的出現。

與cabazitaxel的化學構造相似者為docetaxel,兩者在圖2的兩個畫圈處有所差異,兩個畫圈的位置分別是碳上的第7位置及碳上的第10位置 (後續使用C7及C10位置稱呼),cabazitaxel在C7及C10位置是以methoxy groups (-OCH₃)作為取代基,而docetaxel在C7及C10位置則是以hydroxyl groups (-OH)作為取代基。

圖2. 4.alph a.-Acetoxy-2.alpha.-benzoyloxy-5.beta.,20-epoxy-1.beta.-hydroxy-7.beta.,10. beta.-dimethoxy-9-oxo-11-taxen-13.alpha.-yl(2R,3S)-3-tert-butoxycarbonylami no-2-hydroxy-3-phenylpropionate構造圖 (圖片來源:判決書。註:cabazitaxel構造中,兩個畫圈處的位置分別是碳上的第7位置及碳上的第10位置,在這兩個位置是以methoxy groups (-OCH₃)作為取代基)

圖3. paclitaxel構造圖 (圖片來源:維基百科)

圖4.docetaxel構造圖 (圖片來源:判決書。註:docetaxel構造中,對應圖2的兩個畫圈處是以hydroxyl groups (-OH)作為取代基)

本案相關先前技術

為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性,使系爭專利申請專利範圍無效,本案的被告瑞迪博士公司 (Dr. Reddy's Laboratories) 提出了一些先前技術,其中,具有代表性的先前技術列出於下:

1994年的Commerçon期刊發表中,發現了在紫杉醇類藥物上許多碳上的位置較適合作進一步的修改,例如C3'、C7、C9及C10等位置。在某些條件之下,C2'位置也可能會是考慮修改的位置。

1994年的歐洲專利申請案0639577(Golik專利)中,使用了methylthiomethoxy groups修改了紫杉醇類藥物上的C7位置,發現在癌症細胞株的實驗中,相較於paclitaxel與docetaxel,有不錯的抗癌活性。

1994年的Ojima期刊發表中,發現了使用特定取代基修改C3'位置,相較於paclitaxel與docetaxel,可在癌症細胞株的實驗中獲得較不錯的抗癌活性。





