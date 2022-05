談網站內容物的著作權授權與其侵權風險管理

美國專利實務需要基於相關的引證案論證,本領域中具有一般知識者,具修飾/結合先前技術的動機 (motivation to modify/combine the prior art) 與有對成功的合理期待 (reasonable expectation of success),才能斷言請求項不具進步性。而這個動機,是可以透過引證案中一些負面評價來被推翻的,即所謂的反向教示 (teach away),但值得我們深思的是「甚麼樣的評價可以被認定是負面的?」

2022-05-13 10:31