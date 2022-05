思覺失調症藥物化學構造的顯而易見性：Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.( Fed. Cir. 2006)

【郭廷濠╱專利師】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

醫藥是許多人日常所必須使用到的,例如:有著思覺失調症的患者,每天都需要定時服用治療藥物,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中,思覺失調症藥物的化學構造更鮮有人探討,因此,本文藉由Eli Lilly and Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.( Fed. Cir. 2006)案件來探討思覺失調症藥物化學構造的顯而易見性。

思覺失調症

思覺失調症 (Schizophrenia) 屬於一種中樞異常的疾病,其表現的方式非常多元,如:思考方面、情感方面、行為方面等。思覺失調症主要發生於20-30歲,且沒有性別與種族上的差異。探究此疾病發生的原因可能與基因遺傳及神經傳遞物質多巴胺 (dopamine) 相關。

思覺失調症的主要症狀可分為正向症狀與負向症狀,而治療藥物也分治療正向症狀的典型 (typical) 藥物,及治療正向症狀與負向症狀的非典性 (atypical) 藥物。治療正向症狀的典型藥物以阻斷多巴胺接受器為其主要機制,而治療正向症狀與負向症狀的非典性藥物則是以阻斷多種不同接受器為其主要機制,例如olanzapine正是屬於治療思覺失調症的非典性藥物。

本案系爭專利與主要化學構造

本案系爭專利為美國專利第5,229,382號 ('382專利),此專利的專利權人是ELI LILLY藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有15項,其中的第1項至第3項、第7項、第8項及第15項與本案有關,列出如下:

1. 2-Methyl-10- (4-methyl-1-piperazinyl) -4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (附圖1.), or an acid addition salt thereof.

圖1. 2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine構造圖 (圖片來源:專利說明書)

圖1中的2-Methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine構造於本案件中又稱為olanzapine,相關產品為Zyprexa®,醫療上是一種思覺失調症的治療藥物,可使用於正向症狀與負向症狀的治療,而被歸類為非典性藥物。於1996年在美國由食品藥物管理局 (FDA) 核准上市。

2. A pharmaceutical composition comprising a compound according to claim 1 or a pharmaceutically acceptable acid addition salt thereof together with a pharmaceutically acceptable diluent or carrier therefor.

3. A pharmaceutical composition in capsule or tablet form comprising from 2.5 to 5 mg of the compound of claim 1 together with a pharmaceutically acceptable diluent or carrier therefor.

申請專利範圍第2項與第3項都屬於一種藥物組成,組成中都會使用到第1項中的olanzapine構造。

7. A method of claim 5 for treating an animal, including a human, suffering from or susceptible to schizophrenia.

申請專利範圍第7項附屬於第5項,第5項附屬於第4項,第4項是使用olanzapine構造來做治療。所以,申請專利範圍第7項也會與olanzapine構造相關。

8. A method of claim 7 wherein the effective amount is from 0.1 to 20 mg per day of 2-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-4H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, or a pharmaceutically acceptable acid addition solution salt thereof.

申請專利範圍第8項附屬於第7項,也與olanzapine構造相關。

15. A pharmaceutical composition in capsule or tablet form comprising from 0.1 to 20 mg of the compound of claim 1 together with a pharmaceutically acceptable diluent or carrier therefor.

申請專利範圍第15項則又使用到第1項中的olanzapine構造。

由上面的申請專利範圍第1至3項、第7項、第8項及第15項可知,全部皆與olanzapine構造有關。

本案相關先前技術

為了挑戰系爭專利申請專利範圍的顯而易見性,使系爭專利申請專利範圍無效,本案的被告Zenith Goldline藥廠提出了一些先前技術,其中,最具有代表性的先前技術是美國專利4,115,574號 ('574專利),列出其重點部分如下:

'574專利中公開了非常多的化學構造,構造與olanzapine比較有關的有三個,包含有ethyl olanzapine、flumezapine、ethyl flumezapine等三個構造,且'574專利中內容的部分,最主要提到對於化學構造之中具有鹵素的喜愛。

鹵素指的是在化學元素週期表中的7A族,分別有氟(fluorine atom)、氯(chlorine atom)、溴、碘、砈等元素(附圖2中黃色區域)。'574專利中也公開了這些鹵素(氟原子與氯原子)和氫原子(hydrogen atom)有著不同的化學特性(氫原子位於1A族類最上方,附圖2中紅色區域最上方單獨為綠色者)。

圖2. 化學元素週期表 (圖片來源:維基百科)

'574專利中公開了ethyl olanzapine的化學構造,而olanzapine與ethyl olanzapine的差異之處是ethyl olanzapine多了ethyl group的部分,而olanzapine則是methyl group (圖3)。

圖3. ethyl olanzapine構造圖 (圖片來源:判決書)

ethyl olanzapine具有ethyl group的部分(-CH2CH3),而olanzapine則是具有methyl group(-CH3)。

'574專利中公開了flumezapine的化學構造,而olanzapine與flumezapine的差異之處是flumezapine多了氟原子的部分(圖中的F),而olanzapine則無氟原子,而是氫原子 (圖4)。

圖4. flumezapine構造圖 (圖片來源:判決書)

flumezapine具有氟原子的部分 (圖4中的F),而olanzapine則無氟原子,而是具有氫原子。

'574專利中公開了ethyl flumezapine的化學構造,而olanzapine與ethyl flumezapine的差異之處是ethyl flumezapine多了氟原子的部分(圖中的F)與ethyl group的部分,而olanzapine則無氟原子而是氫原子,無ethyl group而是methyl group (圖5)。

圖5. ethyl flumezapine構造圖 (圖片來源:判決書)

ethyl flumezapine具有氟原子的部分( 圖5中的F) 與ethyl group (-CH2CH3) 的部分,而olanzapine則無氟原子而是氫原子,無ethyl group而是methyl group(-CH3)。





