新冠疫情加速生技製藥業數位創新 企業應把握轉型契機

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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傳統上，生技製藥公司在營運中結合人工智慧、雲端及物聯網等創新數位科技方面的步調向來較為緩慢。然而，COVID-19的爆發迫使企業必須優先對數位創新進行投資，進行數位轉型，並將其融入到工作的各個層面上。因此，耗時多年的數位轉型藍圖在幾個月內突然急速啟動，而企業的經營也因此發生了巨大的轉變。

勤業眾信聯合會計師事務所於5月初發布了《生技製藥產業的數位轉型：以跳躍式數位創新脫穎而出》報告 (下稱《報告》)，《報告》指出，傳統上生技醫療企業在營運上結合創新數位科技較為緩慢，然而因疫情驅使耗時多年的數位轉型藍圖在幾個月內突然啟動，更讓有望遏止病毒傳播的生技製藥產業成為關注的焦點，生技製藥產業正處於數位創新的關鍵轉折點。為此，Deloitte全球（Deloitte Global）針對來自美國、歐洲及亞洲大型生技製藥公司的150位高階主管進行調查，統整其對於布局數位創新的經驗、觀點和挑戰。

綜調查統計分析結果，勤業眾信建議生技製藥企業應豎立專屬的數位創新標竿、建立目標明確的數位創新投資組合、決定策略類型，以及設計專屬的營運模式，以加速推動跳躍式數位創新，取得競爭優勢。

《報告》指出，調查結果有以下發現：

雲端（49%）、AI（38%）、資料湖泊（33%）以及穿戴式裝置（33%）等數位科技已廣泛使用於生技製藥企業中，量子運算及數位分身則仍處於初期階段。

82%的生技製藥企業表示，即使疫情結束後，數位創新計畫仍持續進行。

77%的生技製藥企業表示，將數位創新視為競爭優勢。

勤業眾信生技醫療產業負責人資深會計師虞成全表示，疫情期間，大規模的數位創新計畫早已讓人司空見慣。這些計畫改變了人們的思維觀念、資金流向，並引起各大企業持續推動數位轉型的興趣。然而，生技製藥產業站在轉折點上，光是增加投資並不足夠，企業應摒棄過去整個組織進行隨機及重複化的數位科技投資，轉而追求有計畫性推動的跳躍式數位創新。這有賴於建立出與數位科技有關的整合性投資組合，以在各個部門中達成創新標竿目標，並與企業的價值流相輔相成。

數位科技備受青睞與其相關應用範疇

在生技製藥領域中，特定的數位科技已成為日常工作中廣泛採用的有力工具。《報告》顯示，49%的受訪者表示會在日常營運中使用雲端科技；例如：莫德納將大量實驗資料儲存於雲端，來試跑數據並改善mRNA序列的設計，加速mRNA疫苗的開發。38%的受訪者已在日常工作中使用人工智慧，包括運用於數位行銷決策工具，以提高行銷報酬，使數位媒體成本最佳化。此外，33%的受訪者會於日常工作中使用資料湖泊和穿戴式裝置。就投資領域而言，不論是從藥物探索與開發，到製造和供應鏈方面，調查結果發現人工智慧為生技製藥企業目前和預計未來五年內主要投資項目之一。

「藥品從實驗到上市」的價值流中超前部署數位創新的機會

勤業眾信指出，藥品從實驗到上市，歷經藥物研究、開發、製造、供應鏈與商業活動，整體價值流可透過跳躍式數位創新以實現標竿。

一、藥物探索：在未來實驗室中，將由資料、平台、儀器與先進分析工具建構成互通的生態系統，以人工智慧進行藥物探索，結合實驗室流程自動化等技術，支持各個團隊與地區的科學家快速找到突破性療法。

二、藥物開發：透過人工智慧綜合分析臨床資料，精準招募病患並細分病患類別，打造以病患為核心的無縫設計臨床試驗，使試驗設計更具彈性，以及提高試驗的保留率與順從性。

三、製造：藉由智慧機器等數位科技打造智慧工廠，串連不同的製造系統與流程，藉此監控流程並為工廠人員提供可執行的方案，進而減少錯誤、誤差與生產的損失、強化工廠營運的可見性、提高產量與設備稼動率、降低人力監督成本，並提高製造流程的效率。

四、供應鏈：運用人工智慧、物聯網、資料湖泊等數位科技建立預測性、自動化的供應鏈管理，讓原料及產品流及時可見，以預測問題與中斷的情形，並自動降低風險，同時預測需求並追蹤輸出商品，藉此縮短交貨的時間與流程、監督成本，優化整體供應鏈計畫。

五、商業活動：透過人工智慧為導向的互動式建議、串連病患和健康醫療照護提供者平台等數位方式，讓病患與合作夥伴（如給付者、醫療照護提供者）即時取得相關的服務與治療機會，帶來精準體驗。打造出超個人化的價值流流程，以提高病患的轉換率與長期的服藥順從性、支持銷售團隊的虛擬化，並大幅提升醫療照護成果。

圖2. 藥品從實驗到上市的價值流

部署跳躍式數位創新面臨的挑戰

然而，企業在試圖推動跳躍式數位創新之前，應先解決資金、策略與人才等方面的基本問題。《報告》顯示近六成受訪者表示企業缺乏專門資金，55%的受訪者指出企業缺乏專門小組來掌握相關資金以推動數位創新，只投資於單一項目或者維持投資現狀，可能僅足以帶動漸進式的創新，必須改變過時的思考方式並採取新的預算流程，才能讓跳躍式的數位創新化為現實。此外，近半數（49%）的受訪者認為企業需要更完善的策略以支持數位創新，代表領導者必須將技術投資從五年策略計畫中獨立出來，以更長遠的角度考量這些技術，使企業可從上到下展開數位轉型。最後，有47%的人表示企業必須網羅合適的人才才能加速數位創新的步伐。

圖3. 何謂跳躍式數位創新?

勤業眾信認為，如要周詳部署跳躍式數位創新加速數位創新之旅，企業應考量以下面向：

一、打造專屬的跳躍式數位創新標竿：為因應瞬息萬變的環境，企業應評估對企業具有影響力之趨勢，從中找出可從跳躍式創新中受益的企業價值流，並為價值流中擁有前景與潛在影響力的領域豎立標竿。

二、建立目標明確的數位創新投資組合：找出如何結合各項數位技術以支持轉型，並評估其合適性和差距，以及歸納跨越不同價值流、標竿與企業部門的數位能力之需求資訊，以建立全方位商業企畫案，達成標竿目標。

三、決定數位創新策略類型：重新思考自身的IT策略，以從源頭獲取創新，可透過一種或若干創新類型（自我創新型、群眾發想型、風險投資型、拉拔培育型和加速推動型）協助提高執行的速度與規模。

四、設計專屬的營運模式：在企業結構中融入數位創新有賴IT、業務與創新合作夥伴之間的同步合作，並需將營運模式建立在所選的創新類型上。建立專門之數位創新中心協助將企業的標竿目標化為技術需求、靈活管理投資組合，並與外部合作夥伴迅速合作。





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