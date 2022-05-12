元宇宙 vs. 智財權

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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元宇宙 (Metaverse) 不是一種技術，它是一個市場、一種應用、一個商機、一種體驗……。

簡單且具體的說，元宇宙是一個虛擬現實的世界（宇宙），用戶可以在其中互動、玩遊戲、工作、以及體驗現實生活；元宇宙是一個使用電腦耳機和特殊設備進行社交互動的 3D 虛擬世界網路。進入元宇宙，用戶可以沉浸在其中世界並與虛擬對象和虛擬化身於視覺效果中同步進行互動。

元宇宙 (Metaverse) 不是一種技術，它是一個「技術集」，要實現元宇宙，需要的技術包括區塊鏈 (blockchain)、虛擬現實 (virtual reality)、增強現實 (augmented reality)、人工智慧 (artificial intelligence)、3D建模 (3D modeling)……等等。

因此，要審視元宇宙的智財 (IP)佈局是很龐大且複雜的工程，元宇宙的出現強調了從整體上考量智財權的重要性，而不是單一商品、單一服務或單一技術。

元宇宙中提供的商業模式、核心產品和服務，正以前所未有的方式強調了智財權的相互聯繫。虛擬企業也可能會有作為主要核心的資產，像是虛擬產品設計。這些虛擬企業中的核心資產，可能也需要根據商標法、外觀設計專利和著作權法來為商業外觀進行保護；另一方面，實體企業中的虛擬商品，也會面臨同樣的問題。

元宇宙商標、著作權及外觀設計：目標要明確

北美智權報《搶攻元宇宙虛實整合商機，麥當勞、維多利亞的秘密、巴黎萊雅、比亞迪……商標先行》 一文曾提到，自科技巨頭前Facebook 更名為Meta，並宣布打算創建元宇宙以來，美國專利商標局 (USPTO) 、中國知識產權局 (CNIPA)及智慧局 (TIPO) 所收到的虛擬商品和服務相關的元宇宙商標申請數激增，特別是USPTO。顯然有不少企業企圖在元宇宙市場中創建一個新的線上虛擬現實市場。

元宇宙的虛實世界中受保護的智財權涵蓋很廣，從受著作權保護的內容到各種商標，到包裝和設計形式的標章、品牌、口號和商業外觀，以及獨特配置的設計專利保護……等等，都是保護的範圍。企業應該對他們希望在其中經營和推廣商品及服務的虛擬環境進行徹底分析，以確定他們如何在虛擬世界中開展業務；待業務形式底定後，再擬訂智財權保護的策略。

其實，隨著電子商務的急速發展，品牌業者無不爭先恐後的保護其在網路空間中的資產，從域名開始，到社交媒體的經營，比比皆是。到最近幾年，隨著互聯互通和數位體驗的發展，將虛擬現實 (VR) 和增強事實 (AR) 的應用極致化，技術專家和市場行銷人員將這些人類互動的新領域稱為元宇宙，這個新市場為各行各業提供了新的商機和以及快速度推廣產品及服務的新方法。

互動操作是數位經濟這一波新發展中的一個重要特徵，消費者可以將衣服或汽車等虛擬物品從一個平台轉移到另一個平台。而在現實世界中，消費者可以在商場購買衣服，也可以在虛擬環境中，於多個平台上試穿及購買服裝。如果購買的是虛擬商品和服務，則可以在超過一個虛擬世界中使用。

當線上遊戲變成日常

其實，以上場景對線上遊戲及手遊玩家而言都非常熟悉，但仍多停留在虛擬世界，而非虛實世界。像動物森友會、Minecraft、奇跡暖暖……等模擬遊戲，都有很多與日常生活類似的情節，像在Minecraft遊戲中就可以開設麥當勞來販售漢堡。的確，元宇宙目前最大的應用市場是遊戲市場，慢慢從虛擬世界中的互動情節演變成虛實互動；從遊戲延伸到工作、商業活動。

在新的虛實互動環境下，智財權相關法律的變化是不可避免的，為了迎接元宇宙世代，有許多法律問題必須解決。就商標的部分，待解決議題如下：

(1) 商標是否可以只在虛擬世界中著名而不是在真實世界中被視為著名？

(2) 商標是否可以只在虛擬世界中使用而不在真實世界中被使用？

(3) 虛擬世界中的商標授權轉讓會是什麼樣子？

(4) 商標授權經營和其他商業合作模式將如何在虛擬世界中實施？（其實在Minecraft就有很多這樣的例子）

(5) 當虛擬世界作為全息圖與現實世界的視覺外觀相結合時，商標、專利和版權法的保護方法是什麼？

元宇宙專利：如何匡列?

交章一開始就提到，元宇宙 (Metaverse) 不是一種技術，它是一個「技術集」，要實現元宇宙，需要的技術包括區塊鏈 (blockchain)、虛擬現實 (virtual reality)、增強現實 (augmented reality)、人工智慧 (artificial intelligence)、3D建模 (3D modeling)、6G……等等。然而，這些技術都存在了一段時間，而且，每個領域在元宇宙「發燒」前也都已累積了不少專利；更重要的一點是，這些技術都自成一個領域，不一定要在元宇宙中才能落實。 因此，在創作原宇宙專利地圖時，如何匡列元宇宙的專利是最大的挑戰。

一般來講，在探討元宇宙專利時，不少人都會專注在AR及VR專利，有些會涵蓋區塊鏈；這些領域的專利統計已經有相當的數量。TT Consultants前陣子發佈了「Metaverse」報告 (下稱《報告》)，深入探討了元宇宙的專利；由於不是以上述技術領域區分，因此與平常看到集中在AR、VR的專利統計有很大的差異，有一定的參考價值。

圖1. 投入元宇宙的企業 （Metaverse. TT Consultants, 2022）

圖1是投入元宇宙的企業統計。《報告》自國際專利文獻中心（INPADOC）專利資料庫中找出了571個元宇宙的專利家族，這些專利家族的專利權人如圖1右所示，排名第一的是IBM，在571個專利家族中占19.08%，排名第二的 Kyndryl僅占7.34%。值得一提的是，Kyndryl原為IBM的基礎架構管理服務業務部門，於2021年底分拆後所成立的公司。排名第3的Activision（動視）占7.17%。Activision是一家電子遊戲開發、發行及經銷商，成立於1979年10月1日。Activision發行的第一個產品是一款在雅達利2600遊戲機上使用的遊戲卡匣，這款產品在美國市場於1980年7月發行，國際市場於1981年8月發行。Activision現在是世界最大的第三方電子遊戲發行商之一， 2022年1月18日，微軟宣佈將以687億美元收購Activision,，而Activision也將成為Xbox遊戲工作室的一員，同時讓微軟成為繼騰訊遊戲和索尼互動娛樂之後的第三大遊戲公司。

接下來分別是滴滴出行(6.99%)、HTC(4.55%)、Qualcomm (3.50%)、Acer (2.45%)、Microsoft (2.10%)、Kingcom (1.05%)、Thomson (1.05%)、Alcatel (0.87%)、未來市Xrspace (0.87%)、Samsung (0.87%)。在全部十三家企業中，有5家美國企業、3家台灣企業、2家法國企業、及英國、中國、韓國企業各1家。





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