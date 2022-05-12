快訊

中職／二游出包！悍將先得分沒用 寫開季25場最慘戰績

快篩陽視訊診療三大難題 民眾竟須自備「老虎鉗」看診

樂隊成員分道揚鑣後 誰才是團名商標權利人？ 2021年Beasley v. Howard案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：http://www.soulwalking.co.uk/Ebony%27s.html）
（圖片來源：http://www.soulwalking.co.uk/Ebony%27s.html）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

樂團團員拆夥後，可能出現各自主張擁有團名商標權，而出現商標爭奪訴訟或互告侵權。2021年，美國第三巡迴法院做出Beasley v. Howard案判決，再次處理類似爭議。該判決涉及一個訴訟法上的問題：先使用人到美國商標審理救濟委員會（TTAB）撤銷對方商標輸了之後，可否再到法院以先使用商標控告對方侵權？

Ebonys樂團拆夥後，各自主張團名的商標權

1967年，比斯利先生（David Beasley）在紐澤西州的卡姆登成立了一個名為「The Ebonys」的樂團。Ebonys是幫助創建「費城之聲」的眾多樂團之一，費城之聲是一種以費城國際唱片公司為中心的節奏布魯斯音樂風格，融合了靈魂樂、放克和迪斯科元素。Ebonys在1970年代取得了一些商業上的成功，但並非特別有名。經過十年後，Ebonys的人氣逐漸消退，但比斯利聲稱，自成立以來，他們仍然持續不斷地表演。

1990年代和2000年代，有了新的發展。霍華德先生（William Howard）在1990年代中期加入樂團，比斯利在 1997 年為「THE EBONYS」取得紐澤西州服務商標。此後幾年，比斯利和他的樂團成員與霍華德一起演出。

但比斯利和霍華德很快就分道揚鑣，並各自主張擁有Ebonys的團名。2012 年，霍華德在美國專利商標局（USPTO）註冊了「THE EBONYS」聯邦商標（註冊號 4,170,469，簡稱'469號商標）。

表一、「THE EBONYS」之聯邦商標 （來源：美國專利商標局）
表一、「THE EBONYS」之聯邦商標 （來源：美國專利商標局）

比斯利聲稱，自從霍華德註冊了「THE EBONYS」商標以來，該註冊商標一直干擾，並且繼續干擾他的事業。比斯利聲稱，他無法註冊一個在網址中使用「The Ebonys」的樂團網站、霍華德阻止比斯利預訂音樂會表演場地、霍華德試圖從比斯利的錄音中收取版稅，且霍華德聲稱自己是Ebonys的真正創始人。

比斯利二度請求TTAB撤銷霍華德商標

比斯利在2013年向TTAB提出了一份撤銷 '469號商標之申請，稱霍華德在申請商標時欺騙了專利商標局。該份撤銷請求書講述了 Ebonys於1969 年之成立、他為該樂隊取得的紐澤西州西服務商標、霍華德的加入和離開樂隊，以及 Beasley繼續以 Ebonys之名義經營的說法。TTAB在次年駁回了該請求。TTAB認為，參考比斯利提交的所有證據，比斯利未能證明霍華德欺騙了專利商標局。

比斯利在 2017年向TTAB 提出第二次撤銷請求。他在2017年的請求書中再次聲稱霍華德對專利商標局申請商標時有欺騙行為。此外，他另主張，系爭的'469商標會與可能與比斯利的紐澤西「THE EBONY」商標產生混淆，而要求專利商標局撤銷 '469商標。

TTAB駁回了2017年的撤銷請求。其依據為「請求權排除效」（claim preclusion），相當於臺灣所稱的「一事不再理」。理由是比斯利 2017 年的欺騙主張，與他2013年所提出的事實相同，且比斯利在2013年的撤銷請求中放棄了主張混淆誤認之虞的機會，因為該混淆誤認之虞主張所依據的，與2013年欺騙主張的事實一樣。對TTAB這二次的駁回決定，比斯利都沒提出上訴，因而TTAB的決定確定。

表二、本案兩次商標撤銷請求 （來源：美國專利商標局）
表二、本案兩次商標撤銷請求 （來源：美國專利商標局）

向法院提起訴訟，地區法院仍認為一事不再理

2019年4月，比斯利決定不請律師，自己向法院對霍華德提起訴訟。比斯利的起訴書再次講述了樂團的歷史以及他與霍華德的激烈分裂。他要求地方法院「撤銷 '469號商標的商標所有權」，對「他無法行銷自己樂隊而造成的損失」判予金錢賠償，並允許他在專利商標局註冊自己的 EBONYS 商標。

由於比斯利未請律師，故地區法院自行解讀，比斯利所提出的主張，應該是根據美國聯邦商標法第 43(a) 條對「未註冊」商標之保護（15. U.S.C. § 1125(a)）。相對於未註冊商標，已註冊商標的保護條文是15 U.S.C. § 1114。

霍華德則提出「請求權排除效」（claim preclusion）和「爭點排除效」（issue preclusion），主張應駁回該訴訟。

地區法院接受霍華德的主張，認為這份起訴書中所提出的事實和法律依據，在2017年撤銷請求中都已經討論過，也是那些比斯利本可以在2013年撤銷請求中提出「先使用」（priority of use）的論點，但他沒有提出。因此，符合了「請求權排除效」的要件，故比斯利不可到法院重新提出同樣的主張。地區法院進一步認為，雖然比斯利在這次的起訴書提出了損害賠償請求，這是他之前沒有在TTAB主張的權利，但同樣適用爭點排除效。至於其他雙方所提出的爭點，法院就不為判斷。


【詳細內容請見《北美智權報》308期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

樂隊成員分道揚鑣後 誰才是團名商標權利人？ 2021年Beasley v. Howard案

樂團團員拆夥後，可能出現各自主張擁有團名商標權，而出現商標爭奪訴訟或互告侵權。2021年，美國第三巡迴法院做出Beasley v. Howard案判決，再次處理類似爭議。該判決涉及一個訴訟法上的問題：先使用人到美國商標審理救濟委員會（TTAB）撤銷對方商標輸了之後，可否再到法院以先使用商標控告對方侵權？

中國知識產權局《關於加入海牙協定後相關業務處理暫行辦法》解讀

中國於2022年2月5日經國務院批准，加入《工業品外觀設計國際註冊海牙協定》（1999年文本）（以下簡稱海牙協定），並將於5月5日在中國正式生效。

元宇宙 vs. 智財權

簡單且具體的說，元宇宙是一個虛擬現實的世界（宇宙），用戶可以在其中互動、玩遊戲、工作、以及體驗現實生活；元宇宙是一個使用電腦耳機和特殊設備進行社交互動的 3D 虛擬世界網路。進入元宇宙，用戶可以沉浸在其中世界並與虛擬對象和虛擬化身於視覺效果中同步進行互動。

2022年Q1智財申請出爐，發明專利外熱內冷、商標微幅成長

智慧財產局公布2022年第1季智慧財產權趨勢，智慧局共計受理3種專利申請合計17,498件，較上年同期增加2%，而商標申請24,450件，比去年同期略增0.3%。發明專利方面，本國人申請件數增加10%，其中台積電申請723件居冠、外國人以高通242件最多。商標方面，以「農業食材」產業為申請最大宗，本國人在「農業食材」件數最多並已連續兩年正成長，外國人則在「技術研究」件數最多且成長顯著；申請人中，統一企業以220件商標申請案拿下本國人之首，外國人則以廣東龍順國際物流76件最多。

全球半導體產業未來三大發展方向

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前發表《2022全球半導體產業大調查》，調查報告顯示，儘管全球半導體產業正面臨供應鏈挑戰，產業領導者對財務與營運的信心指數仍創下歷史新高。無線通訊是目前半導體產業最重要的營收動能，感測器/MEMS則再次被視為成長最快的產品。

《IP小辭典》商標權分割

商標權分割，係指就註冊商標所指定使用的商品／服務加以分割，並非就商標圖樣的構成部分加以分割 (商37)。商標權人可藉由商標分割制度活絡運用其商標權。例如商標權人僅要將部分商品的商標權移轉給他人，此時可先將商標權作分割後再進行移轉；或註冊商標涉有異議、評定或廢止案件，得以分割方式維持與他人無衝突部分的商標權。但應於爭議案件處分前申請分割（商38Ⅲ）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。