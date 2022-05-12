美元升值潮下 出口產業須更注意生產成本壓力

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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美元升值的效應，正在全球範圍中擴散。以美國作為目標市場、國際金融交易也以美元佔主導地位為重的台灣，所受到的影響也更為深遠。不過，若以為美國升息後，台灣的出口產業必然能從蓬勃的美國消費市場受益，恐怕是輕忽了美元升值潮下，台灣出口廠商得面臨的龐大成本壓力。一來一回之間，出口產業是否真能獲益？還很難說。

台灣新冠肺炎疫情升溫的同時，物價漲幅也同樣令人難以忍受。根據行政院主計總處5月6日發布的最新數據，台灣在4月份的消費者物價指數（CPI）年增率達到了3.38%，是今年以來第二個月突破3%；若是僅看17項與民生息息相關的物資（如：米、麵粉、衛生紙、清潔用品……等），漲幅更高達4.41%。

這些漲幅最有感的物品，攤開來看你我都不陌生，例如天天都缺貨的蛋類，價格上漲了21%，出門必須的交通油料費上漲了14%，蔬菜價格更因天候不佳等因素，暴增27.7%。在3月份的央行升息後，物價漲勢仍然那麼兇猛，看來6月份的再次升息已經無法避免。

台灣4月份物價上漲率再創近年新高

眾所周知，這波全球物價上漲已經逼使美國聯準會端出連續升息和縮表等手段，引發全球資金回流美國。影響所及，世界各國都出現程度不一的通貨膨脹和緊縮貨幣政策。理論上，央行升息意味著經濟景氣持續增溫，像台灣這種出口導向型的經濟體，應該能從美國的強勁經濟成長當中獲益。事實上，台灣的對外出口的表現也一直相當亮眼，根據海關統計，今年前4個月的出口金額達到1,624億美元，比去年同期增加了22.3%（圖1）。

圖1：2020年至今台灣每月出口金額（單位：百萬美元） （資料來源：https://www.stat.gov.tw）

但值得注意的是，這一輪通膨的主因除了民間需求增加，更有供給面的因素。包括塞港造成的全球物流大亂、俄烏戰爭使得原物料價格高漲、還有中國封城對科技供應鏈的影響等等。因此，未來台灣能否繼續從對外出口中獲益，恐怕還有待觀察。

近兩年的進出口貿易數字已經透露些許警訊。從2020年開始，台灣的出口物價指數——也就是對外出口產品的平均售價——確實持續成長。但不可忽略的是，這段時間內台灣的進口物價指數——也就是進口產品的平均成本——也是在增加，而且增加的速度比出口物價指數還更快（圖2）。

在台幣升值階段，台灣的貿易條件仍然不斷惡化

圖2：2020年至今台灣進、出口物價指數（左軸）與貿易條件指數（TOT，右軸）變化。 （資料來源：https://www.stat.gov.tw）

從貿易條件指數（Terms of Trade, TOT，出口物價指數除以進口物價指數）的變化來看更加明顯。簡言之，貿易條件衡量的是一國在進出口上的議價能力，也就是國家可以從國際貿易上為人民創造多少利益。從台灣的資料來看，在2020年初，貿易條件指數確實出現了相當改善，但在2020年4月後就開始一路從98左右下滑至2021年底的92。進入2022年後，由於美元緊縮態勢確立，貿易條件指數持續惡化，來到今年4月的88上下。

理論上，本國貨幣貶值會加速貿易條件的惡化，這點也可以從今年以來的數據中看出；但不可忽視的是，在今年以前，或者至少在2020至2021年上半年期間，美元都維持相當寬鬆的政策，將台幣推往升值的方向，而這段時間內，台灣的貿易條件指數仍然逐步惡化。換句話說，即使在台幣強勢的階段，台灣的國際貿易議價力也未曾提升。

因此，當台幣進入長期貶值的趨勢後，貿易條件指數只怕會愈來愈難看。首先，面對以美元計價的進口商品，台灣要支付的台幣只會愈來愈多，意味著進口的成本將愈來愈高；另一方面，就算美國的物價持續上漲，但漲價效益分攤到廣大供應鏈當中後，台灣廠商獲得的部分恐怕相當有限，更別忘了韓國、東南亞各國的出口商，也正虎視眈眈升息後的美國市場，就算成本不斷上升，出口廠商又怎麼敢漲價來維持獲利？

長久以來，台灣的經貿、產業政策都是以出口導向為主流思維，但台灣不只是個出口大國，也是個進口大國，甚至許多出口產業所需要的原物料，都是進口而來。面對這波美元急遽升值造成的輸入型物價上漲，從政府到企業，實在都必須謹慎以對。





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