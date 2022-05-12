《IP小辭典》商標權分割

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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商標權分割，係指就註冊商標所指定使用的商品／服務加以分割，並非就商標圖樣的構成部分加以分割 (商37)。商標權人可藉由商標分割制度活絡運用其商標權。例如商標權人僅要將部分商品的商標權移轉給他人，此時可先將商標權作分割後再進行移轉；或註冊商標涉有異議、評定或廢止案件，得以分割方式維持與他人無衝突部分的商標權。但應於爭議案件處分前申請分割（商38Ⅲ）。

申請中的商標如何申請分割？

如果在商標申請的過程中希望進行商標分割，申請人可就所指定使用的商品／服務，以原註冊申請日，申請分割為二個以上的註冊申請案。申請時應備具申請書，載明分割件數及分割後各商標的指定使用商品／服務，並按分割件數檢送分割申請書副本及其申請註冊的相關文件（如商施13〜18 所要求檢附的文件），原申請案於核准分割後即會加註分割並予以結案（商26；商施 27Ⅰ）。分割後各商標申請案的指定使用商品／服務不得重疊，且不得超出原申請案指定的商品／服務範圍（商施 27Ⅱ）。

如果商標已核准審定但尚未公告註冊前申請分割，智慧局（TIPO）將會於申請人繳納註冊費，經註冊公告後，再進行商標權分割（商施27Ⅲ）。

對權益的影響

如果申請分割之商標為共有商標，申請分割會影響共有商標的權利範圍，為保障共有人權益，應得全體共有人的同意。

此外，欲分割之商標如有授權他人使用時，商標權分割不會影響被授權人之權益。TIPO指出，商標授權係就註冊商標指定使用商品同意他人使用，註冊商標指定使用商品經分割後，授權標的形式上 (授權之註冊號數) 雖有變更，但實質上 (授權之使用商品) 並無差別，因此被授權人仍得就原授權契約使用商品／服務範圍繼續使用，不會產生任何影響。

另外，值得注意的是，如註冊商標涉有爭議案件，申請分割商標權者應於「處分」前為之。商標法第38條第3項規定的「處分」前，解釋上應包括原處分因行政救濟程序遭撤銷後，TIPO重新審查所為的處分。所以，在智慧局重為處分前，商標權人仍得就註冊商標申請分割。





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