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全球半導體產業未來三大發展方向

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前發表《2022全球半導體產業大調查》，調查報告顯示，儘管全球半導體產業正面臨供應鏈挑戰，產業領導者對財務與營運的信心指數仍創下歷史新高。無線通訊是目前半導體產業最重要的營收動能，感測器/MEMS則再次被視為成長最快的產品。

《2022全球半導體產業大調查》由KPMG全球總部和全球半導體聯盟（GSA）於2021年第四季共同執行，受訪者來自全球152位全球半導體高階主管，其中有48%來自美國、25%來自亞太地區、27%來自歐洲與其他國家。

晶片供需失衡將延續到2023年

根據調查結果，半導體產業信心指數創下新高，95%的領導者預期未來一年企業營收將成長，並有超過三分之一（34％）預期其營收漲幅將超過20%。在晶片短缺方面，56%的半導體企業預測，晶片短缺需至2023年方能結束；另外有42%的領導者認為晶片短缺會在2022年底結束。不過，美國半導體產業65%的高階主管偏向保守，認為晶片供需失衡還會延續到2023年。

過半數（53％）的半導體企業現在以電動汽車、通信等終端市場為發展導向，未來一年推動半導體產業收入的重要應用為無線技術5 G 、汽車以及物聯網。人才發展留任、供應鏈彈性、併購將成為半導體企業的三大重點策略，另外有近九成的產業領導者認為，其全球勞動力將在2022年成長，比去年增加近四成。

KPMG全球半導體產業負責人Lincoln Clark表示，在供應鏈與人才的不利因素下，預計2022半導體產業仍將創造超過6,000億美元的歷史新高營收，隨著經濟壓力減弱，未來幾年對產業成長的信心可能會持續增強。

半導體產業未來三大重要發展方向

根據《2022全球半導體產業大調查》，無線通訊車用領域應用物聯網是半導體產業未來三大重要發展方向，無線通訊是目前半導體產業最重要的營收動能，包含5G基礎設施、智慧型手機、其它行動裝置等；半導體產業領導者認為，車用領域將成為驅動半導體產業營收的次要項目。而過去物聯網被認為是驅動半導體產業營收的第一項目，然而現在已跌至第三位，次於無線通信與車用領域應用。

圖一、未來一年驅動半導體產業營收的關鍵應用 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）
圖一、未來一年驅動半導體產業營收的關鍵應用 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）

關鍵的半導體產品領域方面，與2021年的調查結果幾乎相同，感測器/MEMS再次被視為成長最快的產品，而微處理器已經超過了模擬/射頻/混合訊號，成為最具成長潛力第二名的產品。隨著物聯網應用、智能手機和可穿戴技術的增加，以及汽車行業的需求推動了人們的興趣，感測器/MEMS依舊是半導體產品成長最快的領域；微處理器則是最終產品的大腦，特別是對於汽車訊息娛樂和駕駛輔助系統。在電信和物聯網應用的推動下，模擬/射頻/混合訊號領域，亦接近最高成長點。

半導體業者正在圍繞著電動汽車、數據中心和物聯網等終端市場進行重組，未來將整合出更多產品和解決方案。雖然汽車行業目前僅佔半導體產業整體營收的10%左右，但許多半導體企業都專注於為汽車行業帶來更完整的解決方案。半導體產業對車用市場的前景看好，但車用領域仍需持續面對供應鏈困境，可能要到2025年整體車用市場才能恢復疫情或晶片短缺之前的規模。即使車用市場面臨短期壓力，KPMG預估，車用半導體市場將會於未來20年成長四倍，達到2000億美元以上的市場規模。

未來一年全球半導體產業併購將更加積極

KPMG科技、媒體與電信產業協同主持會計師鄭安志指出，半導體產業是全球互聯經濟中最重要的部分，支撐著許多產業的應用發展，預計未來幾年全球半導體產業將出現大幅成長與企業併購活動。面對併購熱潮，全球半導體產業的下一步，除了適當的評估併購的風險與報酬外，也需要在企業內部明確的訂定併購指導原則，釐清併購技術/IP、人才、產能的優先順序。鄭安志表示，2022年全球半導體產業布局將圍繞終端市場，並且對其供應鏈進行相關投資。根據調查結果，53%的產業專業人士認為，半導體企業會朝向終端市場發展，在未來12個月，六成企業規劃讓供應鏈更加彈性及多樣化，以因應瞬息萬變的市場需求。

圖二、半導體未來一年營運預測 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）
圖二、半導體未來一年營運預測 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）

勞動力需求高，台灣半導體發展全球關注

根據調查報告顯示，半導體產業高階主管的首要營運策略仍是人才發展與留任，許多受訪者表示擔心科技業巨頭會將人才帶走，也有約19%的受訪者將非傳統晶片開發商視為嚴重的競爭威脅。近幾年來，非半導體產業的公司也開始研發自己的晶片，讓本就人才短缺的半導體產業面臨更大的衝擊。約有88%的受訪半導體企業預期，未來一年全球勞動力數量將大增，因此人才發展與留任策略就非常重要。全球產業專業人士最關心的地緣政治因素依序是，台灣在全球半導體產業供應鏈的重要地位、晶片技術與智慧財產權的國有化，以及關稅與不斷更新的貿易協定等議題。人才短缺的議題不單影響半導體產業，若持續短缺，半導體產業也可能轉向其他科技業爭奪人才。

圖三、未來三年半導體產業關鍵策略 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）
圖三、未來三年半導體產業關鍵策略 （圖片來源： 2022/4/15 KPMG，《2022全球半導體產業大調查》）

在未來三年，人才風險將是半導體公司領導階層的首要大事，吸引和留住人才成為迄今為止半導體產業的最高戰略重點。近八成受訪者表示，人才供應、發展和保留是他們的首要戰略重點。這不僅僅是半導體領域所面臨的問題，而是整個科技行業的公司都在爭奪人才。在這種環境下，半導體公司最好認真考慮提高現有員工的技能和再培訓，並與大學合作，以增加相關技術學位的畢業生人數。


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