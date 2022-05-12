2022年Q1智財申請出爐，發明專利外熱內冷、商標微幅成長

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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智慧財產局公布2022年第1季智慧財產權趨勢，智慧局共計受理3種專利申請合計17,498件，較上年同期增加2%，而商標申請24,450件，比去年同期略增0.3%。發明專利方面，本國人申請件數增加10%，其中台積電申請723件居冠、外國人以高通242件最多。商標方面，以「農業食材」產業為申請最大宗，本國人在「農業食材」件數最多並已連續兩年正成長，外國人則在「技術研究」件數最多且成長顯著；申請人中，統一企業以220件商標申請案拿下本國人之首，外國人則以廣東龍順國際物流76件最多。

外國人發明專利申請成長10%

台灣智慧局受理申請的三種專利案件中，以發明專利12,534件為最大宗，件數較上年同期成長5%，主要來自外國人申請件數增加10%，共計7,837件，而本國人申請件數則略減1%為4,697件。設計專利共受理申請1,636件，其中本國人申請件數777件，略增0.4%，而外國人件數則下降9%至859件（詳見圖一）。

圖一、本外國人三種專利申請（案件）件數與占比 （圖片來源：TIPO）

台灣企業整體發明專利申請3,745件，較上年同期小幅下降2%，主要因為中小企業申請件數（748件）減少所致，而大型企業申請2,997件，則與上年同期申請件數差不多。

智慧局表示，雖然企業整體發明專利申請件數比去年減少，但前十大申請人中仍有六家申請件數為雙位數成長。其中，台積電以723件發明專利申請居冠，並創下2012年開始公布季統計以來的新高，群創及南亞科同樣以98件發明專利申請案，雙雙創下最高申請紀錄。

外國人專利申請以發明專利為主，共計申請7,837件、成長10%。前十大外國申請人中，包括六家日商、三家美商及一家韓商，發明專利申請件數以高通申請242件最多，排名第九的英特爾以914%成長率，大幅超越其他申請人（詳見圖二）。

圖二、2022年Q1發明專利申請前十大法人 （圖片來源：TIPO）

在台灣布局發明專利之國家（地區）中，以日本3,555件最多，前五大申請國家（地區）之件數都比上年同期增加，其中，美國及德國申請積極，分別成長21%和13%。設計專利申請859件中，以日本申請251件最多，但前五大申請國家（地區）中，除了中國大陸成長5%之外，其餘申請量均為負成長（詳見圖三）。

圖三、2022年Q1在台申請三種專利及商標前五大國家（地區） （圖片來源：TIPO）

設計專利方面，前五大申請人中，以宏碁及皇冠金屬各申請18件居於首位，台達電17件及聯府塑膠14件成長快速，以14件設計專利申請案排名第五的巨鎧，則比去年同期衰退26%。外國法人中，法國PSA汽車以38件位居首位，德國車廠BMW有30件設計專利申請，成長率88%最顯著。排名三、四位的瑞士商哈利溫士頓、美商福特環球科技申請量均衰退，上海奇碼數字則持平。

圖四、2022年Q1設計專利申請前五大法人 （圖片來源：TIPO）





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