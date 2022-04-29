產業學院系列報導／培養半導體人才 廣設產業學院不是唯一解方

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

半導體發展受到全球關注，台灣更是扮演舉足輕重的要角。台大、清大、陽明交大、成大、中山大學陸續宣布設立產業學院，並在2022年開始正式招收學生。其實要解決台灣半導體人才缺口，光靠頂尖大學廣設產業學院遠遠不夠，應從大學裡的跨領域人才培育做起，在既有的科系裡增設半導體選修課程，學生畢業後一樣有機會進入半導體產業就業，還能成為更多元化的專業人才。

在傳統系所增設半導體課程

台灣半導體人才缺口很大，中山大學講座教授張鼎張認為，除了設立半導體產業學院，最好的方式是在傳統系所裡增設半導體相關課程，又可以兼顧傳統系所學生，比方說原本是物理、材料系相關專長，多了一些半導體的知識訓練，未來畢業之後若進入半導體領域，一樣可以做得很好。過去張鼎張門下有許多物理系的博士生，畢業之後都進入台積電工作，重點是要有老師願意在其他系所幫忙開設半導體課程。學校可以從大學部開始開設半導體相關課程，讓其他系所的學生也有機會受到半導體訓練，隨著現今大學必修課大幅下降，大學生可以跨領域選修課程，關鍵還是要有適合的師資來開選修課。

「不能把所有學生都變得一模一樣」，張鼎張認為，在傳統理工系所裡加入半導體課程，讓具備半導體相關知識的學生，帶著材料、物理、化學等所學背景進入實驗室，對於研發的幫助很大。少子化讓大學已經很難經營，傳統系所一旦消滅、最優秀學生都不見了，他憂心台灣未來會沒有根。

產業學院師資哪裡來？

今年各大學紛紛設立產業學院招收學生，但其實產業學院新開設的學位學程，跟學校既有的科系差別不大，因此要讓產業學院跟一般系所有所不同，還是要回歸到師資的差異，由業師帶產業的經驗和問題進學校，讓學生學到更多的實務，否則就跟一般系所大同小異了。

為了解決半導體人才培育的師資問題，產業學院最好是能從產業界找老師，除了師資本身對半導體業界熟悉，可以傳授業界的實務內容，對於學生未來進業界非常受用，業師也可以將產業資源帶進學校，對學校來說也是好事。找業師搭配學校師資，除了掌握真正的業界需求，一方面將業界資源帶進學界，也讓學校老師有機會跟業界密切交流，長久下來就會越做越好。透過進入學校任教，產業界也可以熟悉學生的人格特質和能力在那裡，在學校有產學合作經驗的碩博士班學生，通常早在畢業之前就已經被業界預訂了。

雖然從產業界找師資能帶來多贏，重點是資深業界人士工作都很忙，願不願意抽空到學校教課？因此若要推產學合作，需要公司提供政策誘因，讓高階主管願意進學校開課，訓練學生將來為公司所用。

產學合作模式：業界出題、學界解答

產業界若遇到需要學業協助解決的問題，通常會先評估各學校的專長和能力，尋找適合的學校承接研究案，由業界提出需求和研究經費、學界協助解決問題。業界可以提供經費、樣本、晶圓等資源到學校來，而學界要解決的是業界真正遇到的問題，不會產學各做各的；學校學生當然比不過在業界工作十年的工程師，因此也會促使學校教授更加努力教學生，才能解決業界問題。另一方面，大學中不是每個老師都能了解業界需求，更需要引入業師參與，才能知道業界要什麼。

張鼎張本身是中山物理系的講座教授，卻是主攻半導體技術，專長為奈米元件技術、半導體元件物理和薄膜電晶體平面，旗下主持半導體奈米元件、薄膜電晶體平面顯示器實驗室，和台積電、聯電、友達、群創都有超過十年的產學合作。張鼎張一開始跟台積電研發部門有合作案，雙方在合作過程中取得信任後，就開始到台積電授課，和台積電員工交流半導體元件和半導體製程等相關課程。

產學合作必須建立在信任基礎上，學校的研究成果要能夠為產業解決問題，取得業界信任之後，以後合作就容易了，產學合作案才能持續下去，由「業界出題、學界解答」的模式最好，因為是業界切身的問題，產業界會最有興趣，再搭配各校實驗室的強項進行研究項目分配。產學合作能讓業界能解決問題、學生能找到好工作，從學校教授的立場是樂見其成的。

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