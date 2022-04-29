IP小辭典／支援利用專利審查高速公路（TW-SUPA）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

基於國際各專利局間審查結果合作分享的精神，我國智慧財產局 （智慧局，簡稱TIPO） 自2011年9月1日起，陸續與其他國家簽訂專利審查高速公路（PPH）計畫。為提高各國專利局間審查成果互相分享並促進PPH合作之效益，智慧局從2012年3月1日起推動「支援利用專利審查高速公路（TW-Support Using the PPH Agreement）審查作業方案」（簡稱TW-SUPA方案），只要發明專利申請案符合申請條件，智慧局將予以加速審查。

依據TW-SUPA方案，若申請人以台灣發明專利申請案作為第一申請局 （Office of First Filing，簡稱OFF），之後向PPH簽訂國專利局提出外國對應申請案時，申請人即可向智慧局提出TW-SUPA方案申請加速審查。

經智慧局審查後，若有1項以上請求項可准予專利，申請人可據以向PPH簽訂國專利局提出PPH申請，加速外國對應申請案之審查。應注意的是，本方案適用對象限於「 以台灣智慧財產局作為第一申請局之發明專利申請案 」；若以智慧局為第二申請局後，再欲申請以智慧局作為先審查局，雖符合PPH MOTTAINAI要求，但卻非TW-SUPA方案的適用對象。

圖一、TW-SUPA方案申請示意圖 （圖片來源：智慧財產局）

申請要件

僅有發明專利申請人才可提出TW-SUPA申請，只要符合TW-SUPA方案申請要件，發明專利申請人之國籍或身分並無限制。提出TW-SUPA申請的時點，須在台灣發明專利申請案已經通知即將進行實體審查、且尚未發出首次審查意見通知函前，申請人必須在不超過 外國對應申請案之申請日起6個月內 ，向智慧局提出TW-SUPA申請。但不得在提出發明專利申請案實體審查請求的同時提出TW-SUPA申請，避免造成相關程序複雜化，不利案件管控且增加行政成本。

綜上所述，依TW-SUPA方案提出之專利申請案須滿足以下三要件：

（一）台灣發明專利申請案，其係被一外國對應申請案指定作為國際優先權基礎案，該外國須為PPH或PPH MOTTAINAI簽訂國；

（二）提出申請之時點，不得超過外國對應申請案之申請日起6個月；

（三）台灣申請案已經通知即將進行實體審查，且尚未發出首次審查意見通知函。

申請應備文件

申請時應備妥申請書（須載明欲審查之台灣申請案案號，以及外國對應申請案之受理國家、申請案號與申請日）；若是外國對應申請案，須足以證明已在外國提出申請，並取得申請日及案號，且已指定台灣發明專利申請案作為國際優先權基礎案之文件。申請規費為每件新台幣4,000元；申請人在提出TW-SUPA申請後，如經智慧局審查該申請案不符申請要件時，將全額退還申請人TW-SUPA之申請規費。

提出申請後，符合申請要件且文件齊備者，不會收到特別的通知，智慧財產局會將此案件納入TW-SUPA審查程序加速審查，並於 6個月內 發出審查結果通知（包含審查意見通知函、最後通知或審定書），實際審查時間仍視申請案所屬技術領域而定。不符合申請要件或文件不齊備者，智慧局將通知申請人補正；通知後仍未符合者，該申請案將以正常程序進行審查。

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