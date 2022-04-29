USPTO新局長終於上任 三大難題該如何面對？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

美國總統拜登的產業政策主軸為促進競爭，但在其中理應扮演關鍵角色的USPTO局長，卻在懸缺了一年多後，才由資深專利律師Kathi Vidal補實。面對外界對於專利品質良莠不齊、專利舉發程序不確定性太高等批評，她有辦法確實推動改革嗎？

懸缺一年的美國專利商標局（USPTO）局長，終於在4月中補實。出任此一職務的，是資深專利律師Kaith Vidal，也是繼Michelle Lee之後，USPTO再次出現女性主管。與前幾任局長相同的是，Kathi Vidal也具備科技和法律雙專長：先是在奇異（GE）、洛克希德馬丁從事飛機引擎軟體工程師的工作，念完法學學位後則轉入智財權領域，至今累積了近20年的各類型專利訴訟經驗，在出任USPTO局長前，Kathi Vidal就已經是知名律師事務所Winston & Strawn的矽谷分所負責人。

USPTO新局長上任後，資深專利部門主管也即將退休

不過，現在已經有許多難題等著這位新局長處理。第一大難題，就是在過去一年多內代行USPTO局長職務的專利部門主管：Drew Hirshfeld宣布即將退休。同樣有著理工與法律雙背景的Drew Hirshfeld，是個從基層做起的典型資深技術官僚，他自從1994年就加入USPTO擔任專利審查官，之後逐步晉升，並在2015出任專利部門主管一職至今，在USPTO內的累積了近30年的資歷。因此，在前任局長Andrei Iancu卸任後，Drew Hirshfeld自然成為救火隊的不二人選。

對Kathi Vidal來說，現在正需要Drew Hirshfeld這樣的老將協助熟悉業務。如今老將退休在即，意味著Kathi Vidal必須趕快找到適合的繼任人選，否則這段時間內諸多待處理的麻煩事，就只能獨自應付了。

眾多麻煩事當中，最需要立即解決的當屬專利品質逐年低落。Kathi Vidal上任沒幾天，立場向來偏好拜登政府的紐約時報發表了一篇名為「救救美國的專利制度（Save America's Patent System）」的社論，毫不客氣指出USPTO本身，尤其是專利審查制度亟需改革。

以醫藥專利為例。紐約時報指出，在美國聯邦醫療保險（Medicare）支出最多的前12種藥物上，一共累積了超過600項的專利，「其中絕大部分都沒什麼新意，但這些專利都能讓藥商繼續維持產品獨占地位，也讓美國的醫療照護費用持續暴增。」

紐約時報認為，為使專利制度能夠真正落實刺激創新的目的，USPTO必須給予審查人員足夠的時間與資源，以確保每一件獲證的專利都符合法律要求的高標準。「現在即使是最複雜的專利申請案，審查人員平均只有19個小時的時間，更有70%的審查人員表示他們的時間根本不夠用，」紐約時報補充。

USPTO內部另一個單位：專利初審與上訴委員會（PTAB），也是被點名整頓的對象之一。事實上，就在Kathi Vidal上任的前一天，美國聯邦參議院智慧財產委員會中，分屬民主、共和兩黨的正副主席：Patrick Leahy以及Thomas Tilly就曾聯名投書，「歡迎」新任USPTO局長。

參議院即將提出PTAB改革法案

這兩位資深參議員在投書中指出，PTAB原本應該是讓被控專利侵權者有機會挑戰低品質專利有效性、進而督促專利品質提升的地方，但現在PTAB已經成為多方角力、賣弄訴訟技巧的地方。「PTAB的工作不應該只是撤銷專利而已；它應該要公平對待所有人，把專利無效程序的不確定性降到最低，才能建立公信力。」他們也透露，在未來數日內就會推出針對PTAB以及多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）的修法草案。

最後，連歷任局長的背景也被挑出來做文章。紐約時報指出，近幾任USPTO局長都與大企業過從甚密，例如前任局長Iancu在卸任後，就立即回到從前任職的Irell & Manella LLP律師事務所，而再前一任Michelle Lee也是在卸任一年多後，前往亞馬遜雲端服務事業（AWS）任職。因此，紐約時報質疑，如果局長在卸任後就立即轉往企業界，恐怕會引發對於利益衝突，甚至USPTO本身公正性的疑慮。

對於美國專利業界來說，新局長上任後政策應該能有清楚的推動方向，絕對是好事一樁，但是利益衝突、專利品質等問題由來已久，而且又少了能協助的老將，就看Kathi Vidal這位新局長如何面對了。

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