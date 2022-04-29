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創投系列報導／風險投資工作室模式能否協助我國企業再次成長？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Photo by rawpixel.com form PxHere）
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【蘇翰揚╱產業分析師】

風險工作室（Venture Studio，或稱為Startup Studio）在美、歐地區行之有年，強調創投在協助新創時不應單純僅以資金挹注為主。由於當前新創在數量、技術、人才、商業模式等多樣性逐漸提高，試想，如果有個地方能讓新創點子成真並商業化，且能源源不絕孵化出新的新創（而非提供場域讓新創進駐與業師資源，這與加速器／孵化器的模式相當不同），形成一種製造新創的新創工廠，那會是什麼情景？

一種盛行於歐美，但在台灣剛起步的風險工作室

這正是風險工作室的主要任務：透過特定執行流程與速度來產生大量新創，這種較新的觀念或許在台灣還不盛行，但在企業與政府急於創新的情況下，傳統加速器被動的等待新創產生後進駐，而非產生新的新創；因此，企業仍然像大海撈針般到學校、育成中心、及依賴上下游介紹，以尋找好的合作標的。另一方面，部分創投也苦於沒有好的案源，政府急欲打造國際生態圈卻發現新創數量不足，質量也不一定符合需求，好的公司甚至選擇去國外進駐發展。故此，這種新型態的模式未來可能成為創業生態的催化劑（catalyst）。

圖1. 風險工作室的發展歷程 （資料來源：NBT Academy）
圖1. 風險工作室的發展歷程 （資料來源：NBT Academy）

一個風險工作室需要具備什麼條件？主要是多元化的執行團隊與營運設備的提供。試想如果有一個具備人工智慧檢測的團隊，包含一位教授與數個博士後研究生想要創業，風險工作室團隊可能同時需要資料科學家、軟體工程師、硬體技術人員、敏捷教練、商業開發人員、應用場域調查人員、駐點企業家（Entrepreneur in Residence），用一種共創（co-work/co-creation）的方式進行，可將風險工作室團隊視為共同創辦者，兩邊團隊緊密合作，讓新創企業快速成型，爾後再替公司尋找承接人員（透過協助招募）；而風險工作室團隊則趕快執行下個新創成立專案。

這樣的效益是新創團隊可以快速建立營運流程，並隨時透過專家調整營運方向，工作團隊比較像是夥伴，而非業師顧問。那風險工作室會執行投資嗎？會的，透過前期投資與參與新創成長，並且在新創最終出場（IPO或被併購）時獲取相關收益。想當然爾，在投入大量資源與團隊的情況下，風險工作室的股權取得份額也比加速器甚至創投還多，取得30%-50%股權的風險工作室不在少數，在這樣的情況下，這部分也是台灣新創接受度仍不高的原因之一。

圖2. 風險工作室商業模式概覽 （資料來源：NBT Academy）
圖2. 風險工作室商業模式概覽 （資料來源：NBT Academy）

兩大風險工作室類別：獨立營運型與企業營運型

最常見的風險工作室為獨立營運與企業營運型兩種。獨立營運型的工作室提供新創所有資源，例如技術協助團隊、策略規劃、投資資金。獨立營運工作室多半已從外部籌得資金並具備數名有限合夥人（General Partner，GP），最著名的例子為來自歐洲的Expa與Rocket Internet。另種模式為企業營運型（又稱為企業風投工作室），與獨立營運模式相比，企業風投工作室經常與大型企業的企業創投部門 （Corporate Venture Capital，CVC）合作，提供人才、資本和策略方向，企業創投部門通常會為企業風險投資工作室提供初始資金和合作策略方向，而工作室則提供人才、流程輔導和專業知識來「生產」新創公司。

圖3. 常見的風險投資工作室營運流程 （資料來源：CPVS Group）
圖3. 常見的風險投資工作室營運流程 （資料來源：CPVS Group）

為何大型企業要採用這種合作方式呢？眾所周知，企業要進行創新分為內部創新與外部創新，而外部創新常見的為設立投資單位，無論是直接投資、企業創投、私募股權、組合基金（Fund of Funds，FoF）、成立企業加速器等都是創新手段。大型企業也嘗試為新業務建立內部加速器。這些加速器在原企業競爭優勢的延伸與技術開發上多具備成效，但正如創新者的困境所預測的那樣，經常在商轉時遇到困難，且過度創新的業務可能受到原有業務影響，導致預算刪減甚至專案停擺的窘境。企業風投成為企業與新創合作的一種互補形式，新創可透過與企業合作取得資金與龐大驗證場域，並透過企業在市場、產業、技術的敏銳度的協助下，少走一些冤枉路，而適當的投資比例可減少創業者資金成本。知名的企業風投工作室包含花旗集團（Citi）的 D10X 或Alphabet的X與Moonshot Factory。

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