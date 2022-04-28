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學生在社群網站上設立惡搞帳號侵害大學商標？2022年Arizona Board of Regents v. Doe案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年，一位匿名大學生在Instagram創建了一個與亞利桑那州立大學名稱接近的帳號，並張貼「舉辦新冠肺炎派對」系列貼文。亞利桑那州立大學要求Instagram下架該帳號卻被拒絕後，提出正式訴訟，控告該帳號與社群網站侵害商標法，構成混淆誤認。2021年8月法院判決，一般人不會誤以為該帳號貼文乃真正的官方貼文，不構成混淆誤認。

亞利桑那州立大學的商標、顏色外觀與Instagram帳號

本案原告是亞利桑那州立大學（Arizona State University），以下簡稱ASU。其從1958年起，就使用「ASU」和「Arizona State University」這兩個商標。 此外，ASU也擁有未註冊的顏色外觀（colors trade dress），其從1898年起，在使用其商標和各種宣傳文字時，慣常使用栗色底、金色字的顏色組合。

匿名學生的惡搞帳號和貼文

2020年7月19日，一位不知名大學生，在Instgram上建立了一個名為「asu_covid.parties」的帳號。在帳號名下方，標示地點為「亞利桑那州立大學」，全名為「ASU Coronavirus Parties」（亞利桑那州立大學新冠肺炎派對），職稱為「活動規劃者」。

7月19日，該帳號也貼出第一篇貼文，為一張圖片，內容如下：

（圖片來源：Arizona Board of Regents v. Doe, 555 F.Supp.3d 805 (D. Arizona, August 17, 2021).）
（圖片來源：Arizona Board of Regents v. Doe, 555 F.Supp.3d 805 (D. Arizona, August 17, 2021).）

除了「ASU」商標外，寫著：「不再維持社交距離，不再戴口罩。去派對的時間到了！」這張貼文除了使用亞利桑那州立大學的商標ASU之外，並且使用該大學慣常使用的栗色底、金色字的顏色外觀。

後來的貼文，就沒有再使用栗色底、金色字的顏色，也只有一則使用了亞利桑那州立大學的商標ASU。

此外，後來的貼文，看起來有點天馬行空。第3則貼文中提到：「我剛剛和白俄羅斯共和國領事館的副領事談過了。領事遲到，我只好親自與副領事交談。....我們要感謝他們讓我們在領事館舉辦派對，這樣派對就不會被警察關閉。聚會將在學期的第一個星期六舉行。」後來的貼文說，領事館為了安全理由，要求大家參加派對時不可戴口罩。另一則貼文指出，派對在外國領事館內舉辦，有外交豁免權，不會因為派對違反美國防疫措施而受到處罰。

讓校友產生誤會

2020年7月24日，有一位Twitter帳號的使用者，貼了一則貼文，寫：「ASU要舉辦一場新冠肺炎派對，並宣稱新冠肺炎是一場騙局？」宣稱自己是ASU校友，對此活動表達抗議，將要把所有校友貼紙寄回給ASU，因為不認同此無知行為。

ASU向Instagram要求下架該帳號和貼文

2020年8月12日，ASU注意到這個惡搞帳號，決定通知Instagram，認為「asu_covid.parties」帳號構成商標侵權，要求下架該帳號及其貼文。

8月14日，Instagram回覆，認為這個被檢舉的帳戶，看起來只是使用ASU的商標，作為指示性使用，用來指示或評論ASU的產品或服務，因此不會對該帳號採取任何行動。

亞利桑那州立大學提出商標侵權訴訟

2020年8月20日，亞利桑納大學之校務委員會（Arizona Board of Regents，簡稱ABOR），正式向亞利桑那州聯邦地區法院，提起訴訟，控告這位匿名同學（在判決中代號為Doe），以及Instagram的母公司（當時的Facebook公司），構成商標侵權。

起訴後，Facebook公司立刻決定移除「asu_covid.parties」這個帳號，並且承諾會禁止該帳號持有人建立新的帳號。因而，原告將Facebook公司從被告名單中刪除。

主張構成商標之混淆誤認

原告所提出的第一項主張是，被告構成註冊商標之侵權。其引用的是聯邦商標法第1114條。原告認為，Doe在使用「asu_covid.parties」帳號並貼文時，未經授權使用了ASU的商標，讓他人產生混淆誤認之虞，誤以為ASU與該活動有關連，或ASU支持或贊助該活動。

第二項主張是，被告Doe的行為，也會違反聯邦商標法第1125條，亦即不實標示來源和不實廣告。原告認為，被告在以「asu_covid.parties」帳號貼文和留言時，未經授權使用ASU商標、學校顏色外觀和其他對事實為虛假或誤導性的描述和/或陳述。而這這麼做會讓外人產生混淆、錯誤、欺騙之虞，誤以為「asu_covid.parties」 帳號與ASU有關連，或誤以為ASU是此新冠肺炎派對的來源，或者贊助或認可該活動等。

匿名學生Doe缺席判決

8月24日，某人宣稱自己就是匿名學生Doe，提出答辯狀。但答辯狀亂寫一通，法院命其在9月4日前重新提出答辯狀。但該人沒有再提出答辯狀。因而，原告ABOR請求法院做出缺席判決（一造辯論判決）。

2021年8月，亞利桑那州地區法院法官做出判決，認為理性審慎的消費者，不太可能會把這個帳號與ASU兩者搞混，故沒有混淆誤認之虞。故判決駁回ASU之請求。


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