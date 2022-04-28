學生在社群網站上設立惡搞帳號侵害大學商標？2022年Arizona Board of Regents v. Doe案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2020年，一位匿名大學生在Instagram創建了一個與亞利桑那州立大學名稱接近的帳號，並張貼「舉辦新冠肺炎派對」系列貼文。亞利桑那州立大學要求Instagram下架該帳號卻被拒絕後，提出正式訴訟，控告該帳號與社群網站侵害商標法，構成混淆誤認。2021年8月法院判決，一般人不會誤以為該帳號貼文乃真正的官方貼文，不構成混淆誤認。

亞利桑那州立大學的商標、顏色外觀與Instagram帳號

本案原告是亞利桑那州立大學（Arizona State University），以下簡稱ASU。其從1958年起，就使用「ASU」和「Arizona State University」這兩個商標。 此外，ASU也擁有未註冊的顏色外觀（colors trade dress），其從1898年起，在使用其商標和各種宣傳文字時，慣常使用栗色底、金色字的顏色組合。

匿名學生的惡搞帳號和貼文

2020年7月19日，一位不知名大學生，在Instgram上建立了一個名為「asu_covid.parties」的帳號。在帳號名下方，標示地點為「亞利桑那州立大學」，全名為「ASU Coronavirus Parties」（亞利桑那州立大學新冠肺炎派對），職稱為「活動規劃者」。

7月19日，該帳號也貼出第一篇貼文，為一張圖片，內容如下：

（圖片來源：Arizona Board of Regents v. Doe, 555 F.Supp.3d 805 (D. Arizona, August 17, 2021).）

除了「ASU」商標外，寫著：「不再維持社交距離，不再戴口罩。去派對的時間到了！」這張貼文除了使用亞利桑那州立大學的商標ASU之外，並且使用該大學慣常使用的栗色底、金色字的顏色外觀。

後來的貼文，就沒有再使用栗色底、金色字的顏色，也只有一則使用了亞利桑那州立大學的商標ASU。

此外，後來的貼文，看起來有點天馬行空。第3則貼文中提到：「我剛剛和白俄羅斯共和國領事館的副領事談過了。領事遲到，我只好親自與副領事交談。....我們要感謝他們讓我們在領事館舉辦派對，這樣派對就不會被警察關閉。聚會將在學期的第一個星期六舉行。」後來的貼文說，領事館為了安全理由，要求大家參加派對時不可戴口罩。另一則貼文指出，派對在外國領事館內舉辦，有外交豁免權，不會因為派對違反美國防疫措施而受到處罰。

讓校友產生誤會

2020年7月24日，有一位Twitter帳號的使用者，貼了一則貼文，寫：「ASU要舉辦一場新冠肺炎派對，並宣稱新冠肺炎是一場騙局？」宣稱自己是ASU校友，對此活動表達抗議，將要把所有校友貼紙寄回給ASU，因為不認同此無知行為。

ASU向Instagram要求下架該帳號和貼文

2020年8月12日，ASU注意到這個惡搞帳號，決定通知Instagram，認為「asu_covid.parties」帳號構成商標侵權，要求下架該帳號及其貼文。

8月14日，Instagram回覆，認為這個被檢舉的帳戶，看起來只是使用ASU的商標，作為指示性使用，用來指示或評論ASU的產品或服務，因此不會對該帳號採取任何行動。

亞利桑那州立大學提出商標侵權訴訟

2020年8月20日，亞利桑納大學之校務委員會（Arizona Board of Regents，簡稱ABOR），正式向亞利桑那州聯邦地區法院，提起訴訟，控告這位匿名同學（在判決中代號為Doe），以及Instagram的母公司（當時的Facebook公司），構成商標侵權。

起訴後，Facebook公司立刻決定移除「asu_covid.parties」這個帳號，並且承諾會禁止該帳號持有人建立新的帳號。因而，原告將Facebook公司從被告名單中刪除。

主張構成商標之混淆誤認

原告所提出的第一項主張是，被告構成註冊商標之侵權。其引用的是聯邦商標法第1114條。原告認為，Doe在使用「asu_covid.parties」帳號並貼文時，未經授權使用了ASU的商標，讓他人產生混淆誤認之虞，誤以為ASU與該活動有關連，或ASU支持或贊助該活動。

第二項主張是，被告Doe的行為，也會違反聯邦商標法第1125條，亦即不實標示來源和不實廣告。原告認為，被告在以「asu_covid.parties」帳號貼文和留言時，未經授權使用ASU商標、學校顏色外觀和其他對事實為虛假或誤導性的描述和/或陳述。而這這麼做會讓外人產生混淆、錯誤、欺騙之虞，誤以為「asu_covid.parties」 帳號與ASU有關連，或誤以為ASU是此新冠肺炎派對的來源，或者贊助或認可該活動等。

匿名學生Doe缺席判決

8月24日，某人宣稱自己就是匿名學生Doe，提出答辯狀。但答辯狀亂寫一通，法院命其在9月4日前重新提出答辯狀。但該人沒有再提出答辯狀。因而，原告ABOR請求法院做出缺席判決（一造辯論判決）。

2021年8月，亞利桑那州地區法院法官做出判決，認為理性審慎的消費者，不太可能會把這個帳號與ASU兩者搞混，故沒有混淆誤認之虞。故判決駁回ASU之請求。





【詳細內容請見《北美智權報》307期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】