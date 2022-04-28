在走秀模特兒控告Vogue雜誌的背後：Champion v Moda Operandi

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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為奢侈品牌走秀可說是每位模特兒的終極目標，但這些伸展台上的嬌點為何反過頭來控告權威時尚雜誌Vogue？如此令人費解的故事便發生在2020年美國紐約。

本案原告為43位專業模特兒，其中17位現居紐約，其餘則散居美國境內外各地。被告為出版Vogue雜誌及經營Vogue.com網站的Conde Nast Corporation子公司——Advance Publications, Inc.與Advance Magazine Publishers, Inc.——以及銷售高價時尚服飾的網路商店Moda Operandi, Inc.，其主要於紐約經營業務，並在Vogue及其網站上廣告。

原告主張，Vogue網站上展示的走秀照片所附之Moda網站超連結係已違反蘭哈姆法（Lanham Act）第43(a)條，以及紐約民權法（Civil Rights Law）第50條及第51條。涉及爭議的超連結包括兩類：

一是在各設計師時裝秀系列的封面頁上，所展示的精選照片下方附有以極小字體註明「Buy on Moda Operandi」的超連結，點選後將導向Moda網站（如下圖所示）。

另一是，當造訪者點選設計師時裝秀照片上的「View Slideshow」（如上圖），在隨後展示的走秀照片上附有以紅色方塊註明「Shop This Look」的超連結，點選後同樣導向Moda網站（如下圖所示）。

這兩類超連結都位於Vogue網站，造訪者也能透過這兩個途徑連至Moda網站購買模特兒所穿著的時尚服飾。紐約南區地方法院進一步闡述本案爭執在於：

其一，原告指控前述超連結的使用方式可能導致消費者誤認其與Moda有所關聯，且其推薦或鼓勵消費者透過Moda（而非其他零售商）購入照片所展示的時尚服飾。此舉涉及「不實薦證」（false endorsement）。

其二，原告指控在未經其事先書面同意之情況下，將其姓名及肖像（likeness）用於交易或廣告目的。

法院駁回Conde Nast違反蘭哈姆法之主張

受限於第一修正案

蘭哈姆法第43(a)條之適用必須受到第一修正案（First Amendment）限制，主要取決於其用途為商業言論、抑或表達性作品（expressive work）。為了平衡「第一修正案維護表達自由」與「商標法避免消費者混淆誤認」兩者利益，聯邦第二巡迴上訴法院提出Rogers測試，亦即：只要商標或其他識別性資料之使用係：1. 與作品具 藝術上關聯性 （artistically relevant）；且 2. 對作品內容來源 無明顯誤導 （explicitly misleading），該條規定便不得適用於表達性作品。

之後，第二巡迴上訴法院又將適用範圍擴大至「未經授權使用他人商標係為進行資訊交流而非作為來源指示」之情況，尤其是在評論、新聞報導或批評意見等場合。

時裝秀選輯屬於表達性作品

法院指出，儘管Vogue時裝秀選輯（Runway Editorial）中的各設計師封面頁上附有超連結「Buy on Moda Operandi」，以及時裝秀照片上附有超連結「Shop This Look」，但仍不得以此僅占極小版面之商業銷售用途為由，否定該時裝秀選輯作為各季時裝秀系列報導及評論之性質，而認定其不屬於表達性作品。最高法院即曾明白表示，判斷是否屬於表達性作品時，應以「常識」（common sense）為之。 時裝秀選輯具藝術關聯性

藝術關聯性旨在確保被告係以藝術相關之方式（即非商業性）使用商標，而非企圖利用該商標之知名度與商譽，因而其要件門檻被刻意壓低，只要不是與基礎作品毫無藝術關聯性即可。極其明顯，Vogue以時裝秀照片集結而成的報導選輯，自然落入Rogers測試的安全範圍內；實際上也很難想像，若是缺少模特兒展示服飾的照片（必然包括其髮型與妝容），讀者恐怕難以理解Vogue針對各設計師時裝創作的描述與評論，而這些正是具新聞報導價值的內容。 時裝秀選輯並無明顯誤導儘管明顯誤導之認定標準與混淆誤認之虞的判斷因素雷同，但由於前者必須讓公眾誤以為涉訟作品係由原告製作或經其授權，因此，唯有佐證事實達到「極具說服力」（particularly compelling）之程度，方能凌駕第一修正案保障的公益。顯然，前述兩類超連結之使用方式已清楚表明：1. 原告在公開時裝秀中穿著設計師指派的特定服飾；且 2. 造訪者可點擊超連結前往其他網站購買該特定服飾——眾所皆知，Vogue只賣雜誌、不賣衣服——這當中並無任何不實陳述，而僅憑原告照片與Moda超連結之間在版面上的緊密編排，也無法在原告與Moda之間建立明確關聯性。





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