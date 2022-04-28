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在走秀模特兒控告Vogue雜誌的背後：Champion v Moda Operandi

聯合新聞網 / 北美智權報

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

為奢侈品牌走秀可說是每位模特兒的終極目標，但這些伸展台上的嬌點為何反過頭來控告權威時尚雜誌Vogue？如此令人費解的故事便發生在2020年美國紐約。

本案原告為43位專業模特兒，其中17位現居紐約，其餘則散居美國境內外各地。被告為出版Vogue雜誌及經營Vogue.com網站的Conde Nast Corporation子公司——Advance Publications, Inc.與Advance Magazine Publishers, Inc.——以及銷售高價時尚服飾的網路商店Moda Operandi, Inc.，其主要於紐約經營業務，並在Vogue及其網站上廣告。

原告主張，Vogue網站上展示的走秀照片所附之Moda網站超連結係已違反蘭哈姆法（Lanham Act）第43(a)條，以及紐約民權法（Civil Rights Law）第50條及第51條。涉及爭議的超連結包括兩類：

一是在各設計師時裝秀系列的封面頁上，所展示的精選照片下方附有以極小字體註明「Buy on Moda Operandi」的超連結，點選後將導向Moda網站（如下圖所示）。

另一是，當造訪者點選設計師時裝秀照片上的「View Slideshow」（如上圖），在隨後展示的走秀照片上附有以紅色方塊註明「Shop This Look」的超連結，點選後同樣導向Moda網站（如下圖所示）。

這兩類超連結都位於Vogue網站，造訪者也能透過這兩個途徑連至Moda網站購買模特兒所穿著的時尚服飾。紐約南區地方法院進一步闡述本案爭執在於：

其一，原告指控前述超連結的使用方式可能導致消費者誤認其與Moda有所關聯，且其推薦或鼓勵消費者透過Moda（而非其他零售商）購入照片所展示的時尚服飾。此舉涉及「不實薦證」（false endorsement）。

其二，原告指控在未經其事先書面同意之情況下，將其姓名及肖像（likeness）用於交易或廣告目的。

法院駁回Conde Nast違反蘭哈姆法之主張

受限於第一修正案

蘭哈姆法第43(a)條之適用必須受到第一修正案（First Amendment）限制，主要取決於其用途為商業言論、抑或表達性作品（expressive work）。為了平衡「第一修正案維護表達自由」與「商標法避免消費者混淆誤認」兩者利益，聯邦第二巡迴上訴法院提出Rogers測試，亦即：只要商標或其他識別性資料之使用係：1. 與作品具藝術上關聯性（artistically relevant）；且 2. 對作品內容來源無明顯誤導（explicitly misleading），該條規定便不得適用於表達性作品。

之後，第二巡迴上訴法院又將適用範圍擴大至「未經授權使用他人商標係為進行資訊交流而非作為來源指示」之情況，尤其是在評論、新聞報導或批評意見等場合。

  1. 時裝秀選輯屬於表達性作品
    法院指出，儘管Vogue時裝秀選輯（Runway Editorial）中的各設計師封面頁上附有超連結「Buy on Moda Operandi」，以及時裝秀照片上附有超連結「Shop This Look」，但仍不得以此僅占極小版面之商業銷售用途為由，否定該時裝秀選輯作為各季時裝秀系列報導及評論之性質，而認定其不屬於表達性作品。最高法院即曾明白表示，判斷是否屬於表達性作品時，應以「常識」（common sense）為之。

  2. 時裝秀選輯具藝術關聯性
    藝術關聯性旨在確保被告係以藝術相關之方式（即非商業性）使用商標，而非企圖利用該商標之知名度與商譽，因而其要件門檻被刻意壓低，只要不是與基礎作品毫無藝術關聯性即可。極其明顯，Vogue以時裝秀照片集結而成的報導選輯，自然落入Rogers測試的安全範圍內；實際上也很難想像，若是缺少模特兒展示服飾的照片（必然包括其髮型與妝容），讀者恐怕難以理解Vogue針對各設計師時裝創作的描述與評論，而這些正是具新聞報導價值的內容。

  3. 時裝秀選輯並無明顯誤導
    儘管明顯誤導之認定標準與混淆誤認之虞的判斷因素雷同，但由於前者必須讓公眾誤以為涉訟作品係由原告製作或經其授權，因此，唯有佐證事實達到「極具說服力」（particularly compelling）之程度，方能凌駕第一修正案保障的公益。顯然，前述兩類超連結之使用方式已清楚表明：1. 原告在公開時裝秀中穿著設計師指派的特定服飾；且 2. 造訪者可點擊超連結前往其他網站購買該特定服飾——眾所皆知，Vogue只賣雜誌、不賣衣服——這當中並無任何不實陳述，而僅憑原告照片與Moda超連結之間在版面上的緊密編排，也無法在原告與Moda之間建立明確關聯性。


【詳細內容請見《北美智權報》307期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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