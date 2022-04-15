WIPO發布「COVID-19相關疫苗與藥物」專利全景報告

【李秉燊／北美智權報 專欄作家】

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2022年3月，世界智慧財產權組織以「COVID-19疫苗與治療藥物」為主軸，發布最新《專利全景報告》。本文統整該篇報告中包含「申請數量與快速審查」、「技術分類分析」、「申請地的選擇」和「產學或新興結盟趨勢」等重點，並擷取其中不可錯過的圖表予以翻譯，希冀拋磚引玉讓讀者快速攫取摘要後，使有興趣的專利從業人員或生技產業先進進一步閱讀報告全文。

歷經已經肆虐兩年多的疫情，全球各界無不寄望科學家或新創企業盡早研發出得以扭轉甚至戰勝疫情的疫苗和藥物。此時，專利不僅是驅動創新的薪火，專利申請和布局的足跡更是鑑往知來、洞察發展脈絡的利器。

2022年3月，世界智慧財產權組織（WIPO）發布最新《專利全景報告》（Patent Landscape Report，下稱「報告」），以「COVID-19疫苗與治療藥物」為主軸，以數據為要角，輔以圖形視覺化全球針對COVID-19疫苗與藥物領域專利之申請活動的早期觀察，據以解析相關防疫技術發展和創新趨勢，並將結果和候選疫苗和治療藥物的臨床試驗等真實世界的數據相互連結，期待協助民間企業、國家層級，甚至是國與國之間組織（例如WIPO、WHO、WTO）進行決策管理，以創新科技終結疫情。

本文統整本篇報告中包含「申請數量與快速審查」、「技術分類分析」、「申請地的選擇」和「技術分類分析」等重點，並擷取部分圖表予以翻譯，讓利讀者快速瞭解內容後，進一步閱讀原文。

申請數量與快速審查

報告指出，自疫情開始後的21個月中（2020年1月至2021年9月），全球49個專利主管機關收到5,293件COVID-19相關專利申請，包括1,465件與治療藥物和417件與疫苗技術研發相關的申請。超過1/3與COVID-19相關的專利技術與疫苗或治療藥物有關。與COVID-19治療藥物相關的專利是與疫苗相關者橫跨專利主管機關數目的3倍，也就是向較多區域提出申請；數目則是在大約2倍左右，可參考報告中表1。

此數據遠遠高於1941年至2012年，全球針對流感疫苗相關技術約500件的專利申請，和2000年SARS疫情爆發後，約1,000件專利申請但沒有任何候選疫苗出現的窘境。這當然也須歸功於，經過疫情洗鍊，包含台灣在內，全球主要的專利主管機關都對COVID-19相關專利的申請開闢優先或快速審查途徑，對審查流程進行不同程度的加快，體現了全球智慧財產權體系應對疫情挑戰的努力。美國在審查COVID-19相關專利的期程較一般化學/生物領域減少70%的時間；其他，如中國、日本、俄國則減少大約50%的時間，可參考報告中表2b。

技術分類分析

疫苗部分：報告指出，為抗擊本次疫情，研究人員從多元的疫苗平台著手，從傳統到新興，希望能夠分頭迎擊COVID-19。傳統類型包含活性減毒（live attenuated）、不活化（inactivated）、類病毒顆粒（virus-like particles）和次單位蛋白（protein subunit）；新興類型則涵蓋病毒載體（viral vector）、DNA、RNA（主要為mRNA）等平台。雖然本次疫情中，mRNA疫苗初試啼聲就大放異彩，但各國研究人員依舊在更平台技術持續耕耘，從數據可以看出，較屬傳統技術的次單位蛋白疫苗占有COVID-19疫苗相關技術的46%，為所有類型中之大宗；新興疫苗中的病毒載體和RNA疫苗則分別占有23%和12%。近半的疫苗專利為次單位蛋白（protein subunit）疫苗，一種屬於傳統類型的疫苗；病毒載體（Viral-vector）疫苗，一種屬於新興類型的疫苗的申請量則僅次於後。圖5中所謂「其他」的歸類包含奈米粒子佐劑（nanoparticles adjuvants）等，且一份專利申請案可能因不同專利請求項的技術特徵，被規類於一個以上的技術領域分類，可參考報告中圖5。

報告亦將前述專利數據和正在進行臨床試驗的候選疫苗數據相互連結，其發現在研究期間（2020年1月至2021年9月）全球所有正在進行臨床試驗的疫苗品項，次單位蛋白疫苗仍占最大宗，有34%；但使用RNA技術平台的疫苗則亦達20%，比對其專利數量僅占12%卻可以衍生出較多的疫苗品項，可以推斷新興疫苗類型正在臨床試驗上加速推進當中。

治療藥物部分：報告首先從正在進行臨床試驗的候選治療藥物數據指出，近80%的候選藥物是將之前已被核准作為某一特定臨床用途之藥物，因為治療機制相近，探索其對COVID-19的療效，也就是採取老藥新用（drug repurposing）策略。亦有著力於如阻斷病毒複製的創新小分子藥物，或減緩發炎以防範細胞激素風暴（cytokine storm），並讓免疫力發揮正常效益的生物藥，包含抗體藥物（antibody）、胜肽/蛋白（peptides/protein）和細胞治療（cell therapy）等。從專利數據來看，小分子藥物和生物藥的專利比例分別為54 %和36%，仍以小分子申請的專利較高；但在臨床候選藥物上，兩者比率則相去不遠。在數據兩相比後可知，生物藥較追求嶄新的合成藥物，小分子藥物則著重於老藥新用，此和前述的分析結果不謀而合。

從專利探勘的結果，報告亦發現已有研究團隊著手將創新療法應用於COVID-19的治療，包含試圖以CRISPR-Cas基因編輯技術瞄準病毒基因，使其喪失感染人類細胞的能力，或開發核酸（nucleic-acid based）等級的藥物例如反義寡核甘酸（antisense oligonucleotide, ASO）、小片段干擾RNA（small interfering RNA，siRNA）、核酸適體（aptamers）等，嘗試把產生致病蛋白質的mRNA分解或修正，或是降低致病RNA對細胞代謝造成的毒害。其中，過半（54%）COVID-19治療藥物的專利與小分子藥物相關，而生物藥中最大的次分類為抗體藥物，占整體申請案的15%。圖中所謂「其他生物藥」的歸類，包含胞外泌體（exosome）、细胞激素（cytokine）和其他一般生物藥；「其他」的歸類包含奈米粒子（nanoparticles）、界面活性劑（surfactant）、聚合物（polymer）等。一份專利申請案可能因不同專利請求項的技術特徵被規類於一個以上的技術領域分類，相關專利數據可參考報告中圖12。





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