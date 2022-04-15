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EPO公布2021年歐洲專利統計 中國申請成長逾兩成、華為申請量奪冠

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：EPO）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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受到全球疫情影響，歐洲專利申請在2020年小幅衰退後，2021年回到疫情前水準，歐洲專利局的申請量成長4.5%，主要申請國家為美國、德國、日本、中國和法國，其中又以中國24%的專利申請成長最大，華為更是時隔一年重新拿下歐洲專利申請之冠。

2021年中國專利申請數再創新高

根據歐洲專利局（EPO）發佈的最新統計資料，歐洲專利局2021年共收到188,600項專利申請，比去年成長4.5%。前五大專利申請國是美國、德國、日本、中國和法國，2021年歐洲專利申請數量的成長主要來自中國和美國專利申請數量的推動。

去年歐洲專利局收到來自中國的16,665項專利申請，再次創下中國在EPO專利申請數量新高，比2020年成長24%，在30個主要專利申請國家中增幅最高。過去十年間，來自中國的歐洲專利申請數量成長了四倍，中國專利申請數量呈現出極具活力的發展趨勢。

圖一、近五年EPO專利申請趨勢 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）
圖一、近五年EPO專利申請趨勢 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）

進一步看企業申請排名，華為位居2021年歐洲專利局專利申請榜首，共計申請3,544件專利，領先韓國三星的3,439件和LG的2,422件。愛立信和西門子分別上升至第四和第五，前十名企業有四家來自歐洲、兩家來自韓國、兩家來自美國、一家來自中國和日本。2020年歐洲專利局的申請之冠是三星（3276件），202年已被華為取而代之，其他進入歐洲專利申請前50大的中國企業，還有OPPO、中興、百度、小米和騰訊等等。

圖二、2021年EPO前十大專利申請企業 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）
圖二、2021年EPO前十大專利申請企業 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）

美國強佔歐洲專利申請量四分之一

進一步按國家來看，2021年美國申請專利數占比最高（25%）；德國（14%）、日本（11%）、中國（9%）、法國（6%）、韓國（5%）等分列其後。EPO的專利申請高度集中在少數幾個國家，前五大申請國即占歐洲專利申請的64%，排名前20的國家占95%。

圖三、2021年EPO專利申請國別 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）
圖三、2021年EPO專利申請國別 （圖片來源：歐洲專利局，2022/2/1）

去年來自38個歐洲專利組織國家的專利申請增加2.8%，但來自歐洲的申請占比相對下降，從2013年的50%下降到2021年的44%，更多歐洲以外的企業，尤其是亞洲企業，尋求在歐洲市場保護他們的發明。

在歐洲申請趨勢方面，歐洲申請量最多的國家德國（+0.3%）和法國（-0.7%），基本上專利申請量維持穩定，而英國的申請量則小幅下滑1.2%。大多數歐洲國家專利申請在2021年恢復成長，像是瑞典 （+12.0%）、芬蘭（+11.2%）、丹麥（+9.2%）、西班牙（+8.9%）、義大利（+6.5%）、瑞士（+3.9%）、比利時（+3.3%）和荷蘭（+3.1%）。專利量較小的國家（申請量低於 1000件）也有顯著成長，例如土耳其（+21%）、葡萄牙（+13.9%）和波蘭（+12.8%）。


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