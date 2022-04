《IP小辭典》海牙協定

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

從1925年於荷蘭第三大的城市海牙締結後,《海牙協定》已經有近百年歷史,其間歷經多次文本修訂,目前使用的是《1960年海牙文本》(Hague Act)年與《1999年日內瓦文本》(Geneva Act)。海牙協定行之有年,已是專利業界耳熟能詳的協定,但全球設計專利申請案數量排名第一的中國大陸(占全球設計專利申請案比重55%)於2022年2月5日正式加入工業設計國際註冊海牙協定,成為《1999年日內瓦文本》的成員國,並預計於今年5月5日生效,料必對海牙協定下的工業設計國際註冊現況產生一定程度的影響。智慧局(TIPO)指出,儘管台灣並非海牙協定成員國,但與中國大陸不論是在地緣關係或是產業合作皆十分密切;為此,TIPO特就海牙協定之國際工業設計制度概況、以及中國大陸因應加入海牙協定的制度改變製作《中國大陸加入海牙協定之相關探討》報告,供業界參考。

《海牙協定》實施現況

工業設計國際註冊海牙協定 (Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs,下稱海牙協定) 是設計專利國際申請的方式,如同發明專利在世界智慧財產權組織(WIPO)體制下的專利合作條約 (PCT)。在ID5局 (EUIPO、KIPO、JPO、USPTO、CNIPA) 的加入狀況上,歐盟EUIPO早在2007年9月24日就已簽屬海牙協定,而韓國KIPO在2014年3月31日加入海牙協定後,日本JPO與美國USPTO也相繼在隔年 (2015年2月13日) 加入,中國大陸CNIPA則是在2022年2月5日簽訂,並預計在2022年5月5日生效。截至截稿日為止,加入海牙協定的成員國共計77個,而中國大陸的加入使海牙協定覆蓋的國家總數達到94個。

根據WIPO所公佈的2020年世界智慧財產指標報告(WIPI),中國大陸知識產權局在2020年受理的工業設計申請量占全球申請量一半以上(共770,362個設計,達全球的55%)。另一方面,海牙國際註冊設計於2021年的申請量為22,480個註冊設計,比2020年增加了20.8%。五年平均下來,每年約有20,495個註冊設計。

圖1. 近5年國際申請設計數量統計 (資料來源: 《中國大陸加入海牙協定之相關探討》,經濟部智慧財產局,2022年 3 月 22 日)

如圖2所示,若以國別來分,德國申請人是海牙協定的最大使用者,於2021年有4,469個註冊設計透過海牙協定申請國際註冊,其次是美國 (2610個註冊設計) 與義大利 (2051個註冊設計) 的申請人。2021年海牙協定的申請案中,前10名國家約占申請總量的78.1%。

圖2. 海牙國際註冊設計申請數量排名前十之申請人國家 (資料來源: 《中國大陸加入海牙協定之相關探討》,經濟部智慧財產局,2022年 3 月 22 日)

如以申請人為單位,則韓國三星電子是2021年海牙協定的申請人中,申請數量最多的企業,其次是荷蘭的飛利浦公司與美國的寶僑公司 (參考表1)。

表1. 2021年國際申請案之申請人排名 (資料來源: 《中國大陸加入海牙協定之相關探討》,經濟部智慧財產局,2022年 3 月 22 日)

透過海牙協定指定的成員國中,以歐盟最多,其次為瑞士與英國。

圖3 前十大指定成員國(2020年) (資料來源: 《中國大陸加入海牙協定之相關探討》,經濟部智慧財產局,2022年 3 月 22 日)

《海牙協定》簡介

透過海牙協定的國際註冊制度來申請各國的設計專利,是一個比較簡單且經濟的方法,可以藉著繳交一份申請書以及一套費用,即可在所需申請專利的國家中進行註冊,可以避免在分別到各個國家去申請時,所產生之複雜的程序問題。此外,若需要進行專利權延展或變更等等程序,也只需要透過國際局申請即可,因此對於申請人在希望進行多國專利申請時,就能夠提供更多管理便利性。值得注意的是,一件國際申請案可包含最多100個設計,但所有設計必須屬於國際工業設計分類中的同一類別。

前面提到,海牙協定有兩個文本,1960年與1999年的文本是個別獨立的,各國可自由決定要加入其中一個、或是二個文本都加入,如果希望簽署《1960年海牙文本》,該國必須是保護工業財產之巴黎公約的成員國;如果想要簽署《1999年日內瓦文本》,則該國必須是WIPO的成員國。但是根據《1999年日內瓦文本》,即便該國不是巴黎公約成員國,1999年締約成員國仍必須遵守巴黎公約與工業設計有關之規定。

申請國際註冊設計的法律效力,相當於申請人於同一國際註冊日在指定成員國提交之註冊相同,像是申請人屬於簽屬《1999年日內瓦文本》之成員國,則申請人提出國際註冊設計申請,僅可指定有簽屬《1999年日內瓦文本》成員國,若成員國的國內法規定應依職權審查者,則該國設計專責機關可依規定進行審查,國際註冊設計是否在指定成員國產生保護效力最終仍交由該成員國來決定。

如欲申請國際註冊設計,申請人可透過國際局(International Bureau)或是所屬成員國的主管機關提出申請。若是直接向國際局提出申請者,可透過線上eHague系統或是紙本申請;倘若由成員國之主管機關提出申請者,則由主管機關轉送至國際局。

申請人若是直接向國際局提出申請者,國際註冊日與國際申請日相同:若是透過成員國提交國際申請者,只要國際局在提交次日起算一個月內收到國際申請者,則以該提交之日為申請日;國際申請若有補正者,申請日應為提出補正之日。如有特殊狀況,則會延後取得國際申請日。

依據《1999年日內瓦文本》規定,任何成員國均可聲明國際申請不得透過該國主管機關提交,若屬於此項,則該所屬成員國之申請人必須直接向國際局提出申請。





