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NFT顛覆音樂產業 智財權議題無法迴避

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：OpenSea）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

歌手黃明志在NFT平台上賣歌，一覺醒來變富翁、3小時賺進新台幣2,500萬元，NFT不僅是音樂界的熱門話題，更成為創作者的獲利新管道。雖然NFT象徵著音樂產業的未來趨勢，所有的權利義務仍要回歸創作者與利用人間的智能合約規範。身為音樂創作者，必須思考NFT內容、提供給購買者的權益，以及創作者的獲利來源與期待。購買NFT的利用人，則須衡量購買目的與用途、欲享有的權益，以及評估成本效益報酬。

非同質化代幣（NFT）可以代表任何不可分割的物品，加上區塊鏈不可篡改的特性，特別適合用來代表藝術品、音樂創作等限量、甚至唯一的存在。其中，最廣為人知、也最多人在上面發行 NFT的當數以太坊（Etherum，簡稱ETH）。智能合約可以賦予NFT更多特性，以太坊上的智能合約功能完善，加上龐大的節點數目保障了鏈的安全性跟穩定性，讓以太坊上發行的NFT，得以成為這世上不可抹滅的存在。

音樂結合NFT已成趨勢

美國搖滾樂團Kings of Leon和區塊鏈技術公司Yellow Heart合作，在2021年3月5日成為第一個以NFT形式發行專輯的樂團，該唱片系列名為“NFT Yourself”，是Kings of Leon新專輯《When You See Yourself》的代幣化版本，一推出銷售金額超過200萬美元。

圖一、Kings of Leon是第一個以NFT形式發行專輯的樂團。 （圖片來源：OpenSea）
圖一、Kings of Leon是第一個以NFT形式發行專輯的樂團。 （圖片來源：OpenSea）

購買NFT專輯後，將在區塊鏈上擁有一個無法複製的代幣，其中包括限量版黑膠唱片和獨家數字藝術作品，這使得NFT本身成為一種具有收藏價值的數字限量版，就像稀有的黑膠唱片一樣。Kings of Leon的NFT專輯只限定發行兩周，未售出的版本在銷售結束時被銷毀，以增加每個NFT的稀缺性，不僅滿足粉絲想要獨佔收藏的心理，也提高創作人對自己作品的控制權，讓獲利最大程度進入創作者的口袋。

NFT與音樂的結合已成為目前新興趨勢，台灣樂壇首個NFT作品，是知名男歌手周興哲推出個人第一款音樂NFT《＋E1》，在2021年4月以13.32以太幣、大約2.8萬美元的價格賣出。2021年11月7日，馬來西亞歌手黃明志在自己的YouTube頻道宣布要「用NFT對抗世界」，強調創作者的音樂、作品若在平台販售，都會遭平台、中間人抽一筆，當他發現有去中心化技術的虛擬貨幣及NFT機制後，彷彿有對抗世界體制的熱血。黃明志在平台放上20張圖片與一首歌“GO NFT”，結果歌曲3小時就賣光並賺進新台幣2,500萬元，「一覺醒來變成大富翁」，黃明志承諾不會將這筆錢轉換成現金，未來的世界都是用虛擬貨幣交易的，無論賺了多少，它將會永遠在虛擬世界裡面流通，用來對抗世界銀行。

圖二、馬來西亞歌手黃明志專為NFT打造的歌曲「Go NFT」。 （圖片來源：OpenSea）
圖二、馬來西亞歌手黃明志專為NFT打造的歌曲「Go NFT」。 （圖片來源：OpenSea）

NFT音樂作品的著作權爭議

台灣資訊智慧財產權協會與政大傳播學院日前舉辦「元宇宙時代與NFT對音樂產業相關之法律問題初探」研討會，台灣資訊智慧財產權協會理事長、安侯法律事務所資深顧問陳家駿指出，近年來加密貨幣（Cryptocurrency）在虛擬世界中大肆流行，成為元宇宙中的重要經濟工具，其中最重要的就是「非同質化代幣」NFT，不論是任何文字、音樂、畫作、2D/3D圖形、影片、遊戲虛擬寶物、藝術作品、球卡、動畫、珠寶、名牌、時尚，甚至虛擬房地產、網域名稱DN等數位格式檔，特別是在全球各大藝術市場，經名人加持後不斷創出高價搶購紀錄，其熱潮可見一斑。

圖三、台灣資訊智慧財產權協會理事長陳家駿 （吳碧娥╱攝影）
圖三、台灣資訊智慧財產權協會理事長陳家駿 （吳碧娥╱攝影）

既然音樂作品可以製作成NFT，同樣也會衍生著作權爭議。陳家駿舉例，美國饒舌歌手Lil Yachty 最近指控新加坡NFT新創音樂公司Opulous、線上音樂發行商Ditto Music侵犯其商標權，Opulous以音樂版權NFT的形式為創作者提供了豐厚的收入來源，是第一個推出音樂版權NFT的平台，在成立時將自己定位為「為音樂產業帶來DeFi去中心化金融，並改藝術家獲取所需資金的方式」，透過加密貨幣的支持下，使用區塊鍊和智能合約技術連接藝術家和投資者。Opulous與其他NFT平台不同，購買NFT的買家可交換音樂家數位串流版稅的一小部分，這些開創性的NFT每月將產生版稅收入，並隨著藝術家職業的發展而增值。Lil Yachty聲稱被告未經授權使用他的名字和肖像來進行宣傳，因此在2022年1月底向加州聯邦法院起訴，指控被告構成商標侵權不正當競爭，以及在他們出售以音樂為中心的NFT的計劃中，侵犯其個人公開權（right of publicity）。

NFT音樂作品與智能合約規範

KKCompany法務處長王翊至指出，著作權法裡的音樂著作，包括音樂著作、視聽著作、錄音著作等，而NFT所有的疑問與爭議，都要回到創作者利用人之間的智能合約規範。

圖四、KKCompany法務處長王翊至 （吳碧娥╱攝影）
圖四、KKCompany法務處長王翊至 （吳碧娥╱攝影）

身為音樂產業的創作者，在NFT世界裡可以決定NFT的作品及使用的素材，幾乎任何創作者想的到、創作完成的作品，都能包裝標造成NFT。創作者必須決定NFT購買者所享有的權益，是否提供完整著作權或是特定利用權？購買的是數位收藏作品或是實體物品所有權？是否限期使用？此外，創作者也要思考規劃NFT的獲利來源，要滿足創作者的獲利以及購買者的權益，以NFT交易平台OurSong為例，作品第一次販售收人占87.5%、轉賣「原創者分潤」10%，如有其他利用情形，視情況支付额外報酬。

另一方面，NFT世界中的音樂作品利用人，須確認是否具備利用權，例如是否能重製、改作或其他用途，購買者可以如何利用作品，將視智能合約中同意的利用範圍而定，通常利用權僅限於「獲明確同意」之範圍內，其他用途必須獲得作品及權利人授權；此外，若作品僅限於期限內使用，除獲明確同意外，購買者無從取得作品之收益。


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