快訊

直播／確診首度破千例！今本土狂飆+1209 境外+75

產業學院系列報導／中研院院士級院長坐鎮 清大要培養半導體產業領袖人才

聯合新聞網 / 北美智權報
圖1：清華大學半導體研究學院首任院長林本堅 （圖片來源：https://www.nthu.edu.tw/images/hotNews_164060734123.jpg）
圖1：清華大學半導體研究學院首任院長林本堅 （圖片來源：https://www.nthu.edu.tw/images/hotNews_164060734123.jpg）

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在台積電、力積電、台灣美光等11家企業共同支持下，清華大學半導體研究學院在去年底正式成立。出任首任院長的，是在半導體產業有著豐碩戰功、更是中央研究院首屆工程科學院士的前台積電研發副總經理林本堅。目前，在已經招收的80名碩士生、12名博士生中，已經有部分學生在今年2月入學，而大部分的第一屆學生則將在今年8月份正式報到。

半導體產業已成為全球各國的兵家必爭之地，為了保持台灣在半導體領域的領先地位，清華大學在2021年12月正式成立半導體研究學院，與國內外的頂尖高科技企業與學研機構合作，培育高階半導體人才。談起半導體研究學院的獨特優勢，清大校長賀陳弘明確地指出：「我們的秘密武器就是林本堅院長！」

在半導體產業有數十年資歷的林本堅，自從2015年從台積電退休後，就被清華大學延攬為講座教授。他在1970年取得美國俄亥俄州立大學電機工程博士學位，之後就加入IBM擔任研發工作；1992年從IBM退休並自行創業，並於2000年時回到台灣加入台積電，投入半導體製程的研發。

首任院長林本堅為中研院第一屆工程科學院士

他在2002年領先全球推動浸潤式微影技術，並且帶領台積電的研發團隊在先進製程上不斷突破，一路從130奈米、90奈米推進到16奈米，如今台積電傲視全球的10奈米、7奈米、5奈米製程，也是奠基在林本堅所建立的基礎之上。這些成就也讓他在2014年獲選為中央研究院第一屆的工程科學組院士，也是中研院有史以來第一位來自產業界的院士。

林本堅認為，全球半導體技術日新月異，台灣想要保持領先地位，就必須培養出專才、通才、活才兼具的優秀人才。其中，專才指得是能在特定領域鑽研高深學問、通才則是有廣大視野以及對半導體產業的通盤認識，能與不同領域專才合作、活才則是有解決問題的能力和開闢新領域的創意。三者兼具才能夠應付半導體產業的激烈競爭。

打破傳統科系藩籬，清大以模組化方式重新設計半導體研究學院課程

因此，清大半導體研究學院整合了傳統分散在物理、化學、材料工程各科系中與半導體相關的課程，重新分為元件、設計、材料、製程四個重點組別，分別針對半導體元件的技術、材料與物理，積體電路設計與應用、電子材料與化學以及先進製程、設備與封裝進行研究和人才培養，並且在四個重點組別中以模組化的方式，由合作企業與學校共同提供該領域的基礎課程、實務課程以及融合性課程，讓學生可以獲得學術和實務並重的扎實訓練。

圖2：清大半導體研究學院的四個專業組別 （來源：https://cosr.site.nthu.edu.tw/p/412-1536-18474.php）
圖2：清大半導體研究學院的四個專業組別 （來源：https://cosr.site.nthu.edu.tw/p/412-1536-18474.php）

此外，清大半導體研究學院也打破了傳統學期固定授課時數的限制，在課程中增加了大量的微學分課程以及專題演講，一方面以短期少學分的方式，邀請業界專家進行密集授課，讓學生得以學習當前業界最先進的技術，降低學用落差，另一方面也邀請國際半導體領域的大師至清大與學生交流，讓學生得以了解國際上最新的產業趨勢和技術發展狀況，為日後的職涯發展奠定基礎。換句話說，清大半導體研究學院要培養的不僅是生產線上的工程師，而是能夠掌握產業脈動、為台灣創造優勢地位的領導人才。

目前，清大半導體研究學院已經招收了80名碩士生與12名博士生，正在進行第二階段的博士生招生工作。在師資名單上，也不乏來自台積電、艾斯摩爾（ASML）、東京威力科創等知名企業的高階主管，未來發展相當值得期待。


【詳細內容請見《北美智權報》306期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

全球貨幣政策走向緊縮 後座力不容小覷

全球投資市場的資金派對，已經在今年宣告終結。由於美國聯準會（FED）已經確立升息的步調，更對外釋出縮減資產規模的具體計畫，意味著投機資金將在未來陸續回流美國。這對於各類投資、企業營運還有全球經濟，都將帶來巨大的影響。

EPO公布2021年歐洲專利統計 中國申請成長逾兩成、華為申請量奪冠

受到全球疫情影響，歐洲專利申請在2020年小幅衰退後，2021年回到疫情前水準，歐洲專利局的申請量成長4.5%，主要申請國家為美國、德國、日本、中國和法國，其中又以中國24%的專利申請成長最大，華為更是時隔一年重新拿下歐洲專利申請之冠。

卡內基梅隆大學稀土回收技術獲科技巨擘青睞

根據聯合國2020年全球電子廢棄物監測報告，2019年全球產生了創紀錄的5360萬噸電子廢棄物，比過去五年增長了21%。該報告估計，到2030年，全球電子垃圾將比16年前翻一倍。該報告還發現，2019年只有17.4%的電子垃圾被回收，這意味著黃金、白銀、銅和鉑等有價值和可回收的材料被丟棄，保守估計價值達570億美元，這對關鍵材料回收技術開發的急迫性存有警示的意味。稀土元素是清潔能源和高科技製造中最常被使用的關鍵材料之一，其獨特且多樣的特性使其在消費性產品中的應用比任何其他元素都多。

極端氣候衝擊日益加劇 科技部提供臺灣氣候變遷衝擊評析

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）繼去年8月9日公布第一工作小組（WGI）氣候變遷第六次評估報告（AR6 Climate Change 2021：The Physical Science Basis） 後，今年2月28日公布第二工作小組 (WGII)「衝擊、調適與脆弱度」報告（Climate Change 2022：Impacts, Adaptation and Vulnerability，下稱《報告》）。《報告》指出，全球暖化效應將在短期（2021-2040年）內升溫至1.5°C ，並無法避免的增加多種氣候危害；如果現行溫室氣體排放不迅速降低，尤其是當全球暖化於短期超過1.5℃時，氣候韌性發展（Climate Resilient Development）願景將更受限制。然而，氣候韌性發展願景雖然受到過往發展、排放、氣候變遷的限制，但仍可透過包容式治理、妥適正確的人力及科技資源、資訊、行動、財務金融等政策來推動。

歐洲數位未來的新篇章：資料法

與日俱增的資料不僅具共享性（non-rival）、允許多人重複利用，同時也無耗盡之風險。面對資料經濟蘊含的龐大商機，歐盟顯然有備而來，繼資料治理法之後，再度提出資料法草案。

NFT顛覆音樂產業 智財權議題無法迴避

歌手黃明志在NFT平台上賣歌，一覺醒來變富翁、3小時賺進新台幣2,500萬元，NFT不僅是音樂界的熱門話題，更成為創作者的獲利新管道。雖然NFT象徵著音樂產業的未來趨勢，所有的權利義務仍要回歸創作者與利用人間的智能合約規範。身為音樂創作者，必須思考NFT內容、提供給購買者的權益，以及創作者的獲利來源與期待。購買NFT的利用人，則須衡量購買目的與用途、欲享有的權益，以及評估成本效益報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。