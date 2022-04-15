產業學院系列報導／中研院院士級院長坐鎮 清大要培養半導體產業領袖人才

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在台積電、力積電、台灣美光等11家企業共同支持下，清華大學半導體研究學院在去年底正式成立。出任首任院長的，是在半導體產業有著豐碩戰功、更是中央研究院首屆工程科學院士的前台積電研發副總經理林本堅。目前，在已經招收的80名碩士生、12名博士生中，已經有部分學生在今年2月入學，而大部分的第一屆學生則將在今年8月份正式報到。

半導體產業已成為全球各國的兵家必爭之地，為了保持台灣在半導體領域的領先地位，清華大學在2021年12月正式成立半導體研究學院，與國內外的頂尖高科技企業與學研機構合作，培育高階半導體人才。談起半導體研究學院的獨特優勢，清大校長賀陳弘明確地指出：「我們的秘密武器就是林本堅院長！」

在半導體產業有數十年資歷的林本堅，自從2015年從台積電退休後，就被清華大學延攬為講座教授。他在1970年取得美國俄亥俄州立大學電機工程博士學位，之後就加入IBM擔任研發工作；1992年從IBM退休並自行創業，並於2000年時回到台灣加入台積電，投入半導體製程的研發。

首任院長林本堅為中研院第一屆工程科學院士

他在2002年領先全球推動浸潤式微影技術，並且帶領台積電的研發團隊在先進製程上不斷突破，一路從130奈米、90奈米推進到16奈米，如今台積電傲視全球的10奈米、7奈米、5奈米製程，也是奠基在林本堅所建立的基礎之上。這些成就也讓他在2014年獲選為中央研究院第一屆的工程科學組院士，也是中研院有史以來第一位來自產業界的院士。

林本堅認為，全球半導體技術日新月異，台灣想要保持領先地位，就必須培養出專才、通才、活才兼具的優秀人才。其中，專才指得是能在特定領域鑽研高深學問、通才則是有廣大視野以及對半導體產業的通盤認識，能與不同領域專才合作、活才則是有解決問題的能力和開闢新領域的創意。三者兼具才能夠應付半導體產業的激烈競爭。

打破傳統科系藩籬，清大以模組化方式重新設計半導體研究學院課程

因此，清大半導體研究學院整合了傳統分散在物理、化學、材料工程各科系中與半導體相關的課程，重新分為元件、設計、材料、製程四個重點組別，分別針對半導體元件的技術、材料與物理，積體電路設計與應用、電子材料與化學以及先進製程、設備與封裝進行研究和人才培養，並且在四個重點組別中以模組化的方式，由合作企業與學校共同提供該領域的基礎課程、實務課程以及融合性課程，讓學生可以獲得學術和實務並重的扎實訓練。

圖2：清大半導體研究學院的四個專業組別 （來源：https://cosr.site.nthu.edu.tw/p/412-1536-18474.php）

此外，清大半導體研究學院也打破了傳統學期固定授課時數的限制，在課程中增加了大量的微學分課程以及專題演講，一方面以短期少學分的方式，邀請業界專家進行密集授課，讓學生得以學習當前業界最先進的技術，降低學用落差，另一方面也邀請國際半導體領域的大師至清大與學生交流，讓學生得以了解國際上最新的產業趨勢和技術發展狀況，為日後的職涯發展奠定基礎。換句話說，清大半導體研究學院要培養的不僅是生產線上的工程師，而是能夠掌握產業脈動、為台灣創造優勢地位的領導人才。

目前，清大半導體研究學院已經招收了80名碩士生與12名博士生，正在進行第二階段的博士生招生工作。在師資名單上，也不乏來自台積電、艾斯摩爾（ASML）、東京威力科創等知名企業的高階主管，未來發展相當值得期待。





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