快訊

直播／確診首度破千例！今本土狂飆+1209 境外+75

全球貨幣政策走向緊縮 後座力不容小覷

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

全球投資市場的資金派對，已經在今年宣告終結。由於美國聯準會（FED）已經確立升息的步調，更對外釋出縮減資產規模的具體計畫，意味著投機資金將在未來陸續回流美國。這對於各類投資、企業營運還有全球經濟，都將帶來巨大的影響。

台灣通膨問題有多嚴重？從央行最近一次的貨幣政策就看得出來。

三月中的理監事會議後，央行出乎外界預料地將重貼現率從1.125%調高到1.375%，不但終結了從2016年至今將近5年的降息循環，0.25個百分點的升息幅度，更創下十多年來的紀錄（圖1）。果然，隨後在4月初發佈的消費者物價指數（CPI）年增率，顯示三月份的物價上漲幅度，已經來到令人咋舌的3.27%。這也是為什麼央行總裁楊金龍在記者會上不斷暗示，今年台灣仍然有繼續升息的可能。

圖1：近10年來台灣重貼現率變化 （來源：中央銀行）
圖1：近10年來台灣重貼現率變化 （來源：中央銀行）

美國通膨問題，短期內難以解決

美國的通膨問題更加嚴重。去年年中時，聯準會總裁包威爾（Jerome Powell）還聲稱物價上漲僅是短期現象的信心喊話，現在早已不攻自破。在一年不到的時間內，美國的CPI年增率就從2%翻了四倍，而生產者物價指數（PPI）也突破了10%（圖2）。由於全球物流塞港的現象尚未紓解，再加上俄烏戰爭造成的原物料及農產品價格高漲，未來數月內PPI回穩恐怕相當不易，意味著生產成本只會持續墊高。因此，就算聯準會今年內持續升息，美國的通膨也很難迅速降溫。

圖2：2018年至今美國CPI年增率、PPI年增率變化 （來源：https://www.bls.gov（統計至2022年2月））
圖2：2018年至今美國CPI年增率、PPI年增率變化 （來源：https://www.bls.gov（統計至2022年2月））

為了加大壓抑物價的力道，聯準會也已經準備從5月開始，進一步縮減資產負債表的規模，也就是外界俗稱的「縮表」。根據最新發布的三月份聯準會公開市場操作委員會（FOMC）會議記錄，聯準會極度有可能從5月開始，逐月釋出所持有的金融資產部位，其中美國國債的每月釋出上限為600億美元，而房貸抵押債券（MBS）的上限則為450億美元。

比起溫吞的政策利率調整，縮表造成的影響將更為巨大而且直接。利率升降影響的是存、放款市場的價格，例如利率調升後借款人的利息負擔可能因而上升，進而影響其借款意願，不過銀行確實因此而緊縮放貸的效果，往往需要數月才能顯現，甚至需要連續數度升息才能達成壓抑通膨的目標。相反地，縮表是直接從金融市場上取走資金，不但可以立刻看到政策效果，而且受影響的不單是存放款業務，幾乎所有金融市場的參與者都會受到影響。

聯準會資產龐大，縮表效應難以預料

事實上，縮表後的經濟情勢會如何，現在沒有任何人敢打包票。眾所周知的是，聯準會首次推動量化寬鬆（QE）政策，是為了因應2008年金融海嘯，之後隨著情勢趨緩，聯準會才透過升息、減少購債規模來緩步退場（圖3）。不過，因應這兩年的新冠疫情，聯準會在2020年再度祭出QE政策，購債額度也遠勝於前一次金融海嘯期間。問題是：前一次的QE之後，金融市場還有相當長的時間來消化各種負面效果，但這一次聯準會必須加大升息跟縮表的力道來對抗通膨，經濟環境能否承受這波衝擊呢？

圖3：2008~2022年聯準會資產規模變化（單位：百萬美元） （資料來源：https://www.federalreserve.gov/）
圖3：2008~2022年聯準會資產規模變化（單位：百萬美元） （資料來源：https://www.federalreserve.gov/）

唯一能確定的是，過去習以為常的便宜資金，未來將不再復見。貨幣緊縮的政策方向一確定，資金借貸的成本就會逐漸提高，熱錢的獲利空間也會縮小。因此，首當其衝的，將是被投機資金炒作的各項資產，像是股票、債券、房地產等，都會面臨一波不小的修正。

再者，當資本市場降溫、借款利率又增加，企業不論是用借貸或者股權來籌資，成本都將大增，連帶影響投資意願。換句話說，在資金成本的壓力下，體質不佳的企業將有一段苦日子要過了。

同樣的問題也會發生在國與國之間。就國際層面來看，在升息與縮表雙重推動下，美元也可望持續升值，其他國家——尤其是經濟規模不大、外債比又高的開發中國家，貨幣也會面臨貶值風險，籌資成本將節節高升。這個時候，如果無法及早因應美元的強勢升值，恐怕最快在下半年就會看到這些開發中國家發生主權債務問題，

總之，這波經濟轉向才剛開始，身處其中的我們只能多加小心了。


【詳細內容請見《北美智權報》306期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

全球貨幣政策走向緊縮 後座力不容小覷

全球投資市場的資金派對，已經在今年宣告終結。由於美國聯準會（FED）已經確立升息的步調，更對外釋出縮減資產規模的具體計畫，意味著投機資金將在未來陸續回流美國。這對於各類投資、企業營運還有全球經濟，都將帶來巨大的影響。

EPO公布2021年歐洲專利統計 中國申請成長逾兩成、華為申請量奪冠

受到全球疫情影響，歐洲專利申請在2020年小幅衰退後，2021年回到疫情前水準，歐洲專利局的申請量成長4.5%，主要申請國家為美國、德國、日本、中國和法國，其中又以中國24%的專利申請成長最大，華為更是時隔一年重新拿下歐洲專利申請之冠。

卡內基梅隆大學稀土回收技術獲科技巨擘青睞

根據聯合國2020年全球電子廢棄物監測報告，2019年全球產生了創紀錄的5360萬噸電子廢棄物，比過去五年增長了21%。該報告估計，到2030年，全球電子垃圾將比16年前翻一倍。該報告還發現，2019年只有17.4%的電子垃圾被回收，這意味著黃金、白銀、銅和鉑等有價值和可回收的材料被丟棄，保守估計價值達570億美元，這對關鍵材料回收技術開發的急迫性存有警示的意味。稀土元素是清潔能源和高科技製造中最常被使用的關鍵材料之一，其獨特且多樣的特性使其在消費性產品中的應用比任何其他元素都多。

極端氣候衝擊日益加劇 科技部提供臺灣氣候變遷衝擊評析

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）繼去年8月9日公布第一工作小組（WGI）氣候變遷第六次評估報告（AR6 Climate Change 2021：The Physical Science Basis） 後，今年2月28日公布第二工作小組 (WGII)「衝擊、調適與脆弱度」報告（Climate Change 2022：Impacts, Adaptation and Vulnerability，下稱《報告》）。《報告》指出，全球暖化效應將在短期（2021-2040年）內升溫至1.5°C ，並無法避免的增加多種氣候危害；如果現行溫室氣體排放不迅速降低，尤其是當全球暖化於短期超過1.5℃時，氣候韌性發展（Climate Resilient Development）願景將更受限制。然而，氣候韌性發展願景雖然受到過往發展、排放、氣候變遷的限制，但仍可透過包容式治理、妥適正確的人力及科技資源、資訊、行動、財務金融等政策來推動。

歐洲數位未來的新篇章：資料法

與日俱增的資料不僅具共享性（non-rival）、允許多人重複利用，同時也無耗盡之風險。面對資料經濟蘊含的龐大商機，歐盟顯然有備而來，繼資料治理法之後，再度提出資料法草案。

NFT顛覆音樂產業 智財權議題無法迴避

歌手黃明志在NFT平台上賣歌，一覺醒來變富翁、3小時賺進新台幣2,500萬元，NFT不僅是音樂界的熱門話題，更成為創作者的獲利新管道。雖然NFT象徵著音樂產業的未來趨勢，所有的權利義務仍要回歸創作者與利用人間的智能合約規範。身為音樂創作者，必須思考NFT內容、提供給購買者的權益，以及創作者的獲利來源與期待。購買NFT的利用人，則須衡量購買目的與用途、欲享有的權益，以及評估成本效益報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。