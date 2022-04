美國專利進步性面面觀 ─ TEVA PHARMACEUTICALS USA v. CORCEPT THERAPEUTICS, INC.

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

要證明一專利請求項欠缺進步性,並非收集揭露了該請求項之全部特徵的多個先前技術,然後表達「該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知」那麼簡單。在美國專利實務下,還需要論證具修飾/結合先前技術的動機 (motivation to modify/combine the prior art) 與有對成功的合理期待 (reasonable expectation of success),才能斷言請求項不具進步性。然而,在這兩個要件中卻存有一個不那麼確定的字眼,「合理」,這就需要專利從業人員透過實際案例來體會此一抽象的概念。

技術背景

細胞色素P450 3A (Cytochrome P450, family 3, subfamily A,CYP3A) 是一類人體內的單加氧酵素 (Monooxygenase),這類酵素大多與藥物的代謝有所關聯,這類酵素與藥物的反應機制目前仍不明朗,例如CYP3A4酵素,它可以使許多藥物降低活性,但同時它也可以令一些藥物增加活性。更弔詭的是,這類酵素本身也會受到部分物質、藥物的影響,而改變自身活性的強弱。

上述現象導致兩種藥物併用時,若一種藥物會降低了CYP3A的活性,則另一種藥物的效果可能會增強到有害於人體的程度,而我們卻無法事前預期,只能透過實際的測試得知。

治療庫興氏症候群 (Cushing's syndrome) 的酮康唑 (Ketoconazole) ─ 美服培酮 (Mifepristone)組合就是一個經典範例。這兩種藥物單獨使用都可緩解庫興氏症候群的症狀,美服培酮受到CYP3A的影響,活性下降,因此在實際使用時可視臨床反應而加大劑量。然而,酮康唑同時也是CYP3A的強效抑制劑,這就導致兩藥併用時,CYP3A的影響力下降,美服培酮的活性較單獨使用時更強 (副作用也會更強)。這樣的現象使得FDA在美服培酮的原始批准處方資訊中警告:與CYP3A的強效抑制劑合併使用時,美服培酮應僅在必要時使用,並不得超過300 mg。

案件事實

早在2012年FDA就批准了Corcept Therapeutics (以下略稱為Corcept) 的美服培酮用於庫興氏症候群之申請。Corcept持續進行相關研究,利用酮康唑─美服培酮兩藥併用時的上述協同效應,研發出較低劑量之美服培酮的治療方法,即美國專利第10,195,214號 (’214號專利),其中代表性請求項如下 (涉訟重點以紅色字體標示):

1. A method of treating Cushing’s syndrome in a patient who is taking an original once-daily dose of 1200 mg or 900 mg per day of mifepristone, comprising the steps of:

reducing the original once-daily dose to an adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone,

administering the adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone and a strong CYP3A inhibitor to the patient,

wherein said strong CYP3A inhibitor is selected from the group consisting of ketoconazole, itraconazole, nefazodone, ritonavir, nelfmavir, indinavir, boceprevir, clarithromycin, conivaptan, lopinavir, posaconazole, saquinavir, telaprevir, cobicistat, troleandomycin, tipranivir, paritaprevir, and voriconazole.

由請求項可以看出,該方法使得本來服用1200 mg或900 mg之美服培酮的病患,利用上述協同效應,同時服用CYP3A的強效抑制劑 (可為酮康唑),得以將美服培酮降至600 mg,藉此降低美服培酮不良反應發生的風險。

Corcept以’214號專利對Teva Pharms. (以下略稱為Teva) 在地方法院提出侵權訴訟,而Teva則在PTAB對’214號專利提出Post Grant Review,認為基於先前技術,’214號專利不具備進步性而應予以撤銷。

先前技術

Teva提出的先前技術分別為Korlym之仿單 (label) 以及FDA的臨床藥理學審查備忘錄,以下略稱為Korlym與Lee。

● Korlym

在Korlym中的揭露內容如下,美服培酮的每日劑量可視臨床反應及耐受性,由300 mg提高到最大1200 mg;與抑制CYP3A之藥物併用時需要降低美服培酮的劑量;與強CYP3A抑制劑併用時美服培酮的劑量不得超過300 mg (如圖一)。

圖1. 節錄自Post Grant Review裁決 (資料來源:PTAB, USPTO)

● Lee

Lee中的揭露內容如下,美服培酮與酮康唑有合併使用的潛力,但建議進行藥物交互作用 (drug-drug interaction,DDI) 研究,以估計在與酮康唑併用後,定量能夠發揮作用之美服培酮的變化(如圖2)。

圖2. 節錄自Post Grant Review裁決 (資料來源:PTAB, USPTO)





【詳細內容請見《北美智權報》306期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】