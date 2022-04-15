快訊

直播／確診首度破千例！今本土狂飆+1209 境外+75

美國專利進步性面面觀 ─ TEVA PHARMACEUTICALS USA v. CORCEPT THERAPEUTICS, INC.

聯合新聞網 / 北美智權報

【喻韜／北美智權　專利工程研究員】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

要證明一專利請求項欠缺進步性，並非收集揭露了該請求項之全部特徵的多個先前技術，然後表達「該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知」那麼簡單。在美國專利實務下，還需要論證具修飾／結合先前技術的動機 (motivation to modify/combine the prior art) 與有對成功的合理期待 (reasonable expectation of success)，才能斷言請求項不具進步性。然而，在這兩個要件中卻存有一個不那麼確定的字眼，「合理」，這就需要專利從業人員透過實際案例來體會此一抽象的概念。

技術背景

細胞色素P450 3A (Cytochrome P450, family 3, subfamily A，CYP3A) 是一類人體內的單加氧酵素 (Monooxygenase)，這類酵素大多與藥物的代謝有所關聯，這類酵素與藥物的反應機制目前仍不明朗，例如CYP3A4酵素，它可以使許多藥物降低活性，但同時它也可以令一些藥物增加活性。更弔詭的是，這類酵素本身也會受到部分物質、藥物的影響，而改變自身活性的強弱。

上述現象導致兩種藥物併用時，若一種藥物會降低了CYP3A的活性，則另一種藥物的效果可能會增強到有害於人體的程度，而我們卻無法事前預期，只能透過實際的測試得知。

治療庫興氏症候群 (Cushing's syndrome) 的酮康唑 (Ketoconazole) ─　美服培酮 (Mifepristone)組合就是一個經典範例。這兩種藥物單獨使用都可緩解庫興氏症候群的症狀，美服培酮受到CYP3A的影響，活性下降，因此在實際使用時可視臨床反應而加大劑量。然而，酮康唑同時也是CYP3A的強效抑制劑，這就導致兩藥併用時，CYP3A的影響力下降，美服培酮的活性較單獨使用時更強 (副作用也會更強)。這樣的現象使得FDA在美服培酮的原始批准處方資訊中警告：與CYP3A的強效抑制劑合併使用時，美服培酮應僅在必要時使用，並不得超過300 mg。

案件事實

早在2012年FDA就批准了Corcept Therapeutics (以下略稱為Corcept) 的美服培酮用於庫興氏症候群之申請。Corcept持續進行相關研究，利用酮康唑─美服培酮兩藥併用時的上述協同效應，研發出較低劑量之美服培酮的治療方法，即美國專利第10,195,214號 (’214號專利)，其中代表性請求項如下 (涉訟重點以紅色字體標示)：

1. A method of treating Cushing’s syndrome in a patient who is taking an original once-daily dose of 1200 mg or 900 mg per day of mifepristone, comprising the steps of:

reducing the original once-daily dose to an adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone,

administering the adjusted once-daily dose of 600 mg mifepristone and a strong CYP3A inhibitor to the patient,

wherein said strong CYP3A inhibitor is selected from the group consisting of ketoconazole, itraconazole, nefazodone, ritonavir, nelfmavir, indinavir, boceprevir, clarithromycin, conivaptan, lopinavir, posaconazole, saquinavir, telaprevir, cobicistat, troleandomycin, tipranivir, paritaprevir, and voriconazole.

由請求項可以看出，該方法使得本來服用1200 mg或900 mg之美服培酮的病患，利用上述協同效應，同時服用CYP3A的強效抑制劑 (可為酮康唑)，得以將美服培酮降至600 mg，藉此降低美服培酮不良反應發生的風險。

Corcept以’214號專利對Teva Pharms. (以下略稱為Teva) 在地方法院提出侵權訴訟，而Teva則在PTAB對’214號專利提出Post Grant Review，認為基於先前技術，’214號專利不具備進步性而應予以撤銷。

先前技術

Teva提出的先前技術分別為Korlym之仿單 (label) 以及FDA的臨床藥理學審查備忘錄，以下略稱為Korlym與Lee。

● Korlym

在Korlym中的揭露內容如下，美服培酮的每日劑量可視臨床反應及耐受性，由300 mg提高到最大1200 mg；與抑制CYP3A之藥物併用時需要降低美服培酮的劑量；與強CYP3A抑制劑併用時美服培酮的劑量不得超過300 mg (如圖一)。

圖1. 節錄自Post Grant Review裁決 （資料來源：PTAB, USPTO）
圖1. 節錄自Post Grant Review裁決 （資料來源：PTAB, USPTO）

● Lee

Lee中的揭露內容如下，美服培酮與酮康唑有合併使用的潛力，但建議進行藥物交互作用 (drug-drug interaction，DDI) 研究，以估計在與酮康唑併用後，定量能夠發揮作用之美服培酮的變化(如圖2)。

圖2. 節錄自Post Grant Review裁決 （資料來源：PTAB, USPTO）
圖2. 節錄自Post Grant Review裁決 （資料來源：PTAB, USPTO）


【詳細內容請見《北美智權報》306期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

全球貨幣政策走向緊縮 後座力不容小覷

全球投資市場的資金派對，已經在今年宣告終結。由於美國聯準會（FED）已經確立升息的步調，更對外釋出縮減資產規模的具體計畫，意味著投機資金將在未來陸續回流美國。這對於各類投資、企業營運還有全球經濟，都將帶來巨大的影響。

EPO公布2021年歐洲專利統計 中國申請成長逾兩成、華為申請量奪冠

受到全球疫情影響，歐洲專利申請在2020年小幅衰退後，2021年回到疫情前水準，歐洲專利局的申請量成長4.5%，主要申請國家為美國、德國、日本、中國和法國，其中又以中國24%的專利申請成長最大，華為更是時隔一年重新拿下歐洲專利申請之冠。

卡內基梅隆大學稀土回收技術獲科技巨擘青睞

根據聯合國2020年全球電子廢棄物監測報告，2019年全球產生了創紀錄的5360萬噸電子廢棄物，比過去五年增長了21%。該報告估計，到2030年，全球電子垃圾將比16年前翻一倍。該報告還發現，2019年只有17.4%的電子垃圾被回收，這意味著黃金、白銀、銅和鉑等有價值和可回收的材料被丟棄，保守估計價值達570億美元，這對關鍵材料回收技術開發的急迫性存有警示的意味。稀土元素是清潔能源和高科技製造中最常被使用的關鍵材料之一，其獨特且多樣的特性使其在消費性產品中的應用比任何其他元素都多。

極端氣候衝擊日益加劇 科技部提供臺灣氣候變遷衝擊評析

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）繼去年8月9日公布第一工作小組（WGI）氣候變遷第六次評估報告（AR6 Climate Change 2021：The Physical Science Basis） 後，今年2月28日公布第二工作小組 (WGII)「衝擊、調適與脆弱度」報告（Climate Change 2022：Impacts, Adaptation and Vulnerability，下稱《報告》）。《報告》指出，全球暖化效應將在短期（2021-2040年）內升溫至1.5°C ，並無法避免的增加多種氣候危害；如果現行溫室氣體排放不迅速降低，尤其是當全球暖化於短期超過1.5℃時，氣候韌性發展（Climate Resilient Development）願景將更受限制。然而，氣候韌性發展願景雖然受到過往發展、排放、氣候變遷的限制，但仍可透過包容式治理、妥適正確的人力及科技資源、資訊、行動、財務金融等政策來推動。

歐洲數位未來的新篇章：資料法

與日俱增的資料不僅具共享性（non-rival）、允許多人重複利用，同時也無耗盡之風險。面對資料經濟蘊含的龐大商機，歐盟顯然有備而來，繼資料治理法之後，再度提出資料法草案。

NFT顛覆音樂產業 智財權議題無法迴避

歌手黃明志在NFT平台上賣歌，一覺醒來變富翁、3小時賺進新台幣2,500萬元，NFT不僅是音樂界的熱門話題，更成為創作者的獲利新管道。雖然NFT象徵著音樂產業的未來趨勢，所有的權利義務仍要回歸創作者與利用人間的智能合約規範。身為音樂創作者，必須思考NFT內容、提供給購買者的權益，以及創作者的獲利來源與期待。購買NFT的利用人，則須衡量購買目的與用途、欲享有的權益，以及評估成本效益報酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。